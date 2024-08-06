https://ria.ru/20240806/ataka-1964322718.html

Украинский коптер атаковал автомобиль в Курской области, есть пострадавшие

Украинский коптер атаковал автомобиль в Курской области, есть пострадавшие - РИА Новости, 06.08.2024

Украинский коптер атаковал автомобиль в Курской области, есть пострадавшие

Два человека пострадали при ударе украинского дрона по легковому автомобилю в Курской области, их доставили в районную больницу и оказали медицинскую помощь,... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T09:17

2024-08-06T09:17

2024-08-06T09:32

специальная военная операция на украине

курская область

происшествия

глушковский район

алексей смирнов (политик)

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ВОРОНЕЖ, 6 авг - РИА Новости. Два человека пострадали при ударе украинского дрона по легковому автомобилю в Курской области, их доставили в районную больницу и оказали медицинскую помощь, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале.Противник нанёс удар с помощью дрона по автомобилю в приграничном Глушковском районе Курской области утром во вторник."Украинский коптер атаковал легковой автомобиль на станции Глушково Глушковского района. Ранены двое местных жителей. Они доставлены в Глушковскую районную больницу, где им оказана медицинская помощь", - сообщил Смирнов.Глушковский район - один из шести приграничных районов Курской области, регулярно подвергается обстрелам и атакам БПЛА со стороны Украины.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

курская область

глушковский район

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курская область, происшествия, глушковский район, алексей смирнов (политик)