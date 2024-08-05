https://ria.ru/20240805/zelenskiy-1964263609.html

"Такое впервые". На Западе увидели странную деталь в поведении Зеленского

"Такое впервые". На Западе увидели странную деталь в поведении Зеленского - РИА Новости, 05.08.2024

"Такое впервые". На Западе увидели странную деталь в поведении Зеленского

Владимир Зеленский впервые отменил поездки на прифронтовые территории из-за растущего напряжения на передовой, заявил британский эксперт Александр Меркурис в... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T19:39

2024-08-05T19:39

2024-08-05T21:56

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

вооруженные силы украины

волчанск

украина

харьковская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920772085_0:100:3071:1827_1920x0_80_0_0_d02b7f78ebbaaff0d30ed582810f78aa.jpg

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский впервые отменил поездки на прифронтовые территории из-за растущего напряжения на передовой, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran."Появились разговоры о том, что Зеленский хотел поехать в Харьковскую область, Волчанск и в другие места, где идут бои, и ему сказали, что он не может это сделать. Это слишком опасно. Такое впервые произошло, что ему пришлось отменить поездку", — отметил он.По словам эксперта, киевский режим, вероятно, не до конца осведомлен, насколько критическая складывается ситуация для ВСУ. При этом Меркурис добавил, что, возможно, сам Зеленский начинает догадываться о сложности положения."Это все, вы знаете, ужасные новости. Украина все еще теряет позиции, ВСУ не в состоянии противостоять, очевидно, российскому наступлению", — резюмировал эксперт. По данным Минобороны от понедельника, общие потери украинских войск за прошедшие сутки составили до 1750 человек. Средства ПВО при этом сбили шесть ATACMS и четыре SCALP-EG, а также семь снарядов HIMARS. Кроме того, российские военные поразили два склада горюче-смазочных материалов, скопления живой силы и военной техники противника в 132 районах.В ведомстве добавили, что за сутки они также уничтожили десять танков и других боевых бронированных машин, одну машину РСЗО, 30 орудий полевой артиллерии и минометов, 42 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20240805/spetsoperatsiya-1964218328.html

https://ria.ru/20240805/zelenskiy-1964231686.html

волчанск

украина

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир зеленский, вооруженные силы украины, волчанск, украина, харьковская область