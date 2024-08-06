https://ria.ru/20240806/alaudinov-1964508757.html

Ситуация на границе в Курской области не критическая, заявил Алаудинов

Ситуация на границе в Курской области не критическая, заявил Алаудинов - РИА Новости, 06.08.2024

Ситуация на границе в Курской области не критическая, заявил Алаудинов

Ситуация на границе с Украиной в Курской области, где сейчас идут боестолкновения, не критическая, ВС РФ дают жесткий отпор противнику, заявил в Telegram-канале РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T20:13

2024-08-06T20:13

2024-08-06T20:13

специальная военная операция на украине

россия

курская область

апты алаудинов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Ситуация на границе с Украиной в Курской области, где сейчас идут боестолкновения, не критическая, ВС РФ дают жесткий отпор противнику, заявил в Telegram-канале командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апты Алаудинов."На курском участке линии боевого соприкосновения идут боестолкновения, на нескольких участках противник попытался зайти на территорию РФ, где ему дают отпор ребята. Ситуация она не критическая", - подчеркнул командир в видеообращении. По его словам, часть техники ВСУ уже "горит", а часть украинских диверсантов "уже уничтожена".

https://ria.ru/20240806/minoborony-1964501989.html

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россия, курская область, апты алаудинов, вооруженные силы украины