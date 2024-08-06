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В Бангладеш назначили главу временного правительства - РИА Новости, 06.08.2024
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22:15 06.08.2024 (обновлено: 22:30 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/bangladesh--1964524572.html
В Бангладеш назначили главу временного правительства
В Бангладеш назначили главу временного правительства - РИА Новости, 06.08.2024
В Бангладеш назначили главу временного правительства
Лауреата Нобелевской премии мира 2006 года доктора Мухаммада Юнуса официально назначили на должность главы временного правительства Бангладеш, пишет Dhaka... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T22:15
2024-08-06T22:30
в мире
бангладеш
дакка (город)
франция
беспорядки в бангладеш
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Лауреата Нобелевской премии мира 2006 года доктора Мухаммада Юнуса официально назначили на должность главы временного правительства Бангладеш, пишет Dhaka Tribune со ссылкой на пресс-секретаря президента Джойнала Абедина.Ранее газета сообщала, что Юнус согласился на предложение лидеров студенческой "революции" в Бангладеш "повести временное правительство страны в качестве главного советника"."Лауреат Нобелевской премии доктор Мухаммад Юнус был назначен главой временного правительства", — говорится в публикации. Ранее Daily Star сообщала, что Юнус сейчас находится во Франции, куда выехал на Олимпийские игры, а также для лечения, но в ближайшее время вернется в Бангладеш. Ранее лидеры студенческих протестов в этой стране заявили, что не допустят образования никакого временного правительства, кроме такого, которое "возглавит Мухаммад Юнус в качестве главного советника". В понедельник премьер Бангладеш Хасина и ее сестра на фоне беспорядков покинули официальную резиденцию в столице Дакке и отправились в более безопасное место. Телеканал News18 сообщил, что Хасина ушла в отставку и улетела в индийский город Агартала. Издание Hindu написало, что экс-премьер попросила убежища в Великобритании. Протесты и демонстрации начались в Дакке и по всей стране после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую 4 августа начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, с полицией и сторонниками правительства переросли в беспорядки. Правительство Бангладеш ввело в действие в Дакке и других городах страны комендантский час с 18.00 местного времени (15.00 мск) до особого распоряжения. Понедельник, вторник и среда объявлены выходными днями по всей стране.
https://ria.ru/20240806/bangladesh-1964430775.html
https://ria.ru/20240805/bangladesh-1964260034.html
https://ria.ru/20240806/bangladesh-1964452904.html
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в мире, бангладеш, дакка (город), франция, беспорядки в бангладеш
В мире, Бангладеш, Дакка (город), Франция, Беспорядки в Бангладеш
В Бангладеш назначили главу временного правительства

Мухаммада Юнуса назначили главой временного правительства Бангладеш

© AP Photo / A.M.AhadМухаммад Юнус
Мухаммад Юнус - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© AP Photo / A.M.Ahad
Мухаммад Юнус. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Лауреата Нобелевской премии мира 2006 года доктора Мухаммада Юнуса официально назначили на должность главы временного правительства Бангладеш, пишет Dhaka Tribune со ссылкой на пресс-секретаря президента Джойнала Абедина.
Ранее газета сообщала, что Юнус согласился на предложение лидеров студенческой "революции" в Бангладеш "повести временное правительство страны в качестве главного советника".
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"Лауреат Нобелевской премии доктор Мухаммад Юнус был назначен главой временного правительства", — говорится в публикации.
Ранее Daily Star сообщала, что Юнус сейчас находится во Франции, куда выехал на Олимпийские игры, а также для лечения, но в ближайшее время вернется в Бангладеш.
Ранее лидеры студенческих протестов в этой стране заявили, что не допустят образования никакого временного правительства, кроме такого, которое "возглавит Мухаммад Юнус в качестве главного советника".
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В понедельник премьер Бангладеш Хасина и ее сестра на фоне беспорядков покинули официальную резиденцию в столице Дакке и отправились в более безопасное место. Телеканал News18 сообщил, что Хасина ушла в отставку и улетела в индийский город Агартала. Издание Hindu написало, что экс-премьер попросила убежища в Великобритании.
Протесты и демонстрации начались в Дакке и по всей стране после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую 4 августа начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, с полицией и сторонниками правительства переросли в беспорядки.
Правительство Бангладеш ввело в действие в Дакке и других городах страны комендантский час с 18.00 местного времени (15.00 мск) до особого распоряжения. Понедельник, вторник и среда объявлены выходными днями по всей стране.
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