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Госдеп приказал своим сотрудникам покинуть Бангладеш - РИА Новости, 06.08.2024
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15:56 06.08.2024 (обновлено: 15:59 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/bangladesh-1964452904.html
Госдеп приказал своим сотрудникам покинуть Бангладеш
Госдеп приказал своим сотрудникам покинуть Бангладеш - РИА Новости, 06.08.2024
Госдеп приказал своим сотрудникам покинуть Бангладеш
Госдепартамент США приказал своим государственным служащим покинуть Бангладеш на фоне беспорядков в стране, говорится в заявлении ведомства. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T15:56
2024-08-06T15:59
в мире
бангладеш
сша
дакка (город)
шейх хасина
государственный департамент сша
беспорядки в бангладеш
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ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. Госдепартамент США приказал своим государственным служащим покинуть Бангладеш на фоне беспорядков в стране, говорится в заявлении ведомства. Это не первый подобный призыв Госдепа США на фоне ситуации в Бангладеш. Ведомство 21 июля рекомендовало всем американским гражданам воздержаться от поездок в страну из-за протестов против системы квот на государственные должности. Госдеп также разрешил части своих госслужащих покинуть Бангладеш. "Госдепартамент приказал уехать государственным работникам США и членам их семей, не относящимся к экстренным службам", - говорится в сообщении. Кроме того, госдеп рекомендовал всем американцам не ездить в Бангладеш, предупредив об угрозе преступлений, террористических атак. В ведомстве добавили, что США будут ограничены в оказании срочных услуг своим гражданам. Протесты и демонстрации начались в Дакке и по всей стране после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую 4 августа начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки. В понедельник премьер Бангладеш Шейх Хасина и ее сестра на фоне беспорядков покинули официальную резиденцию в столице Дакке и отправились в более безопасное место. Телеканал News18 сообщил, что Хасина ушла в отставку и улетела в индийский город Агартала. Издание Hindu пишет, что экс-премьер просит убежище в Великобритании. В понедельник вечером президент Бангладеш Мохаммад Шахабуддин встретился с руководством вооруженных сил страны, представителями политических партий и общественных движений. По результатам этой встречи ее участники заявили, что для создания временного правительства страны после отставки Хасины потребуется роспуск парламента. Во вторник Шахабуддин распустил его.
https://ria.ru/20240806/bangladesh-1964430775.html
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в мире, бангладеш, сша, дакка (город), шейх хасина, государственный департамент сша, беспорядки в бангладеш
В мире, Бангладеш, США, Дакка (город), Шейх Хасина, Государственный департамент США, Беспорядки в Бангладеш
Госдеп приказал своим сотрудникам покинуть Бангладеш

Госдеп приказал своим госслужащим покинуть Бангладеш из-за беспорядков в стране

© AP Photo / Rajib DharСотрудники полиции во время беспорядков в Дакке, Бангладеш
Сотрудники полиции во время беспорядков в Дакке, Бангладеш - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© AP Photo / Rajib Dhar
Сотрудники полиции во время беспорядков в Дакке, Бангладеш
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. Госдепартамент США приказал своим государственным служащим покинуть Бангладеш на фоне беспорядков в стране, говорится в заявлении ведомства.
Это не первый подобный призыв Госдепа США на фоне ситуации в Бангладеш. Ведомство 21 июля рекомендовало всем американским гражданам воздержаться от поездок в страну из-за протестов против системы квот на государственные должности. Госдеп также разрешил части своих госслужащих покинуть Бангладеш.
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"Госдепартамент приказал уехать государственным работникам США и членам их семей, не относящимся к экстренным службам", - говорится в сообщении.
Кроме того, госдеп рекомендовал всем американцам не ездить в Бангладеш, предупредив об угрозе преступлений, террористических атак. В ведомстве добавили, что США будут ограничены в оказании срочных услуг своим гражданам.
Протесты и демонстрации начались в Дакке и по всей стране после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую 4 августа начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки.
Антиправительственная демонстрация в Бангладеш - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
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5 августа, 22:01
В понедельник премьер Бангладеш Шейх Хасина и ее сестра на фоне беспорядков покинули официальную резиденцию в столице Дакке и отправились в более безопасное место. Телеканал News18 сообщил, что Хасина ушла в отставку и улетела в индийский город Агартала. Издание Hindu пишет, что экс-премьер просит убежище в Великобритании.
В понедельник вечером президент Бангладеш Мохаммад Шахабуддин встретился с руководством вооруженных сил страны, представителями политических партий и общественных движений. По результатам этой встречи ее участники заявили, что для создания временного правительства страны после отставки Хасины потребуется роспуск парламента. Во вторник Шахабуддин распустил его.
Протесты в Бангладеш
© AFP 2024 / MUNIR UZ ZAMAN

Студенческие протесты в Бангладеш, связанные с правительственной системой квотирования приема на государственную службу, из-за действия которой значительное число выпускников вузов не могут устроиться на работу, потрясали страну в предыдущие годы и возобновились с новой силой в 2024 году после того, как эта система снова начала работать после временной приостановки.

Антиправительственные протестующие во время штурма дворца премьер-министра Шейх Хасины в Дакке

Студенческие протесты в Бангладеш, связанные с правительственной системой квотирования приема на государственную службу, из-за действия которой значительное число выпускников вузов не могут устроиться на работу, потрясали страну в предыдущие годы и возобновились с новой силой в 2024 году после того, как эта система снова начала работать после временной приостановки.

© AFP 2024 / MUNIR UZ ZAMAN
1 из 8
© AFP 2024 / MUNIR UZ ZAMAN

Волнения начались в Дакке и по всей стране после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую 4 августа начала организация "Студенческое движение против дискриминации".

Антиправительственные протестующие и военнослужащие в Дакке

Волнения начались в Дакке и по всей стране после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую 4 августа начала организация "Студенческое движение против дискриминации".

© AFP 2024 / MUNIR UZ ZAMAN
2 из 8
© AFP 2024 / MUNIR UZ ZAMAN

Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки.

Антиправительственные протестующие взбираются на стены резиденции премьер-министра Бангладеш в Дакке

Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки.

© AFP 2024 / MUNIR UZ ZAMAN
3 из 8
© AFP 2024 / K M ASAD

За 5 августа жертвами беспорядков в Бангладеш стали более 50 человек.

Антиправительственные протестующие собираются во дворце премьер-министра Шейх Хасины в Дакке

За 5 августа жертвами беспорядков в Бангладеш стали более 50 человек.

© AFP 2024 / K M ASAD
4 из 8
© AFP 2024 / K M ASAD

Тысячи протестующих штурмовали дворец премьера Бангладеш Шейх Хасины, которая на фоне беспорядков покинула резиденцию и отправилась в более безопасное место.

Антиправительственные протестующие собираются во дворце премьер-министра Шейх Хасины в Дакке

Тысячи протестующих штурмовали дворец премьера Бангладеш Шейх Хасины, которая на фоне беспорядков покинула резиденцию и отправилась в более безопасное место.

© AFP 2024 / K M ASAD
5 из 8
© AP Photo / Rajib Dhar

Главнокомандующий армией Бангладеш Вакер-Уз-Заман заявил, что в Бангладеш сформируют временное правительство.

Протестующие в Дакке

Главнокомандующий армией Бангладеш Вакер-Уз-Заман заявил, что в Бангладеш сформируют временное правительство.

© AP Photo / Rajib Dhar
6 из 8
© AFP 2024 / K M ASAD

Протестующие требуют положить конец системе квот, которая резервирует до 30 процентов государственных должностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость Бангладеш в 1971 году.

Антиправительственные протестующие громят дворец премьер-министра Шейх Хасины в Дакке

Протестующие требуют положить конец системе квот, которая резервирует до 30 процентов государственных должностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость Бангладеш в 1971 году.

© AFP 2024 / K M ASAD
7 из 8
© AFP 2024 / K M ASAD

Они называют эту систему дискриминационной и утверждают, что она приносит пользу сторонникам Шейх Хасины, чья партия "Авами Лига" возглавляла движение за независимость.

Антиправительственные протестующие идут к резиденции премьер-министра Бангладеш в Дакке

Они называют эту систему дискриминационной и утверждают, что она приносит пользу сторонникам Шейх Хасины, чья партия "Авами Лига" возглавляла движение за независимость.

© AFP 2024 / K M ASAD
8 из 8

Студенческие протесты в Бангладеш, связанные с правительственной системой квотирования приема на государственную службу, из-за действия которой значительное число выпускников вузов не могут устроиться на работу, потрясали страну в предыдущие годы и возобновились с новой силой в 2024 году после того, как эта система снова начала работать после временной приостановки.

© AFP 2024 / MUNIR UZ ZAMAN
1 из 8

Волнения начались в Дакке и по всей стране после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую 4 августа начала организация "Студенческое движение против дискриминации".

© AFP 2024 / MUNIR UZ ZAMAN
2 из 8

Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки.

© AFP 2024 / MUNIR UZ ZAMAN
3 из 8

За 5 августа жертвами беспорядков в Бангладеш стали более 50 человек.

© AFP 2024 / K M ASAD
4 из 8

Тысячи протестующих штурмовали дворец премьера Бангладеш Шейх Хасины, которая на фоне беспорядков покинула резиденцию и отправилась в более безопасное место.

© AFP 2024 / K M ASAD
5 из 8

Главнокомандующий армией Бангладеш Вакер-Уз-Заман заявил, что в Бангладеш сформируют временное правительство.

© AP Photo / Rajib Dhar
6 из 8

Протестующие требуют положить конец системе квот, которая резервирует до 30 процентов государственных должностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость Бангладеш в 1971 году.

© AFP 2024 / K M ASAD
7 из 8

Они называют эту систему дискриминационной и утверждают, что она приносит пользу сторонникам Шейх Хасины, чья партия "Авами Лига" возглавляла движение за независимость.

© AFP 2024 / K M ASAD
8 из 8
 
В миреБангладешСШАДакка (город)Шейх ХасинаГосударственный департамент СШАБеспорядки в Бангладеш
 
 
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