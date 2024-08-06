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Курская область подверглась массированной атаке БПЛА и ракетами
Курская область подверглась массированной атаке БПЛА и ракетами - РИА Новости, 06.08.2024
Курская область подверглась массированной атаке БПЛА и ракетами
Курская область подверглась массированной атаке беспилотниками, ракетами, обстановка остается сложной, идет вброс фейковой информации, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T12:51
2024-08-06T12:51
2024-08-06T13:00
специальная военная операция на украине
курская область
происшествия
алексей смирнов (политик)
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ВОРОНЕЖ, 6 авг - РИА Новости. Курская область подверглась массированной атаке беспилотниками, ракетами, обстановка остается сложной, идет вброс фейковой информации, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале."Сегодня область подверглась массированной атаке и беспилотных летательных аппаратов, ракет. Обстановка продолжает оставаться сложной… Идёт вброс фейковой информации - верьте только официальным источникам", - сообщил Смирнов.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
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курская область, происшествия, алексей смирнов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Происшествия, Алексей Смирнов (политик)
Курская область подверглась массированной атаке БПЛА и ракетами
Смирнов: Курская область подверглась массированной атаке БПЛА и ракетами