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Украинский коптер атаковал автомобиль в Курской области, есть пострадавшие
Украинский коптер атаковал автомобиль в Курской области, есть пострадавшие - РИА Новости, 06.08.2024
Украинский коптер атаковал автомобиль в Курской области, есть пострадавшие
Два человека пострадали при ударе украинского дрона по легковому автомобилю в Курской области, их доставили в районную больницу и оказали медицинскую помощь,... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T09:17
2024-08-06T09:17
2024-08-06T09:32
специальная военная операция на украине
курская область
происшествия
глушковский район
алексей смирнов (политик)
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ВОРОНЕЖ, 6 авг - РИА Новости. Два человека пострадали при ударе украинского дрона по легковому автомобилю в Курской области, их доставили в районную больницу и оказали медицинскую помощь, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале.Противник нанёс удар с помощью дрона по автомобилю в приграничном Глушковском районе Курской области утром во вторник."Украинский коптер атаковал легковой автомобиль на станции Глушково Глушковского района. Ранены двое местных жителей. Они доставлены в Глушковскую районную больницу, где им оказана медицинская помощь", - сообщил Смирнов.Глушковский район - один из шести приграничных районов Курской области, регулярно подвергается обстрелам и атакам БПЛА со стороны Украины.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
курская область
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курская область, происшествия, глушковский район, алексей смирнов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Происшествия, Глушковский район, Алексей Смирнов (политик)
Украинский коптер атаковал автомобиль в Курской области, есть пострадавшие
Смирнов: при атаке коптера на автомобиль в Курской области пострадали 2 человека