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В ГД назвали заявление Зеленского о российских ракетах пощечиной Западу - РИА Новости, 05.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:26 05.08.2024
https://ria.ru/20240805/zelenskiy-1964146771.html
В ГД назвали заявление Зеленского о российских ракетах пощечиной Западу
В ГД назвали заявление Зеленского о российских ракетах пощечиной Западу - РИА Новости, 05.08.2024
В ГД назвали заявление Зеленского о российских ракетах пощечиной Западу
Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал пощечиной коллективному Западу заявление Владимира Зеленского о том,... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T13:26
2024-08-05T13:26
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
владимир зеленский
дмитрий белик
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в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал пощечиной коллективному Западу заявление Владимира Зеленского о том, что соседние с Украиной страны боятся сбивать российские ракеты из-за возможной реакции Москвы. Зеленский заявил, что Украина обсудит с соседними странами возможность сбивания ими российских ракет над украинской территорией, сообщило издание "Страна.ua". По его словам, партнеры "боятся излишней эскалации", но Киев намерен продавливать эту тему. Зеленский добавил, что нужна коалиция стран, поскольку для одного государства это очень большая ответственность. "Просьба Зеленского - это не просто демарш, это настоящая пощечина западному истеблишменту. Зеленский так и не понял, что ему дают оружие, чтобы самим не воевать, поэтому его просьбы априори недопустимы. Воевать до последнего украинца - вот его великая, а для украинского народа горькая доля", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, Зеленский для коллективного Запада "полезный туземец, а вовсе не равноправный член закрытого западного клуба". "Не для того его содержат, дают оружие и помощь, чтобы самим втягиваться в противостояние с Россией", - подчеркнул депутат. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240804/ukraina-1964021074.html
https://ria.ru/20240730/ukraina-1962803491.html
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россия, украина, сша, владимир зеленский, дмитрий белик, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, Дмитрий Белик, НАТО, В мире
В ГД назвали заявление Зеленского о российских ракетах пощечиной Западу

Белик назвал просьбу Зеленского сбивать российские ракеты пощечиной Западу

© AP Photo / Vincent ThianВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© AP Photo / Vincent Thian
Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал пощечиной коллективному Западу заявление Владимира Зеленского о том, что соседние с Украиной страны боятся сбивать российские ракеты из-за возможной реакции Москвы.
Зеленский заявил, что Украина обсудит с соседними странами возможность сбивания ими российских ракет над украинской территорией, сообщило издание "Страна.ua". По его словам, партнеры "боятся излишней эскалации", но Киев намерен продавливать эту тему. Зеленский добавил, что нужна коалиция стран, поскольку для одного государства это очень большая ответственность.
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"Просьба Зеленского - это не просто демарш, это настоящая пощечина западному истеблишменту. Зеленский так и не понял, что ему дают оружие, чтобы самим не воевать, поэтому его просьбы априори недопустимы. Воевать до последнего украинца - вот его великая, а для украинского народа горькая доля", - сказал Белик РИА Новости.
По его словам, Зеленский для коллективного Запада "полезный туземец, а вовсе не равноправный член закрытого западного клуба".
"Не для того его содержат, дают оружие и помощь, чтобы самим втягиваться в противостояние с Россией", - подчеркнул депутат.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАВладимир ЗеленскийДмитрий БеликНАТОВ мире
 
 
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