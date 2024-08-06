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В Бангладеш вскоре представят проект нового правительства, пишут СМИ - РИА Новости, 06.08.2024
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01:25 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/bangladesh-1964292045.html
В Бангладеш вскоре представят проект нового правительства, пишут СМИ
В Бангладеш вскоре представят проект нового правительства, пишут СМИ - РИА Новости, 06.08.2024
В Бангладеш вскоре представят проект нового правительства, пишут СМИ
Один из координаторов студенческих протестов в Бангладеш Нахид Ислам в понедельник вечером заявил, что проект временного правительства страны будет представлен... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T01:25
2024-08-06T01:25
в мире
бангладеш
дакка (город)
великобритания
шейх хасина
беспорядки в бангладеш
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Один из координаторов студенческих протестов в Бангладеш Нахид Ислам в понедельник вечером заявил, что проект временного правительства страны будет представлен в течение суток, сообщает издание UNB. "Проект временного национального правительства будет предложен в течение следующих 24 часов, заявил Нахид Ислам", - пишет издание. По словам координатора, протестующие не поддержат никакую форму правления, кроме правительства, поддерживаемого студентами и гражданами. Он также заявил, что все погибшие в ходе протестов объявлены национальными героями. В понедельник премьер Бангладеш Шейх Хасина и ее сестра на фоне беспорядков покинули официальную резиденцию в столице Дакке и отправились в более безопасное место. Телеканал News18 сообщил, что Хасина ушла в отставку и улетела в индийский город Агартала. Издание Hindu написало, что экс-премьер просит убежища в Великобритании. Агентство Франс Пресс передавало, что тысячи протестующих штурмовали дворец покинувшей Бангладеш Хасины. Протесты и демонстрации начались в Дакке и по всей стране после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую 4 августа начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, с полицией и сторонниками правительства переросли в беспорядки. Правительство Бангладеш ввело в действие в Дакке и других городах страны комендантский час с 18.00 местного времени (15.00 мск) до особого распоряжения. Понедельник, вторник и среда объявлены выходными днями по всей стране.
https://ria.ru/20240805/bangladesh-1964255194.html
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в мире, бангладеш, дакка (город), великобритания, шейх хасина, беспорядки в бангладеш
В мире, Бангладеш, Дакка (город), Великобритания, Шейх Хасина, Беспорядки в Бангладеш
В Бангладеш вскоре представят проект нового правительства, пишут СМИ

UNB: проект временного правительства Бангладеш представят в течение 24 часов

© AP Photo / Rajib DharПротестующие в Дакке
Протестующие в Дакке - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© AP Photo / Rajib Dhar
Протестующие в Дакке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Один из координаторов студенческих протестов в Бангладеш Нахид Ислам в понедельник вечером заявил, что проект временного правительства страны будет представлен в течение суток, сообщает издание UNB.
"Проект временного национального правительства будет предложен в течение следующих 24 часов, заявил Нахид Ислам", - пишет издание.
Антиправительственная демонстрация в Бангладеш - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
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По словам координатора, протестующие не поддержат никакую форму правления, кроме правительства, поддерживаемого студентами и гражданами. Он также заявил, что все погибшие в ходе протестов объявлены национальными героями.
В понедельник премьер Бангладеш Шейх Хасина и ее сестра на фоне беспорядков покинули официальную резиденцию в столице Дакке и отправились в более безопасное место. Телеканал News18 сообщил, что Хасина ушла в отставку и улетела в индийский город Агартала. Издание Hindu написало, что экс-премьер просит убежища в Великобритании. Агентство Франс Пресс передавало, что тысячи протестующих штурмовали дворец покинувшей Бангладеш Хасины.
Протесты и демонстрации начались в Дакке и по всей стране после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую 4 августа начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, с полицией и сторонниками правительства переросли в беспорядки.
Правительство Бангладеш ввело в действие в Дакке и других городах страны комендантский час с 18.00 местного времени (15.00 мск) до особого распоряжения. Понедельник, вторник и среда объявлены выходными днями по всей стране.
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