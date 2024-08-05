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Египет опроверг заявления Израиля о туннелях на границе с сектором Газа - РИА Новости, 05.08.2024
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14:22 05.08.2024
https://ria.ru/20240805/zayavlenie-1964172101.html
Египет опроверг заявления Израиля о туннелях на границе с сектором Газа
Египет опроверг заявления Израиля о туннелях на границе с сектором Газа - РИА Новости, 05.08.2024
Египет опроверг заявления Израиля о туннелях на границе с сектором Газа
Египет опровергает заявления Израиля о туннелях на границе между Египтом и сектором Газа, сообщает египетский телеканал Al Qahera News со ссылкой на... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T14:22
2024-08-05T14:22
хамас
биньямин нетаньяху
египет
израиль
рафах (провинция)
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 5 авг - РИА Новости. Египет опровергает заявления Израиля о туннелях на границе между Египтом и сектором Газа, сообщает египетский телеканал Al Qahera News со ссылкой на высокопоставленный источник. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в рамках военных действий в секторе Газа сосредоточила усилия на обнаружении и уничтожении подземной инфраструктуры в районе Рафаха и Филадельфийского коридора вдоль границы сектора Газа и Египта. "Высокопоставленный источник опровергает сообщения израильских СМИ о существовании туннелей между Египтом и сектором Газа", - говорится в сообщении телеканала. Армия обороны Израиля ранее сообщала, что обнаружила подземный тоннель высотой три метра вдоль границы сектора Газа и Египта. В армии заявляли, что ЦАХАЛ уничтожит всю подземную инфраструктуру в районе Филадельфийского коридора. В начале мая израильские военные установили контроль над палестинской стороной КПП "Рафах", что привело к значительному сокращению поступления гуманитарной помощи в сектор Газа. Позднее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о сохранении израильского контроля над Филадельфийским коридором - приграничной полосой, разделяющей сектор Газа и Египет - и КПП "Рафах" с целью недопущения контрабанды оружия для палестинского движения ХАМАС. Египет в рамках усилий по прекращению огня в секторе Газа требует, чтобы Израиль покинул палестинскую сторону КПП.
https://ria.ru/20240805/konflikt-1915630213.html
https://radiosputnik.ru/20240803/khaniya-1963861512.html
египет
израиль
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хамас, биньямин нетаньяху, египет, израиль, рафах (провинция), в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ХАМАС, Биньямин Нетаньяху, Египет, Израиль, Рафах (провинция), В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Египет опроверг заявления Израиля о туннелях на границе с сектором Газа

Al Qahera News: Египет опроверг заявления Израиля о туннелях на границе с Газой

© AP Photo / Leo CorreaПоследствия израильских авиаударов в секторе Газа
Последствия израильских авиаударов в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© AP Photo / Leo Correa
Последствия израильских авиаударов в секторе Газа. Архивное фото
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КАИР, 5 авг - РИА Новости. Египет опровергает заявления Израиля о туннелях на границе между Египтом и сектором Газа, сообщает египетский телеканал Al Qahera News со ссылкой на высокопоставленный источник.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в рамках военных действий в секторе Газа сосредоточила усилия на обнаружении и уничтожении подземной инфраструктуры в районе Рафаха и Филадельфийского коридора вдоль границы сектора Газа и Египта.
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"Высокопоставленный источник опровергает сообщения израильских СМИ о существовании туннелей между Египтом и сектором Газа", - говорится в сообщении телеканала.
Армия обороны Израиля ранее сообщала, что обнаружила подземный тоннель высотой три метра вдоль границы сектора Газа и Египта. В армии заявляли, что ЦАХАЛ уничтожит всю подземную инфраструктуру в районе Филадельфийского коридора.
В начале мая израильские военные установили контроль над палестинской стороной КПП "Рафах", что привело к значительному сокращению поступления гуманитарной помощи в сектор Газа. Позднее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о сохранении израильского контроля над Филадельфийским коридором - приграничной полосой, разделяющей сектор Газа и Египет - и КПП "Рафах" с целью недопущения контрабанды оружия для палестинского движения ХАМАС.
Египет в рамках усилий по прекращению огня в секторе Газа требует, чтобы Израиль покинул палестинскую сторону КПП.
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