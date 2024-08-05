Рейтинг@Mail.ru
Более 600 жителей Подмосковья проверили свое здоровье в парках на выходных - РИА Новости, 05.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
12:49 05.08.2024
https://ria.ru/20240805/zdorove-1964135901.html
Более 600 жителей Подмосковья проверили свое здоровье в парках на выходных
Более 600 жителей Подмосковья проверили свое здоровье в парках на выходных - РИА Новости, 05.08.2024
Более 600 жителей Подмосковья проверили свое здоровье в парках на выходных
За прошедшие выходные – 3 и 4 августа - в подмосковных парках свое здоровье проверили 616 человек, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T12:49
2024-08-05T12:49
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
дзержинский
лобня
алексей сапанюк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770861300_0:0:3100:1743_1920x0_80_0_0_60e31188a3e388593a833a859b3eb2c8.jpg
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. За прошедшие выходные – 3 и 4 августа - в подмосковных парках свое здоровье проверили 616 человек, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Бригады выездных врачей работали в 34 городских округах, в том числе в Дзержинском, Лобне, Рузе, Чехове, Электрогорске и других муниципалитетах. "Мы продолжаем акцию "Проверь свое здоровье в парке" в регионе. Важно, что мы видим у жителей положительный отклик. Так, за прошедшие выходные свое здоровье проверили 616 человек, а с начала лета уже свыше 7 тысяч", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. При выявлении патологий пациентов направляли для прохождения более углубленного обследования в поликлинику. Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на региональном портале госуслуг "Здоровье".
https://ria.ru/20240610/zdorove-1951931614.html
московская область (подмосковье)
дзержинский
лобня
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770861300_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ec6ea70c15aee8711db34f68a5eca7d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), дзержинский, лобня, алексей сапанюк
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Дзержинский, Лобня, Алексей Сапанюк

Более 600 жителей Подмосковья проверили свое здоровье в парках на выходных

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкВрач-терапевт измеряет давление пациентке
Врач-терапевт измеряет давление пациентке - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Врач-терапевт измеряет давление пациентке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. За прошедшие выходные – 3 и 4 августа - в подмосковных парках свое здоровье проверили 616 человек, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Бригады выездных врачей работали в 34 городских округах, в том числе в Дзержинском, Лобне, Рузе, Чехове, Электрогорске и других муниципалитетах.
"Мы продолжаем акцию "Проверь свое здоровье в парке" в регионе. Важно, что мы видим у жителей положительный отклик. Так, за прошедшие выходные свое здоровье проверили 616 человек, а с начала лета уже свыше 7 тысяч", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба.
При выявлении патологий пациентов направляли для прохождения более углубленного обследования в поликлинику. Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на региональном портале госуслуг "Здоровье".
Более 1,2 тысячи жителей Подмосковья проверили свое здоровье в парках - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
Более 1,2 тысячи жителей Подмосковья проверили свое здоровье в парках
10 июня, 13:24
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ДзержинскийЛобняАлексей Сапанюк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала