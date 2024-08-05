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На Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 4,9
На Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 4,9 - РИА Новости, 05.08.2024
На Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 4,9
Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в ночь на понедельник на японском острове Хоккайдо, его ощутили на южных Курилах, сообщила РИА Новости начальник... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T02:25
2024-08-05T02:25
2024-08-05T02:25
хоккайдо
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 авг – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в ночь на понедельник на японском острове Хоккайдо, его ощутили на южных Курилах, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в ночь на понедельник. Эпицентр находился на острове Хоккайдо – в 76 километрах юго-западнее села Головнино на курильском острове Кунашир, очаг – на глубине 63 километров", - рассказала собеседник агентства. По оперативным данным, добавила сейсмолог, подземные толчки силой до трех баллов ощутили в селе Малокурильское на острове Шикотан. Пострадавших и разрушений нет, тревога цунами не объявлялась.
https://ria.ru/20240729/zemletrjasenie-1962748736.html
хоккайдо
кунашир (остров)
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Хоккайдо, Кунашир (остров), Шикотан, Елена Семенова, В мире, Япония, Россия
На Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 4,9
На Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 4,9, его ощутили на южных Курилах