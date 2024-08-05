"Такое впервые". На Западе увидели странную деталь в поведении Зеленского
Меркурис: Зеленский впервые отменил поездку на прифронтовые территории
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский впервые отменил поездки на прифронтовые территории из-за растущего напряжения на передовой, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.
"Появились разговоры о том, что Зеленский хотел поехать в Харьковскую область, Волчанск и в другие места, где идут бои, и ему сказали, что он не может это сделать. Это слишком опасно. Такое впервые произошло, что ему пришлось отменить поездку", — отметил он.
По словам эксперта, киевский режим, вероятно, не до конца осведомлен, насколько критическая складывается ситуация для ВСУ. При этом Меркурис добавил, что, возможно, сам Зеленский начинает догадываться о сложности положения.
"Это все, вы знаете, ужасные новости. Украина все еще теряет позиции, ВСУ не в состоянии противостоять, очевидно, российскому наступлению", — резюмировал эксперт.
По данным Минобороны от понедельника, общие потери украинских войск за прошедшие сутки составили до 1750 человек. Средства ПВО при этом сбили шесть ATACMS и четыре SCALP-EG, а также семь снарядов HIMARS. Кроме того, российские военные поразили два склада горюче-смазочных материалов, скопления живой силы и военной техники противника в 132 районах.
В ведомстве добавили, что за сутки они также уничтожили десять танков и других боевых бронированных машин, одну машину РСЗО, 30 орудий полевой артиллерии и минометов, 42 единицы специальной военной автомобильной техники.
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