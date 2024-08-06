https://ria.ru/20240806/bangladesh-1964320004.html

Число погибших из-за беспорядков в Бангладеш возросло до 109

Число погибших из-за беспорядков в Бангладеш возросло до 109 - РИА Новости, 06.08.2024

Число погибших из-за беспорядков в Бангладеш возросло до 109

Число погибших в ходе начавшихся в понедельник беспорядков в Бангладеш возросло до 109, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию и медиков. РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T09:00

2024-08-06T09:00

2024-08-06T12:09

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Число погибших в ходе начавшихся в понедельник беспорядков в Бангладеш возросло до 109, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию и медиков.Ранее сообщалось о 56 погибших."По меньшей мере 109 человек погибли в ходе ожесточенных беспорядков в Бангладеш в понедельник", - говорится в сообщении агентства.Согласно подсчетам агентства, в общей сложности с начала протестов в стране в июле число погибших возросло до 409.В понедельник премьер Бангладеш Шейх Хасина и ее сестра на фоне беспорядков покинули официальную резиденцию в столице Дакке и отправились в более безопасное место. Телеканал News18 сообщил, что Хасина ушла в отставку и улетела в индийский город Агартала. Издание Hindu написало, что экс-премьер просит убежища в Великобритании. Агентство Франс Пресс передавало, что тысячи протестующих штурмовали дворец покинувшей Бангладеш Хасины.Протесты и демонстрации начались в Дакке и по всей стране после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую 4 августа начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, с полицией и сторонниками правительства переросли в беспорядки.Правительство Бангладеш ввело в действие в Дакке и других городах страны комендантский час с 18.00 местного времени (15.00 мск) до особого распоряжения. Понедельник, вторник и среда объявлены выходными днями по всей стране.

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в мире, бангладеш, беспорядки в бангладеш