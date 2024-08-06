https://ria.ru/20240806/bangladesh-1964482738.html

В Бангладеш протестующие повредили дома членов партии экс-премьера

В Бангладеш протестующие повредили дома членов партии экс-премьера - РИА Новости, 06.08.2024

В Бангладеш протестующие повредили дома членов партии экс-премьера

Участники беспорядков в Бангладеш повредили или разрушили дома по меньшей мере двух депутатов и 100 политиков партии "Авами Лиг" ушедшей в отставку... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T17:40

2024-08-06T17:40

2024-08-06T17:40

в мире

бангладеш

дакка (город)

шейх хасина

беспорядки в бангладеш

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Участники беспорядков в Бангладеш повредили или разрушили дома по меньшей мере двух депутатов и 100 политиков партии "Авами Лиг" ушедшей в отставку премьер-министра Шейх Хасины, сообщает бенгальский портал UNB. "Дома двух депутатов парламента и более ста лидеров и активистов "Авами Лиг" были повреждены или подожжены в понедельник в регионе Лалмонирхат", - пишет портал со ссылкой на местную пожарную службу. По данным UNB, пожарные также вынесли из одного из зданий шесть обгоревших тел, на данный момент личность погибших не установлена. В понедельник премьер министр Бангладеш Шейх Хасина и ее сестра на фоне беспорядков покинули официальную резиденцию в столице Дакке и отправились в более безопасное место. Телеканал News18 сообщил, что Хасина ушла в отставку и улетела в индийский город Агартала. Издание Hindu пишет, что экс-премьер просит убежище в Великобритании. Также сообщалось, что тысячи протестующих штурмовали дворец покинувшей Бангладеш Хасины. Протесты и демонстрации начались в Дакке и по всей стране после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую в воскресенье начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки.

https://ria.ru/20240806/bangladesh-1964430775.html

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в мире, бангладеш, дакка (город), шейх хасина, беспорядки в бангладеш