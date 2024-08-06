https://ria.ru/20240806/bangladesh-1964409508.html

Президент Бангладеш распустил парламент

Президент Бангладеш распустил парламент - РИА Новости, 06.08.2024

Президент Бангладеш распустил парламент

Президент Бангладеш Мохаммад Шахабуддин распустил парламент страны, сообщает в понедельник газета Daily Star со ссылкой на пресс-релиз офиса президента. РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T14:17

2024-08-06T14:17

2024-08-06T14:17

в мире

бангладеш

беспорядки в бангладеш

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964349720_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_84902d9f75d511cf9290e30b74a5fac4.jpg

БАНГКОК, 6 авг – РИА Новости. Президент Бангладеш Мохаммад Шахабуддин распустил парламент страны, сообщает в понедельник газета Daily Star со ссылкой на пресс-релиз офиса президента. "Президент Мохаммад Шахабуддин сегодня распустил парламент 12-го созыва, сформированный по итогам общенациональных выборов 7 января", - говорится в сообщении. "Решение о роспуске парламента было принято после обсуждения президентом (сложившейся ситуации – ред.) с командующими трех видов вооруженных сил, лидерами различных политических партий, представителями гражданского общества и лидерами Антидискриминационного студенческого движения", - говорится в пресс-релизе, который цитирует издание. В пресс-релизе говорится об освобождении из-под стражи арестованных в июле-августе при прежнем правительстве активистов и руководителей оппозиционных организаций, сообщает газета. В понедельник вечером президент Шахабуддин встретился с руководством вооруженных сил Бангладеш, представителями политических партий и общественных движений. По результатам этой встречи было сделано заявление о том, что для создания временного правительства страны после ухода в отставку экс-премьера Шейх Хасины потребуется роспуск парламента, и что решение о его роспуске будет принято в течение дня во вторник. Утром во вторник лидеры Студенческого движения против дискриминации, основные организаторы протестов, приведших к отставке правительства экс-премьера Шейх Хасины, заявили, что парламент должен быть распущен до 15.00 по местному времени (12.00 мск), иначе могут быть "приняты строгие меры". Студенческие отряды, сыгравшие основную роль как в изначальной организации протестов, так и в их в эскалации в воскресенье, остаются в настоящее время на улицах многих городов Бангладеш.

https://ria.ru/20240806/bangladesh-1964401120.html

https://ria.ru/20240806/bangladesh-1964320004.html

https://ria.ru/20240805/protesty-1964239499.html

бангладеш

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, бангладеш, беспорядки в бангладеш