Госдеп приказал своим сотрудникам покинуть Бангладеш

ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. Госдепартамент США приказал своим государственным служащим покинуть Бангладеш на фоне беспорядков в стране, говорится в заявлении ведомства. Это не первый подобный призыв Госдепа США на фоне ситуации в Бангладеш. Ведомство 21 июля рекомендовало всем американским гражданам воздержаться от поездок в страну из-за протестов против системы квот на государственные должности. Госдеп также разрешил части своих госслужащих покинуть Бангладеш. "Госдепартамент приказал уехать государственным работникам США и членам их семей, не относящимся к экстренным службам", - говорится в сообщении. Кроме того, госдеп рекомендовал всем американцам не ездить в Бангладеш, предупредив об угрозе преступлений, террористических атак. В ведомстве добавили, что США будут ограничены в оказании срочных услуг своим гражданам. Протесты и демонстрации начались в Дакке и по всей стране после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую 4 августа начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки. В понедельник премьер Бангладеш Шейх Хасина и ее сестра на фоне беспорядков покинули официальную резиденцию в столице Дакке и отправились в более безопасное место. Телеканал News18 сообщил, что Хасина ушла в отставку и улетела в индийский город Агартала. Издание Hindu пишет, что экс-премьер просит убежище в Великобритании. В понедельник вечером президент Бангладеш Мохаммад Шахабуддин встретился с руководством вооруженных сил страны, представителями политических партий и общественных движений. По результатам этой встречи ее участники заявили, что для создания временного правительства страны после отставки Хасины потребуется роспуск парламента. Во вторник Шахабуддин распустил его.
Сотрудники полиции во время беспорядков в Дакке, Бангладеш
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ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. Госдепартамент США приказал своим государственным служащим покинуть Бангладеш на фоне беспорядков в стране, говорится в заявлении ведомства.
Это не первый подобный призыв Госдепа США на фоне ситуации в Бангладеш. Ведомство 21 июля рекомендовало всем американским гражданам воздержаться от поездок в страну из-за протестов против системы квот на государственные должности. Госдеп также разрешил части своих госслужащих покинуть Бангладеш.
"Госдепартамент приказал уехать государственным работникам США и членам их семей, не относящимся к экстренным службам", - говорится в сообщении.
Кроме того, госдеп рекомендовал всем американцам не ездить в Бангладеш, предупредив об угрозе преступлений, террористических атак. В ведомстве добавили, что США будут ограничены в оказании срочных услуг своим гражданам.
Протесты и демонстрации начались в Дакке и по всей стране после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую 4 августа начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки.
В понедельник премьер Бангладеш Шейх Хасина и ее сестра на фоне беспорядков покинули официальную резиденцию в столице Дакке и отправились в более безопасное место. Телеканал News18 сообщил, что Хасина ушла в отставку и улетела в индийский город Агартала. Издание Hindu пишет, что экс-премьер просит убежище в Великобритании.
В понедельник вечером президент Бангладеш Мохаммад Шахабуддин встретился с руководством вооруженных сил страны, представителями политических партий и общественных движений. По результатам этой встречи ее участники заявили, что для создания временного правительства страны после отставки Хасины потребуется роспуск парламента. Во вторник Шахабуддин распустил его.
Студенческие протесты в Бангладеш, связанные с правительственной системой квотирования приема на государственную службу, из-за действия которой значительное число выпускников вузов не могут устроиться на работу, потрясали страну в предыдущие годы и возобновились с новой силой в 2024 году после того, как эта система снова начала работать после временной приостановки.
Студенческие протесты в Бангладеш, связанные с правительственной системой квотирования приема на государственную службу, из-за действия которой значительное число выпускников вузов не могут устроиться на работу, потрясали страну в предыдущие годы и возобновились с новой силой в 2024 году после того, как эта система снова начала работать после временной приостановки.
Студенческие протесты в Бангладеш, связанные с правительственной системой квотирования приема на государственную службу, из-за действия которой значительное число выпускников вузов не могут устроиться на работу, потрясали страну в предыдущие годы и возобновились с новой силой в 2024 году после того, как эта система снова начала работать после временной приостановки.
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