https://ria.ru/20240805/zdorove-1964135901.html
Более 600 жителей Подмосковья проверили свое здоровье в парках на выходных
Более 600 жителей Подмосковья проверили свое здоровье в парках на выходных - РИА Новости, 05.08.2024
Более 600 жителей Подмосковья проверили свое здоровье в парках на выходных
За прошедшие выходные – 3 и 4 августа - в подмосковных парках свое здоровье проверили 616 человек, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T12:49
2024-08-05T12:49
2024-08-05T12:49
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. За прошедшие выходные – 3 и 4 августа - в подмосковных парках свое здоровье проверили 616 человек, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Бригады выездных врачей работали в 34 городских округах, в том числе в Дзержинском, Лобне, Рузе, Чехове, Электрогорске и других муниципалитетах. "Мы продолжаем акцию "Проверь свое здоровье в парке" в регионе. Важно, что мы видим у жителей положительный отклик. Так, за прошедшие выходные свое здоровье проверили 616 человек, а с начала лета уже свыше 7 тысяч", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. При выявлении патологий пациентов направляли для прохождения более углубленного обследования в поликлинику. Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на региональном портале госуслуг "Здоровье".
https://ria.ru/20240610/zdorove-1951931614.html
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московская область (подмосковье), дзержинский, лобня, алексей сапанюк
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Дзержинский, Лобня, Алексей Сапанюк