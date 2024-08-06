https://ria.ru/20240806/bangladesh-1964517458.html

В Бангладеш в среду откроют переставшие работать швейные фабрики

В Бангладеш в среду откроют переставшие работать швейные фабрики - РИА Новости, 06.08.2024

В Бангладеш в среду откроют переставшие работать швейные фабрики

Работа швейных фабрик в Бангладеш, приостановленная на фоне протестов в стране, возобновится 7 августа из-за загруженности и сроков поставок, передаёт издание... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T21:15

2024-08-06T21:15

2024-08-06T21:15

в мире

бангладеш

дакка (город)

беспорядки в бангладеш

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Работа швейных фабрик в Бангладеш, приостановленная на фоне протестов в стране, возобновится 7 августа из-за загруженности и сроков поставок, передаёт издание Business Standard со ссылкой на ассоциацию производителей и экспортеров одежды Бангладеш (BGMEA). "Экспортеры одежды решили возобновить работу на всех своих фабриках с завтрашнего дня (7 августа), учитывая загруженность отрасли и ситуацию со сроками поставки у покупателей", - пишет издание со ссылкой на ассоциацию. По данным издания, ассоциация возьмет на себя ответственность за обеспечение безопасности своих фабрик и рабочих в условиях текущей ситуации в стране. По словам представителей ассоциаций, сегодня работали около 800 фабрик по всей стране. В понедельник премьер Бангладеш Шейх Хасина и ее сестра на фоне беспорядков покинули официальную резиденцию в столице Дакке и отправились в более безопасное место. Телеканал News18 сообщил, что Хасина ушла в отставку и улетела в индийский город Агартала. Издание Hindu написало, что она просит убежища в Великобритании. Ранее западные СМИ сообщали, что тысячи протестующих штурмовали дворец покинувшей Бангладеш Хасины. Протесты и демонстрации начались в Дакке и по всей стране после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую 4 августа начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, с полицией и сторонниками правительства переросли в беспорядки. Правительство Бангладеш ввело в действие в Дакке и других городах страны комендантский час с 18.00 местного времени (15.00 мск) до особого распоряжения. Понедельник, вторник и среда объявлены выходными днями по всей стране. Шестого августа президент Бангладеш Мохаммад Шахабуддин распустил парламент страны.

https://ria.ru/20240806/bangladesh-1964430775.html

https://ria.ru/20240805/protesty-1964239499.html

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в мире, бангладеш, дакка (город), беспорядки в бангладеш