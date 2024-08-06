https://ria.ru/20240806/bangladesh-1964292045.html

В Бангладеш вскоре представят проект нового правительства, пишут СМИ

В Бангладеш вскоре представят проект нового правительства, пишут СМИ - РИА Новости, 06.08.2024

В Бангладеш вскоре представят проект нового правительства, пишут СМИ

Один из координаторов студенческих протестов в Бангладеш Нахид Ислам в понедельник вечером заявил, что проект временного правительства страны будет представлен... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T01:25

2024-08-06T01:25

2024-08-06T01:25

в мире

бангладеш

дакка (город)

великобритания

шейх хасина

беспорядки в бангладеш

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Один из координаторов студенческих протестов в Бангладеш Нахид Ислам в понедельник вечером заявил, что проект временного правительства страны будет представлен в течение суток, сообщает издание UNB. "Проект временного национального правительства будет предложен в течение следующих 24 часов, заявил Нахид Ислам", - пишет издание. По словам координатора, протестующие не поддержат никакую форму правления, кроме правительства, поддерживаемого студентами и гражданами. Он также заявил, что все погибшие в ходе протестов объявлены национальными героями. В понедельник премьер Бангладеш Шейх Хасина и ее сестра на фоне беспорядков покинули официальную резиденцию в столице Дакке и отправились в более безопасное место. Телеканал News18 сообщил, что Хасина ушла в отставку и улетела в индийский город Агартала. Издание Hindu написало, что экс-премьер просит убежища в Великобритании. Агентство Франс Пресс передавало, что тысячи протестующих штурмовали дворец покинувшей Бангладеш Хасины. Протесты и демонстрации начались в Дакке и по всей стране после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую 4 августа начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, с полицией и сторонниками правительства переросли в беспорядки. Правительство Бангладеш ввело в действие в Дакке и других городах страны комендантский час с 18.00 местного времени (15.00 мск) до особого распоряжения. Понедельник, вторник и среда объявлены выходными днями по всей стране.

https://ria.ru/20240805/bangladesh-1964255194.html

https://ria.ru/20240805/protesty-1964233752.html

бангладеш

дакка (город)

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в мире, бангладеш, дакка (город), великобритания, шейх хасина, беспорядки в бангладеш