https://ria.ru/20240805/zayavlenie-1964172101.html

Египет опроверг заявления Израиля о туннелях на границе с сектором Газа

Египет опроверг заявления Израиля о туннелях на границе с сектором Газа - РИА Новости, 05.08.2024

Египет опроверг заявления Израиля о туннелях на границе с сектором Газа

Египет опровергает заявления Израиля о туннелях на границе между Египтом и сектором Газа, сообщает египетский телеканал Al Qahera News со ссылкой на... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T14:22

2024-08-05T14:22

2024-08-05T14:22

хамас

биньямин нетаньяху

египет

израиль

рафах (провинция)

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/18/1917771049_456:692:2866:2048_1920x0_80_0_0_629dca03b036c6500c25d6f4711a8005.jpg

КАИР, 5 авг - РИА Новости. Египет опровергает заявления Израиля о туннелях на границе между Египтом и сектором Газа, сообщает египетский телеканал Al Qahera News со ссылкой на высокопоставленный источник. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в рамках военных действий в секторе Газа сосредоточила усилия на обнаружении и уничтожении подземной инфраструктуры в районе Рафаха и Филадельфийского коридора вдоль границы сектора Газа и Египта. "Высокопоставленный источник опровергает сообщения израильских СМИ о существовании туннелей между Египтом и сектором Газа", - говорится в сообщении телеканала. Армия обороны Израиля ранее сообщала, что обнаружила подземный тоннель высотой три метра вдоль границы сектора Газа и Египта. В армии заявляли, что ЦАХАЛ уничтожит всю подземную инфраструктуру в районе Филадельфийского коридора. В начале мая израильские военные установили контроль над палестинской стороной КПП "Рафах", что привело к значительному сокращению поступления гуманитарной помощи в сектор Газа. Позднее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о сохранении израильского контроля над Филадельфийским коридором - приграничной полосой, разделяющей сектор Газа и Египет - и КПП "Рафах" с целью недопущения контрабанды оружия для палестинского движения ХАМАС. Египет в рамках усилий по прекращению огня в секторе Газа требует, чтобы Израиль покинул палестинскую сторону КПП.

https://ria.ru/20240805/konflikt-1915630213.html

https://radiosputnik.ru/20240803/khaniya-1963861512.html

египет

израиль

рафах (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

хамас, биньямин нетаньяху, египет, израиль, рафах (провинция), в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году