https://ria.ru/20240806/bangladesh-1964430775.html

Эксперт предположил, как будут развиваться события в Бангладеш

Эксперт предположил, как будут развиваться события в Бангладеш - РИА Новости, 06.08.2024

Эксперт предположил, как будут развиваться события в Бангладеш

В Бангладеш, вероятно, сформируют техническое правительство при поддержке военных, после чего пройдут парламентские выборы, победу на которых может одержать... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T15:10

2024-08-06T15:10

2024-08-06T16:40

в мире

бангладеш

дакка (город)

великобритания

шейх хасина

институт стран азии и африки

беспорядки в бангладеш

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. В Бангладеш, вероятно, сформируют техническое правительство при поддержке военных, после чего пройдут парламентские выборы, победу на которых может одержать партия экс-премьера Халеды Зия, считает кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института стран Азии и Африки МГУ им. Ломоносова Илья Спектор. "Самый вероятный из вариантов - президент сейчас назначает технический кабинет, который поддержит армия. Потом пройдут парламентские выборы. Такое было в 2007 году, затем на выборах одержала победу партия "Авами лиг", а Шейх Хасина стала премьером и занимала пост до вчерашнего дня", - сказал востоковед. Несмотря на заявление лидеров студенческого движения, ставшего движущей силой протестов в Бангладеш, о неприятии какого-либо поддерживаемого военными правительства, эксперт сомневается, что в движении есть кто-то, кто может говорить за всех, а также в том, что участники движения одержат верх в силовом противостоянии. "Так что главный рабочий вариант - техническое правительство и победа на следующих выборах оппозиционной Националистической партии Бангладеш, другого старого политического клана, руководит которым Халеда Зия - бывшая премьер-министр, хотя и к ней у протестующих те же самые претензии, что и к "Авами лиг" - партии Хасины", - отметил собеседник агентства. По его словам, Зия, которой уже 79 и которую, по данным СМИ, освободили из-под домашнего ареста, может передать к выборам партию "по наследству" сыну. Но в то же время, добавил Спектор, к выборам могут появиться совершенно новые игроки, в том числе исламисты. "К выборам могут подключиться самые разные игроки, которые попытаются претендовать на представительство студенческого и рабочего движения, да и в целом людей, разочарованных не только в Шейх Хасине, но и в целом в правящем политическом классе. Не стоит забывать и о том, что правительство "Авами лиг" успешно сдерживало радикальных исламистов, которые теперь получают шанс", - добавил он. В понедельник премьер Бангладеш Хасина и ее сестра на фоне беспорядков покинули официальную резиденцию в столице Дакке и отправились в более безопасное место. Телеканал News18 сообщил, что Хасина ушла в отставку и улетела в индийский город Агартала. Издание Hindu написало, что экс-премьер просит убежища в Великобритании. Агентство Франс Пресс передавало, что тысячи протестующих штурмовали дворец покинувшей Бангладеш Хасины. Протесты и демонстрации начались в Дакке и по всей стране после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую 4 августа начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, с полицией и сторонниками правительства переросли в беспорядки. Правительство Бангладеш ввело в действие в Дакке и других городах страны комендантский час с 18.00 местного времени (15.00 мск) до особого распоряжения. Понедельник, вторник и среда объявлены выходными днями по всей стране. Шестого августа президент Бангладеш Мохаммад Шахабуддин распустил парламент страны.

https://ria.ru/20240805/protesty-1964239499.html

https://ria.ru/20240805/bangladesh-1964185066.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, бангладеш, дакка (город), великобритания, шейх хасина, институт стран азии и африки, беспорядки в бангладеш