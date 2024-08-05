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В Киеве заговорили об отставке Зеленского - РИА Новости, 05.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:20 05.08.2024
https://ria.ru/20240805/zelenskiy-1964231686.html
В Киеве заговорили об отставке Зеленского
В Киеве заговорили об отставке Зеленского - РИА Новости, 05.08.2024
В Киеве заговорили об отставке Зеленского
Владимир Зеленский должен уйти с поста президента Украины, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T17:20
2024-08-05T17:20
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
россия
олег соскин
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский должен уйти с поста президента Украины, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Надо формировать временное правительство, национального спасения. Зеленский должен пойти в отставку. Это самое лучшее что он может сделать, ну, просто это самое-самое замечательное", — призвал он.По словам эксперта, на фронте российские войска продолжают прорываться вперед, а главком ВСУ Александр Сырский бессилен. При этом Соскин напомнил, что киевский режим антиконституционный, так как все возможные сроки для выборов уже прошли."Надо прямо говорить, что Зеленский, по сути, потерялся. Вся власть его рассыпается", — резюмировал Соскин.Ранее в июне президент России Владимир Путин заявил, что срок нахождения Владимира Зеленского у власти истек, а его легитимность не восстановить никакими средствами.
https://ria.ru/20240805/spetsoperatsiya-1964218328.html
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в мире, киев, украина, россия, олег соскин, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Россия, Олег Соскин, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
В Киеве заговорили об отставке Зеленского

Соскин: Зеленский должен уйти в отставку

© AP Photo / Czarek SokolowskiВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский должен уйти с поста президента Украины, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.
"Надо формировать временное правительство, национального спасения. Зеленский должен пойти в отставку. Это самое лучшее что он может сделать, ну, просто это самое-самое замечательное", — призвал он.
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По словам эксперта, на фронте российские войска продолжают прорываться вперед, а главком ВСУ Александр Сырский бессилен. При этом Соскин напомнил, что киевский режим антиконституционный, так как все возможные сроки для выборов уже прошли.
"Надо прямо говорить, что Зеленский, по сути, потерялся. Вся власть его рассыпается", — резюмировал Соскин.
Ранее в июне президент России Владимир Путин заявил, что срок нахождения Владимира Зеленского у власти истек, а его легитимность не восстановить никакими средствами.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаРоссияОлег СоскинВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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