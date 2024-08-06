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Новым главой МИД Абхазии стал Сергей Шамба - РИА Новости, 06.08.2024
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17:04 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/abkhaziya-1964472303.html
Новым главой МИД Абхазии стал Сергей Шамба
Новым главой МИД Абхазии стал Сергей Шамба - РИА Новости, 06.08.2024
Новым главой МИД Абхазии стал Сергей Шамба
Министром иностранных дел Абхазии назначен Сергей Шамба, сообщает во вторник пресс-служба президента республики. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T17:04
2024-08-06T17:04
абхазия
сергей шамба
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СУХУМ, 6 АВГ - РИА Новости. Министром иностранных дел Абхазии назначен Сергей Шамба, сообщает во вторник пресс-служба президента республики. "Назначить Шамбу Сергея Мироновича министром иностранных дел Республики Абхазия", - говорится в указе президента. Шамба занимал должность Секретаря Совета безопасности Абхазии с 28 июля 2020 года. Должность министра иностранных дел Абхазии Шамба занимал с мая 1997 по 2010 год.
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абхазия, сергей шамба
Абхазия, Сергей Шамба
Новым главой МИД Абхазии стал Сергей Шамба

Министром иностранных дел Абхазии назначили Сергея Шамба

© РИА Новости / Александр Уткин | Перейти в медиабанк Сергей Шамба
 Сергей Шамба - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Александр Уткин
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Сергей Шамба. Архивное фото
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СУХУМ, 6 АВГ - РИА Новости. Министром иностранных дел Абхазии назначен Сергей Шамба, сообщает во вторник пресс-служба президента республики.
«
"Назначить Шамбу Сергея Мироновича министром иностранных дел Республики Абхазия", - говорится в указе президента.
Шамба занимал должность Секретаря Совета безопасности Абхазии с 28 июля 2020 года.
Должность министра иностранных дел Абхазии Шамба занимал с мая 1997 по 2010 год.
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