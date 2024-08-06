https://ria.ru/20240806/avstro-vengriya-1964303169.html
"Создали альянс". СМИ сообщили об австро-венгерской угрозе для Украины
"Создали альянс". СМИ сообщили об австро-венгерской угрозе для Украины - РИА Новости, 06.08.2024
"Создали альянс". СМИ сообщили об австро-венгерской угрозе для Украины
Приход к власти правых сил в Австрии и их сотрудничество с Венгрией может вызвать раскол в ЕС по вопросу Украины, пишет агентство Reuters. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T05:13
2024-08-06T05:13
2024-08-06T05:13
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Приход к власти правых сил в Австрии и их сотрудничество с Венгрией может вызвать раскол в ЕС по вопросу Украины, пишет агентство Reuters."Ультраправые силы, считающиеся фаворитами на предстоящих выборах в Австрии, создали альянс с венгерским лидером Виктором Орбаном, который может <...> поставить под угрозу и без того хрупкий консенсус (в ЕС. — Прим. ред.) по вопросу Украины", — сообщается в статье. Автор напомнил, что Австрия, придерживаясь своего нейтрального статуса, не поставляет вооружения Украине и до сих пор сохраняет деловых связи с Россией, в частности, по поставкам природного газа, несмотря на давление со стороны Брюсселя. "Возрождающиеся ультраправые создают австро-венгерский альянс, представляющий головную боль для ЕС по Украине", — отмечается в публикации. Выборы в национальный совет Австрии состоятся 29 сентября, они покажут, как в дальнейшем будут распределяться места в национальном совете, какие варианты коалиций станут возможны, останется ли канцлер республики Карл Нехаммер на своем посту, или на его место придет новый кандидат.По данным МВД, в список по всей стране попали Австрийская народная партия (действующего канцлера Карла Нехаммера, ÖVP), Австрийская социал-демократическая партия (SPÖ), Австрийская партия свободы (FPÖ), NEOS (Новая Австрия и Либеральный форум), Зеленые, Пивная партия, Никто из них, Коммунистическая партия Австрии (KPÖ), Список Мадлен Петрович (LMP).
https://ria.ru/20240801/vengriya-1963494634.html
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в мире, австрия, украина, венгрия, виктор орбан
В мире, Австрия, Украина, Венгрия, Виктор Орбан
"Создали альянс". СМИ сообщили об австро-венгерской угрозе для Украины
Reuters: союз правых сил Австрии и Венгрии вызовет раскол по вопросу Украины