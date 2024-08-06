https://ria.ru/20240806/aes-1964467997.html

Курская АЭС работает штатно после предупреждений о ракетной опасности

Курская АЭС работает штатно после предупреждений о ракетной опасности - РИА Новости, 06.08.2024

Курская АЭС работает штатно после предупреждений о ракетной опасности

Курская АЭС работает в штатном режиме на фоне многократных предупреждений о ракетной опасности, сообщила пресс-служба предприятия в Telegram-канале. РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T16:46

2024-08-06T16:46

2024-08-06T16:51

курская аэс

россия

курская область

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

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ВОРОНЕЖ, 6 авг - РИА Новости. Курская АЭС работает в штатном режиме на фоне многократных предупреждений о ракетной опасности, сообщила пресс-служба предприятия в Telegram-канале."Курская АЭС работает в штатном режиме… Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых значений", - сообщили в пресс-службе Курской АЭС.

https://ria.ru/20240806/raketa-1964459300.html

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курская аэс, россия, курская область, вооруженные силы украины, безопасность