https://ria.ru/20240805/zemletryasenie-1964049828.html

На Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 4,9

На Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 4,9 - РИА Новости, 05.08.2024

На Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 4,9

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в ночь на понедельник на японском острове Хоккайдо, его ощутили на южных Курилах, сообщила РИА Новости начальник... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T02:25

2024-08-05T02:25

2024-08-05T02:25

хоккайдо

кунашир (остров)

шикотан

елена семенова

в мире

япония

россия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 авг – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в ночь на понедельник на японском острове Хоккайдо, его ощутили на южных Курилах, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в ночь на понедельник. Эпицентр находился на острове Хоккайдо – в 76 километрах юго-западнее села Головнино на курильском острове Кунашир, очаг – на глубине 63 километров", - рассказала собеседник агентства. По оперативным данным, добавила сейсмолог, подземные толчки силой до трех баллов ощутили в селе Малокурильское на острове Шикотан. Пострадавших и разрушений нет, тревога цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20240729/zemletrjasenie-1962748736.html

хоккайдо

кунашир (остров)

шикотан

япония

россия

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хоккайдо, кунашир (остров), шикотан, елена семенова, в мире, япония, россия