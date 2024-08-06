https://ria.ru/20240806/bangladesh-1964525049.html
СМИ: пакистанская разведка могла быть причастна к протестам в Бангладеш
СМИ: пакистанская разведка могла быть причастна к протестам в Бангладеш - РИА Новости, 06.08.2024
СМИ: пакистанская разведка могла быть причастна к протестам в Бангладеш
Планы смены режима в Бангладеш, где прошли протесты, могли разрабатываться в Лондоне и с участием межведомственной разведки Пакистана (ISI), утверждает газета... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T22:26
2024-08-06T22:26
2024-08-06T22:26
шейх хасина
бангладеш
в мире
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дакка (город)
беспорядки в бангладеш
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Планы смены режима в Бангладеш, где прошли протесты, могли разрабатываться в Лондоне и с участием межведомственной разведки Пакистана (ISI), утверждает газета India Today со ссылкой на источники и отчеты разведки Бангладеш. Неназванные источники заявили газете, что у них есть доказательства того, что вице-председатель Националистической партии Бангладеш Тарик Рахман встречался с сыном экс-премьера страны и главы оппозиционной Национальной партии Бангладеш (BNP) Халеды Зия и чиновниками разведки Пакистана в Саудовской Аравии. "Пакистанская армия и ISI стремились дестабилизировать правительство Хасины (премьера Бангладеш в отставке - ред.) и восстановить оппозиционную партию BNP, которая ... является пропакистанской. Китай через ISI также сыграл роль в эскалации протестов, которые в конечном итоге вынудили Хасину бежать в Индию", - утверждают источники в беседе с газетой. India Today добавляет со ссылкой на данные разведки, что студенческие протесты в Бангладеш "разожгла" поддерживаемая пакистанской разведкой исламистская организация "Ислами Чатра Шибир". По данным издания, данные разведки указывают на тщательное планирование, предпринятое членами "Ислами Чхатра Шибир" в течение нескольких месяцев. Источники в разведке заявили изданию, что значительная часть этого финансирования, "предположительно поступила от китайских компаний", действующих в Пакистане. "При анализе активности в социальных сетях во время протестов в Бангладеш было замечено, что большая часть постов против правящей партии "Авами лиг", видеороликов с насилием в отношении протестующих и постов против Шейх Хасины, были созданы BNP и ее дочерними аккаунтами. Большая часть из них была распространена учетными записями, базирующимися в США", - добавляет India Today. В понедельник премьер Бангладеш Шейх Хасина и ее сестра на фоне беспорядков покинули официальную резиденцию в столице Дакке и отправились в более безопасное место. Телеканал News18 сообщил, что Хасина ушла в отставку и улетела в индийский город Агартала. Издание Hindu написало, что она просит убежища в Великобритании. Также сообщалось, что тысячи протестующих штурмовали дворец покинувшей Бангладеш Хасины. Протесты и демонстрации начались в Дакке и по всей стране после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую 4 августа начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, с полицией и сторонниками правительства переросли в беспорядки. Шестого августа президент Бангладеш Мохаммад Шахабуддин распустил парламент страны.
https://ria.ru/20240806/bangladesh--1964524572.html
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шейх хасина, бангладеш, в мире, пакистан, дакка (город), беспорядки в бангладеш
Шейх Хасина, Бангладеш, В мире, Пакистан, Дакка (город), Беспорядки в Бангладеш
СМИ: пакистанская разведка могла быть причастна к протестам в Бангладеш
India Today: пакистанская разведка могла быть причастна к протестам в Бангладеш
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости.
Планы смены режима в Бангладеш, где прошли протесты, могли разрабатываться в Лондоне и с участием межведомственной разведки Пакистана (ISI), утверждает газета
India Today со ссылкой на источники и отчеты разведки Бангладеш.
Неназванные источники заявили газете, что у них есть доказательства того, что вице-председатель Националистической партии Бангладеш Тарик Рахман встречался с сыном экс-премьера страны и главы оппозиционной Национальной партии Бангладеш (BNP) Халеды Зия и чиновниками разведки Пакистана
в Саудовской Аравии
.
"Пакистанская армия и ISI стремились дестабилизировать правительство Хасины (премьера Бангладеш в отставке - ред.) и восстановить оппозиционную партию BNP, которая ... является пропакистанской. Китай
через ISI также сыграл роль в эскалации протестов, которые в конечном итоге вынудили Хасину
бежать в Индию", - утверждают источники в беседе с газетой.
India Today добавляет со ссылкой на данные разведки, что студенческие протесты в Бангладеш "разожгла" поддерживаемая пакистанской разведкой исламистская организация "Ислами Чатра Шибир". По данным издания, данные разведки указывают на тщательное планирование, предпринятое членами "Ислами Чхатра Шибир" в течение нескольких месяцев. Источники в разведке заявили изданию, что значительная часть этого финансирования, "предположительно поступила от китайских компаний", действующих в Пакистане.
"При анализе активности в социальных сетях во время протестов в Бангладеш было замечено, что большая часть постов против правящей партии "Авами лиг", видеороликов с насилием в отношении протестующих и постов против Шейх Хасины, были созданы BNP и ее дочерними аккаунтами. Большая часть из них была распространена учетными записями, базирующимися в США", - добавляет India Today.
В понедельник премьер Бангладеш Шейх Хасина и ее сестра на фоне беспорядков покинули официальную резиденцию в столице Дакке
и отправились в более безопасное место. Телеканал News18 сообщил, что Хасина ушла в отставку и улетела в индийский город Агартала. Издание Hindu написало, что она просит убежища в Великобритании
. Также сообщалось, что тысячи протестующих штурмовали дворец покинувшей Бангладеш Хасины.
Протесты и демонстрации начались в Дакке и по всей стране после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую 4 августа начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, с полицией и сторонниками правительства переросли в беспорядки.
Шестого августа президент Бангладеш Мохаммад Шахабуддин распустил парламент страны.