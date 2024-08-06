Рейтинг@Mail.ru
Экс-главу МИД Бангладеш передали военным после попытки покинуть страну - РИА Новости, 06.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:40 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/bangladesh--1964531592.html
Экс-главу МИД Бангладеш передали военным после попытки покинуть страну
Экс-главу МИД Бангладеш передали военным после попытки покинуть страну - РИА Новости, 06.08.2024
Экс-главу МИД Бангладеш передали военным после попытки покинуть страну
Экс-министр иностранных дел Бангладеш Хасан Махмуд был передан военным после задержания в международном аэропорту Дакки при попытке покинуть страну, сообщает... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T23:40
2024-08-06T23:40
беспорядки в бангладеш
шейх хасина
дакка (город)
в мире
бангладеш
великобритания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964073977_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ef2034f28e5e75c8d822cebe34b8e761.jpg
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Экс-министр иностранных дел Бангладеш Хасан Махмуд был передан военным после задержания в международном аэропорту Дакки при попытке покинуть страну, сообщает бенгальский портал Daily Observer со ссылкой на представителя авиакомпании Biman Bangladesh Airlines. Ранее Daily Observer сообщал, что Махмуд пытался покинуть страну после волны беспорядков, но был задержан в международном аэропорту Дакки. Он был остановлен сотрудниками аэропорта и пытался попасть на борт с двумя помощниками. "Бывший министр иностранных дел был передан Армии Бангладеш", - говорится в сообщении издания. Ранее международный аэропорт Дакки был снова открыт после временной приостановки работы 5 августа на фоне отставки премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины. В понедельник премьер министр Бангладеш Шейх Хасина и ее сестра на фоне беспорядков покинули официальную резиденцию в столице Дакке и отправились в более безопасное место. Телеканал News18 сообщил, что Хасина ушла в отставку и улетела в индийский город Агартала. Издание Hindu пишет, что экс-премьер просит убежище в Великобритании. Также сообщалось, что тысячи протестующих штурмовали дворец покинувшей Бангладеш Хасины. Протесты и демонстрации начались в Дакке и по всей стране после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую в воскресенье начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки.
https://ria.ru/20240806/bangladesh--1964524572.html
https://ria.ru/20240806/bangladesh-1964430775.html
дакка (город)
бангладеш
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964073977_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_679d81341797f2e6f30d56337bb386f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
беспорядки в бангладеш, шейх хасина, дакка (город), в мире, бангладеш, великобритания
Беспорядки в Бангладеш, Шейх Хасина, Дакка (город), В мире, Бангладеш, Великобритания
Экс-главу МИД Бангладеш передали военным после попытки покинуть страну

DO: экс-главу МИД Бангладеш передали военным после попытки покинуть страну

© AP Photo / Rajib DharАнтиправительственная демонстрация в Бангладеш
Антиправительственная демонстрация в Бангладеш - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© AP Photo / Rajib Dhar
Антиправительственная демонстрация в Бангладеш
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Экс-министр иностранных дел Бангладеш Хасан Махмуд был передан военным после задержания в международном аэропорту Дакки при попытке покинуть страну, сообщает бенгальский портал Daily Observer со ссылкой на представителя авиакомпании Biman Bangladesh Airlines.
Ранее Daily Observer сообщал, что Махмуд пытался покинуть страну после волны беспорядков, но был задержан в международном аэропорту Дакки. Он был остановлен сотрудниками аэропорта и пытался попасть на борт с двумя помощниками.
Мухаммад Юнус - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
В Бангладеш назначили главу временного правительства
Вчера, 22:15
"Бывший министр иностранных дел был передан Армии Бангладеш", - говорится в сообщении издания.
Ранее международный аэропорт Дакки был снова открыт после временной приостановки работы 5 августа на фоне отставки премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины.
В понедельник премьер министр Бангладеш Шейх Хасина и ее сестра на фоне беспорядков покинули официальную резиденцию в столице Дакке и отправились в более безопасное место. Телеканал News18 сообщил, что Хасина ушла в отставку и улетела в индийский город Агартала. Издание Hindu пишет, что экс-премьер просит убежище в Великобритании. Также сообщалось, что тысячи протестующих штурмовали дворец покинувшей Бангладеш Хасины.
Протесты и демонстрации начались в Дакке и по всей стране после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую в воскресенье начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки.
Протестующие у здания парламента Бангладеш в Дакке - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
Эксперт предположил, как будут развиваться события в Бангладеш
Вчера, 15:10
 
Беспорядки в БангладешШейх ХасинаДакка (город)В миреБангладешВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала