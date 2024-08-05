https://ria.ru/20240805/zdorove-1964135901.html

Более 600 жителей Подмосковья проверили свое здоровье в парках на выходных

Более 600 жителей Подмосковья проверили свое здоровье в парках на выходных - РИА Новости, 05.08.2024

Более 600 жителей Подмосковья проверили свое здоровье в парках на выходных

За прошедшие выходные – 3 и 4 августа - в подмосковных парках свое здоровье проверили 616 человек, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T12:49

2024-08-05T12:49

2024-08-05T12:49

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

дзержинский

лобня

алексей сапанюк

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. За прошедшие выходные – 3 и 4 августа - в подмосковных парках свое здоровье проверили 616 человек, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Бригады выездных врачей работали в 34 городских округах, в том числе в Дзержинском, Лобне, Рузе, Чехове, Электрогорске и других муниципалитетах. "Мы продолжаем акцию "Проверь свое здоровье в парке" в регионе. Важно, что мы видим у жителей положительный отклик. Так, за прошедшие выходные свое здоровье проверили 616 человек, а с начала лета уже свыше 7 тысяч", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. При выявлении патологий пациентов направляли для прохождения более углубленного обследования в поликлинику. Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на региональном портале госуслуг "Здоровье".

https://ria.ru/20240610/zdorove-1951931614.html

московская область (подмосковье)

дзержинский

лобня

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), дзержинский, лобня, алексей сапанюк