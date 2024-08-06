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Ситуация на границе в Курской области не критическая, заявил Алаудинов - РИА Новости, 06.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:13 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/alaudinov-1964508757.html
Ситуация на границе в Курской области не критическая, заявил Алаудинов
Ситуация на границе в Курской области не критическая, заявил Алаудинов - РИА Новости, 06.08.2024
Ситуация на границе в Курской области не критическая, заявил Алаудинов
Ситуация на границе с Украиной в Курской области, где сейчас идут боестолкновения, не критическая, ВС РФ дают жесткий отпор противнику, заявил в Telegram-канале РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T20:13
2024-08-06T20:13
специальная военная операция на украине
россия
курская область
апты алаудинов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Ситуация на границе с Украиной в Курской области, где сейчас идут боестолкновения, не критическая, ВС РФ дают жесткий отпор противнику, заявил в Telegram-канале командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апты Алаудинов."На курском участке линии боевого соприкосновения идут боестолкновения, на нескольких участках противник попытался зайти на территорию РФ, где ему дают отпор ребята. Ситуация она не критическая", - подчеркнул командир в видеообращении. По его словам, часть техники ВСУ уже "горит", а часть украинских диверсантов "уже уничтожена".
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россия, курская область, апты алаудинов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Апты Алаудинов, Вооруженные силы Украины
Ситуация на границе в Курской области не критическая, заявил Алаудинов

Командир "Ахмата" Алаудинов: военные дают отпор ВСУ на границе в Курской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗамначальник главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апты Алаудинов
Замначальник главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апты Алаудинов - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Замначальник главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апты Алаудинов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Ситуация на границе с Украиной в Курской области, где сейчас идут боестолкновения, не критическая, ВС РФ дают жесткий отпор противнику, заявил в Telegram-канале командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апты Алаудинов.
"На курском участке линии боевого соприкосновения идут боестолкновения, на нескольких участках противник попытался зайти на территорию РФ, где ему дают отпор ребята. Ситуация она не критическая", - подчеркнул командир в видеообращении.
По его словам, часть техники ВСУ уже "горит", а часть украинских диверсантов "уже уничтожена".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьАпты АлаудиновВооруженные силы Украины
 
 
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