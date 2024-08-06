https://ria.ru/20240806/abkhaziya-1964472303.html
Новым главой МИД Абхазии стал Сергей Шамба
Новым главой МИД Абхазии стал Сергей Шамба - РИА Новости, 06.08.2024
Новым главой МИД Абхазии стал Сергей Шамба
Министром иностранных дел Абхазии назначен Сергей Шамба, сообщает во вторник пресс-служба президента республики. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T17:04
2024-08-06T17:04
2024-08-06T17:04
абхазия
сергей шамба
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СУХУМ, 6 АВГ - РИА Новости. Министром иностранных дел Абхазии назначен Сергей Шамба, сообщает во вторник пресс-служба президента республики. "Назначить Шамбу Сергея Мироновича министром иностранных дел Республики Абхазия", - говорится в указе президента. Шамба занимал должность Секретаря Совета безопасности Абхазии с 28 июля 2020 года. Должность министра иностранных дел Абхазии Шамба занимал с мая 1997 по 2010 год.
https://ria.ru/20240628/gruziya-1956131515.html
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абхазия, сергей шамба
Новым главой МИД Абхазии стал Сергей Шамба
Министром иностранных дел Абхазии назначили Сергея Шамба