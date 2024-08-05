https://ria.ru/20240805/zelenskiy-1964231686.html
В Киеве заговорили об отставке Зеленского
В Киеве заговорили об отставке Зеленского - РИА Новости, 05.08.2024
В Киеве заговорили об отставке Зеленского
Владимир Зеленский должен уйти с поста президента Украины, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T17:20
2024-08-05T17:20
2024-08-05T17:20
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
россия
олег соскин
владимир зеленский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958472775_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1a5d2eccc775a7fa1346a0c28154f4f5.jpg
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский должен уйти с поста президента Украины, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Надо формировать временное правительство, национального спасения. Зеленский должен пойти в отставку. Это самое лучшее что он может сделать, ну, просто это самое-самое замечательное", — призвал он.По словам эксперта, на фронте российские войска продолжают прорываться вперед, а главком ВСУ Александр Сырский бессилен. При этом Соскин напомнил, что киевский режим антиконституционный, так как все возможные сроки для выборов уже прошли."Надо прямо говорить, что Зеленский, по сути, потерялся. Вся власть его рассыпается", — резюмировал Соскин.Ранее в июне президент России Владимир Путин заявил, что срок нахождения Владимира Зеленского у власти истек, а его легитимность не восстановить никакими средствами.
https://ria.ru/20240805/spetsoperatsiya-1964218328.html
https://ria.ru/20240805/ukraina-1964191481.html
киев
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958472775_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_f62fceade04d4b6363ab7c72d7d3af32.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, украина, россия, олег соскин, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Россия, Олег Соскин, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
В Киеве заговорили об отставке Зеленского
Соскин: Зеленский должен уйти в отставку