https://ria.ru/20240806/bangladesh-1964488831.html

В аэропорту Бангладеш задержали экс-главу МИД, пишут СМИ

В аэропорту Бангладеш задержали экс-главу МИД, пишут СМИ - РИА Новости, 06.08.2024

В аэропорту Бангладеш задержали экс-главу МИД, пишут СМИ

Экс-министр иностранных дел Бангладеш Хасан Махмуд пытался покинуть страну после волны беспорядков, но был задержан в международном аэропорту Дакки, сообщает... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T18:12

2024-08-06T18:12

2024-08-06T18:12

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Экс-министр иностранных дел Бангладеш Хасан Махмуд пытался покинуть страну после волны беспорядков, но был задержан в международном аэропорту Дакки, сообщает бенгальский портал Daily Observer. Ранее в международном аэропорту Дакки был также задержан экс-министр информации Бангладеш Зунайд Ахмед Палак. Бывший глава следственного отдела полиции Харун ар-Рашид выступил с опровержением информации о своем задержании в аэропорту столицы Дакки при попытке покинуть страну и заявил, что находится у себя дома. "Главе МИД павшего правительства (Шейх Хасины - ред.) ... Хасану Махмуду был запрещен выезд из страны в аэропорту Дакки... Вместо того, чтобы дать ему зайти на борт самолета, его взяли под стражу и отправили в отделение временного содержания миграционной службы", - говорится в статье. Отмечается, что Махмуд был остановлен сотрудниками аэропорта и пытался попасть на борт с двумя помощниками. Ранее международный аэропорт Дакки был снова открыт после временной приостановки работы 5 августа на фоне отставки премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины. В понедельник премьер министр Бангладеш Шейх Хасина и ее сестра на фоне беспорядков покинули официальную резиденцию в столице Дакке и отправились в более безопасное место. Телеканал News18 сообщил, что Хасина ушла в отставку и улетела в индийский город Агартала. Издание Hindu пишет, что экс-премьер просит убежище в Великобритании. Также сообщалось, что тысячи протестующих штурмовали дворец покинувшей Бангладеш Хасины. Протесты и демонстрации начались в Дакке и по всей стране после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую в воскресенье начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки.

https://ria.ru/20240806/armija-1964485136.html

https://ria.ru/20240806/bangladesh-1964482738.html

https://ria.ru/20240806/bangladesh-1964430775.html

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в мире, дакка (город), бангладеш, беспорядки в бангладеш