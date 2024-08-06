https://ria.ru/20240806/aes-1964467997.html
Курская АЭС работает штатно после предупреждений о ракетной опасности
Курская АЭС работает штатно после предупреждений о ракетной опасности - РИА Новости, 06.08.2024
Курская АЭС работает штатно после предупреждений о ракетной опасности
Курская АЭС работает в штатном режиме на фоне многократных предупреждений о ракетной опасности, сообщила пресс-служба предприятия в Telegram-канале. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T16:46
2024-08-06T16:46
2024-08-06T16:51
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ВОРОНЕЖ, 6 авг - РИА Новости. Курская АЭС работает в штатном режиме на фоне многократных предупреждений о ракетной опасности, сообщила пресс-служба предприятия в Telegram-канале."Курская АЭС работает в штатном режиме… Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых значений", - сообщили в пресс-службе Курской АЭС.
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Курская АЭС, Россия, Курская область, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Курская АЭС работает штатно после предупреждений о ракетной опасности
Курская АЭС сообщила о штатной работе после предупреждений о ракетной опасности