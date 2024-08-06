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Президент Бангладеш распустил парламент - РИА Новости, 06.08.2024
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14:17 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/bangladesh-1964409508.html
Президент Бангладеш распустил парламент
Президент Бангладеш распустил парламент - РИА Новости, 06.08.2024
Президент Бангладеш распустил парламент
Президент Бангладеш Мохаммад Шахабуддин распустил парламент страны, сообщает в понедельник газета Daily Star со ссылкой на пресс-релиз офиса президента. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T14:17
2024-08-06T14:17
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БАНГКОК, 6 авг – РИА Новости. Президент Бангладеш Мохаммад Шахабуддин распустил парламент страны, сообщает в понедельник газета Daily Star со ссылкой на пресс-релиз офиса президента. "Президент Мохаммад Шахабуддин сегодня распустил парламент 12-го созыва, сформированный по итогам общенациональных выборов 7 января", - говорится в сообщении. "Решение о роспуске парламента было принято после обсуждения президентом (сложившейся ситуации – ред.) с командующими трех видов вооруженных сил, лидерами различных политических партий, представителями гражданского общества и лидерами Антидискриминационного студенческого движения", - говорится в пресс-релизе, который цитирует издание. В пресс-релизе говорится об освобождении из-под стражи арестованных в июле-августе при прежнем правительстве активистов и руководителей оппозиционных организаций, сообщает газета. В понедельник вечером президент Шахабуддин встретился с руководством вооруженных сил Бангладеш, представителями политических партий и общественных движений. По результатам этой встречи было сделано заявление о том, что для создания временного правительства страны после ухода в отставку экс-премьера Шейх Хасины потребуется роспуск парламента, и что решение о его роспуске будет принято в течение дня во вторник. Утром во вторник лидеры Студенческого движения против дискриминации, основные организаторы протестов, приведших к отставке правительства экс-премьера Шейх Хасины, заявили, что парламент должен быть распущен до 15.00 по местному времени (12.00 мск), иначе могут быть "приняты строгие меры". Студенческие отряды, сыгравшие основную роль как в изначальной организации протестов, так и в их в эскалации в воскресенье, остаются в настоящее время на улицах многих городов Бангладеш.
https://ria.ru/20240806/bangladesh-1964401120.html
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в мире, бангладеш, беспорядки в бангладеш
В мире, Бангладеш, Беспорядки в Бангладеш
Президент Бангладеш распустил парламент

Daily Star: президент Бангладеш Мохаммад Шахабуддин распустил парламент страны

© AP Photo / Abid HasanПротестующие у здания парламента Бангладеш в Дакке
Протестующие у здания парламента Бангладеш в Дакке - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© AP Photo / Abid Hasan
Протестующие у здания парламента Бангладеш в Дакке
Читать ria.ru в
БАНГКОК, 6 авг – РИА Новости. Президент Бангладеш Мохаммад Шахабуддин распустил парламент страны, сообщает в понедельник газета Daily Star со ссылкой на пресс-релиз офиса президента.
"Президент Мохаммад Шахабуддин сегодня распустил парламент 12-го созыва, сформированный по итогам общенациональных выборов 7 января", - говорится в сообщении.
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"Решение о роспуске парламента было принято после обсуждения президентом (сложившейся ситуации – ред.) с командующими трех видов вооруженных сил, лидерами различных политических партий, представителями гражданского общества и лидерами Антидискриминационного студенческого движения", - говорится в пресс-релизе, который цитирует издание.
В пресс-релизе говорится об освобождении из-под стражи арестованных в июле-августе при прежнем правительстве активистов и руководителей оппозиционных организаций, сообщает газета.
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В понедельник вечером президент Шахабуддин встретился с руководством вооруженных сил Бангладеш, представителями политических партий и общественных движений. По результатам этой встречи было сделано заявление о том, что для создания временного правительства страны после ухода в отставку экс-премьера Шейх Хасины потребуется роспуск парламента, и что решение о его роспуске будет принято в течение дня во вторник.
Утром во вторник лидеры Студенческого движения против дискриминации, основные организаторы протестов, приведших к отставке правительства экс-премьера Шейх Хасины, заявили, что парламент должен быть распущен до 15.00 по местному времени (12.00 мск), иначе могут быть "приняты строгие меры". Студенческие отряды, сыгравшие основную роль как в изначальной организации протестов, так и в их в эскалации в воскресенье, остаются в настоящее время на улицах многих городов Бангладеш.
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