https://ria.ru/20240806/bangladesh-1964452904.html

Госдеп приказал своим сотрудникам покинуть Бангладеш

Госдеп приказал своим сотрудникам покинуть Бангладеш - РИА Новости, 06.08.2024

Госдеп приказал своим сотрудникам покинуть Бангладеш

Госдепартамент США приказал своим государственным служащим покинуть Бангладеш на фоне беспорядков в стране, говорится в заявлении ведомства. РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T15:56

2024-08-06T15:56

2024-08-06T15:59

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дакка (город)

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государственный департамент сша

беспорядки в бангладеш

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ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. Госдепартамент США приказал своим государственным служащим покинуть Бангладеш на фоне беспорядков в стране, говорится в заявлении ведомства. Это не первый подобный призыв Госдепа США на фоне ситуации в Бангладеш. Ведомство 21 июля рекомендовало всем американским гражданам воздержаться от поездок в страну из-за протестов против системы квот на государственные должности. Госдеп также разрешил части своих госслужащих покинуть Бангладеш. "Госдепартамент приказал уехать государственным работникам США и членам их семей, не относящимся к экстренным службам", - говорится в сообщении. Кроме того, госдеп рекомендовал всем американцам не ездить в Бангладеш, предупредив об угрозе преступлений, террористических атак. В ведомстве добавили, что США будут ограничены в оказании срочных услуг своим гражданам. Протесты и демонстрации начались в Дакке и по всей стране после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую 4 августа начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки. В понедельник премьер Бангладеш Шейх Хасина и ее сестра на фоне беспорядков покинули официальную резиденцию в столице Дакке и отправились в более безопасное место. Телеканал News18 сообщил, что Хасина ушла в отставку и улетела в индийский город Агартала. Издание Hindu пишет, что экс-премьер просит убежище в Великобритании. В понедельник вечером президент Бангладеш Мохаммад Шахабуддин встретился с руководством вооруженных сил страны, представителями политических партий и общественных движений. По результатам этой встречи ее участники заявили, что для создания временного правительства страны после отставки Хасины потребуется роспуск парламента. Во вторник Шахабуддин распустил его.

https://ria.ru/20240806/bangladesh-1964430775.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, бангладеш, сша, дакка (город), шейх хасина, государственный департамент сша, беспорядки в бангладеш