https://ria.ru/20240806/bangladesh--1964524572.html

В Бангладеш назначили главу временного правительства

В Бангладеш назначили главу временного правительства - РИА Новости, 06.08.2024

В Бангладеш назначили главу временного правительства

Лауреата Нобелевской премии мира 2006 года доктора Мухаммада Юнуса официально назначили на должность главы временного правительства Бангладеш, пишет Dhaka... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T22:15

2024-08-06T22:15

2024-08-06T22:30

в мире

бангладеш

дакка (город)

франция

беспорядки в бангладеш

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Лауреата Нобелевской премии мира 2006 года доктора Мухаммада Юнуса официально назначили на должность главы временного правительства Бангладеш, пишет Dhaka Tribune со ссылкой на пресс-секретаря президента Джойнала Абедина.Ранее газета сообщала, что Юнус согласился на предложение лидеров студенческой "революции" в Бангладеш "повести временное правительство страны в качестве главного советника"."Лауреат Нобелевской премии доктор Мухаммад Юнус был назначен главой временного правительства", — говорится в публикации. Ранее Daily Star сообщала, что Юнус сейчас находится во Франции, куда выехал на Олимпийские игры, а также для лечения, но в ближайшее время вернется в Бангладеш. Ранее лидеры студенческих протестов в этой стране заявили, что не допустят образования никакого временного правительства, кроме такого, которое "возглавит Мухаммад Юнус в качестве главного советника". В понедельник премьер Бангладеш Хасина и ее сестра на фоне беспорядков покинули официальную резиденцию в столице Дакке и отправились в более безопасное место. Телеканал News18 сообщил, что Хасина ушла в отставку и улетела в индийский город Агартала. Издание Hindu написало, что экс-премьер попросила убежища в Великобритании. Протесты и демонстрации начались в Дакке и по всей стране после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую 4 августа начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, с полицией и сторонниками правительства переросли в беспорядки. Правительство Бангладеш ввело в действие в Дакке и других городах страны комендантский час с 18.00 местного времени (15.00 мск) до особого распоряжения. Понедельник, вторник и среда объявлены выходными днями по всей стране.

https://ria.ru/20240806/bangladesh-1964430775.html

https://ria.ru/20240805/bangladesh-1964260034.html

https://ria.ru/20240806/bangladesh-1964452904.html

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в мире, бангладеш, дакка (город), франция, беспорядки в бангладеш