https://ria.ru/20240806/bangladesh--1964531592.html

Экс-главу МИД Бангладеш передали военным после попытки покинуть страну

Экс-главу МИД Бангладеш передали военным после попытки покинуть страну - РИА Новости, 06.08.2024

Экс-главу МИД Бангладеш передали военным после попытки покинуть страну

Экс-министр иностранных дел Бангладеш Хасан Махмуд был передан военным после задержания в международном аэропорту Дакки при попытке покинуть страну, сообщает... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T23:40

2024-08-06T23:40

2024-08-06T23:40

беспорядки в бангладеш

шейх хасина

дакка (город)

в мире

бангладеш

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Экс-министр иностранных дел Бангладеш Хасан Махмуд был передан военным после задержания в международном аэропорту Дакки при попытке покинуть страну, сообщает бенгальский портал Daily Observer со ссылкой на представителя авиакомпании Biman Bangladesh Airlines. Ранее Daily Observer сообщал, что Махмуд пытался покинуть страну после волны беспорядков, но был задержан в международном аэропорту Дакки. Он был остановлен сотрудниками аэропорта и пытался попасть на борт с двумя помощниками. "Бывший министр иностранных дел был передан Армии Бангладеш", - говорится в сообщении издания. Ранее международный аэропорт Дакки был снова открыт после временной приостановки работы 5 августа на фоне отставки премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины. В понедельник премьер министр Бангладеш Шейх Хасина и ее сестра на фоне беспорядков покинули официальную резиденцию в столице Дакке и отправились в более безопасное место. Телеканал News18 сообщил, что Хасина ушла в отставку и улетела в индийский город Агартала. Издание Hindu пишет, что экс-премьер просит убежище в Великобритании. Также сообщалось, что тысячи протестующих штурмовали дворец покинувшей Бангладеш Хасины. Протесты и демонстрации начались в Дакке и по всей стране после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую в воскресенье начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки.

https://ria.ru/20240806/bangladesh--1964524572.html

https://ria.ru/20240806/bangladesh-1964430775.html

дакка (город)

бангладеш

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беспорядки в бангладеш, шейх хасина, дакка (город), в мире, бангладеш, великобритания