Рейтинг@Mail.ru
СМИ: пакистанская разведка могла быть причастна к протестам в Бангладеш - РИА Новости, 06.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:26 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/bangladesh-1964525049.html
СМИ: пакистанская разведка могла быть причастна к протестам в Бангладеш
СМИ: пакистанская разведка могла быть причастна к протестам в Бангладеш - РИА Новости, 06.08.2024
СМИ: пакистанская разведка могла быть причастна к протестам в Бангладеш
Планы смены режима в Бангладеш, где прошли протесты, могли разрабатываться в Лондоне и с участием межведомственной разведки Пакистана (ISI), утверждает газета... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T22:26
2024-08-06T22:26
шейх хасина
бангладеш
в мире
пакистан
дакка (город)
беспорядки в бангладеш
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964073977_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ef2034f28e5e75c8d822cebe34b8e761.jpg
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Планы смены режима в Бангладеш, где прошли протесты, могли разрабатываться в Лондоне и с участием межведомственной разведки Пакистана (ISI), утверждает газета India Today со ссылкой на источники и отчеты разведки Бангладеш. Неназванные источники заявили газете, что у них есть доказательства того, что вице-председатель Националистической партии Бангладеш Тарик Рахман встречался с сыном экс-премьера страны и главы оппозиционной Национальной партии Бангладеш (BNP) Халеды Зия и чиновниками разведки Пакистана в Саудовской Аравии. "Пакистанская армия и ISI стремились дестабилизировать правительство Хасины (премьера Бангладеш в отставке - ред.) и восстановить оппозиционную партию BNP, которая ... является пропакистанской. Китай через ISI также сыграл роль в эскалации протестов, которые в конечном итоге вынудили Хасину бежать в Индию", - утверждают источники в беседе с газетой. India Today добавляет со ссылкой на данные разведки, что студенческие протесты в Бангладеш "разожгла" поддерживаемая пакистанской разведкой исламистская организация "Ислами Чатра Шибир". По данным издания, данные разведки указывают на тщательное планирование, предпринятое членами "Ислами Чхатра Шибир" в течение нескольких месяцев. Источники в разведке заявили изданию, что значительная часть этого финансирования, "предположительно поступила от китайских компаний", действующих в Пакистане. "При анализе активности в социальных сетях во время протестов в Бангладеш было замечено, что большая часть постов против правящей партии "Авами лиг", видеороликов с насилием в отношении протестующих и постов против Шейх Хасины, были созданы BNP и ее дочерними аккаунтами. Большая часть из них была распространена учетными записями, базирующимися в США", - добавляет India Today. В понедельник премьер Бангладеш Шейх Хасина и ее сестра на фоне беспорядков покинули официальную резиденцию в столице Дакке и отправились в более безопасное место. Телеканал News18 сообщил, что Хасина ушла в отставку и улетела в индийский город Агартала. Издание Hindu написало, что она просит убежища в Великобритании. Также сообщалось, что тысячи протестующих штурмовали дворец покинувшей Бангладеш Хасины. Протесты и демонстрации начались в Дакке и по всей стране после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую 4 августа начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, с полицией и сторонниками правительства переросли в беспорядки. Шестого августа президент Бангладеш Мохаммад Шахабуддин распустил парламент страны.
https://ria.ru/20240806/bangladesh--1964524572.html
https://ria.ru/20240806/bangladesh-1964430775.html
https://ria.ru/20240806/smi-1964382701.html
бангладеш
пакистан
дакка (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964073977_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_679d81341797f2e6f30d56337bb386f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
шейх хасина, бангладеш, в мире, пакистан, дакка (город), беспорядки в бангладеш
Шейх Хасина, Бангладеш, В мире, Пакистан, Дакка (город), Беспорядки в Бангладеш
СМИ: пакистанская разведка могла быть причастна к протестам в Бангладеш

India Today: пакистанская разведка могла быть причастна к протестам в Бангладеш

© AP Photo / Rajib DharАнтиправительственная демонстрация в Бангладеш
Антиправительственная демонстрация в Бангладеш - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© AP Photo / Rajib Dhar
Антиправительственная демонстрация в Бангладеш
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Планы смены режима в Бангладеш, где прошли протесты, могли разрабатываться в Лондоне и с участием межведомственной разведки Пакистана (ISI), утверждает газета India Today со ссылкой на источники и отчеты разведки Бангладеш.
Неназванные источники заявили газете, что у них есть доказательства того, что вице-председатель Националистической партии Бангладеш Тарик Рахман встречался с сыном экс-премьера страны и главы оппозиционной Национальной партии Бангладеш (BNP) Халеды Зия и чиновниками разведки Пакистана в Саудовской Аравии.
Мухаммад Юнус - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
В Бангладеш назначили главу временного правительства
Вчера, 22:15
"Пакистанская армия и ISI стремились дестабилизировать правительство Хасины (премьера Бангладеш в отставке - ред.) и восстановить оппозиционную партию BNP, которая ... является пропакистанской. Китай через ISI также сыграл роль в эскалации протестов, которые в конечном итоге вынудили Хасину бежать в Индию", - утверждают источники в беседе с газетой.
India Today добавляет со ссылкой на данные разведки, что студенческие протесты в Бангладеш "разожгла" поддерживаемая пакистанской разведкой исламистская организация "Ислами Чатра Шибир". По данным издания, данные разведки указывают на тщательное планирование, предпринятое членами "Ислами Чхатра Шибир" в течение нескольких месяцев. Источники в разведке заявили изданию, что значительная часть этого финансирования, "предположительно поступила от китайских компаний", действующих в Пакистане.
"При анализе активности в социальных сетях во время протестов в Бангладеш было замечено, что большая часть постов против правящей партии "Авами лиг", видеороликов с насилием в отношении протестующих и постов против Шейх Хасины, были созданы BNP и ее дочерними аккаунтами. Большая часть из них была распространена учетными записями, базирующимися в США", - добавляет India Today.
Протестующие у здания парламента Бангладеш в Дакке - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
Эксперт предположил, как будут развиваться события в Бангладеш
Вчера, 15:10
В понедельник премьер Бангладеш Шейх Хасина и ее сестра на фоне беспорядков покинули официальную резиденцию в столице Дакке и отправились в более безопасное место. Телеканал News18 сообщил, что Хасина ушла в отставку и улетела в индийский город Агартала. Издание Hindu написало, что она просит убежища в Великобритании. Также сообщалось, что тысячи протестующих штурмовали дворец покинувшей Бангладеш Хасины.
Протесты и демонстрации начались в Дакке и по всей стране после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую 4 августа начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, с полицией и сторонниками правительства переросли в беспорядки.
Шестого августа президент Бангладеш Мохаммад Шахабуддин распустил парламент страны.
Шейх Хасина - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
СМИ: премьер Бангладеш покинула страну по настоянию семьи
Вчера, 13:08
 
Шейх ХасинаБангладешВ миреПакистанДакка (город)Беспорядки в Бангладеш
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала