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Защита попросила отпустить фигуранта дела Иванова под домашний арест
Защита попросила отпустить фигуранта дела Иванова под домашний арест - РИА Новости, 05.08.2024
Защита попросила отпустить фигуранта дела Иванова под домашний арест
Защита Александра Фомина, фигуранта дела бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова о взятке, просила отпустить его из СИЗО под домашний арест, заявляя,... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T14:48
2024-08-05T14:48
2024-08-05T14:48
происшествия
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Защита Александра Фомина, фигуранта дела бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова о взятке, просила отпустить его из СИЗО под домашний арест, заявляя, что он занимается волонтерской деятельностью и благотворительностью, следует из материалов, которые имеются в распоряжении РИА Новости. "Обвиняемый (Фомин – ред.)… не намерен скрываться или препятствовать производству по делу, исключительно положительно характеризуется, имеет благодарности и награды, занимается волонтерской деятельностью и благотворительностью", - говорится в документах. Кроме того, защита в своем возражении о продлении Фомину срока содержания под стражей отмечала, что тот состоит в браке, имеет на иждивении детей, больную мать, а также является единственным кормильцем в семье. Однако суд посчитал достаточными доводы следователя о том, что Фомин, находясь на свободе, получит возможность скрыться, а также иным образом воспрепятстовать расследованию, и отказал стороне защиты в смягчении меры пресечения. Иванов, курировавший в Минобороны работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает. Соучредитель ООО "ОлимпСитиСтрой" Фомин, по версии следствия, оказывал Иванову, бизнесмену Бородину и иным лицам услуги имущественного характера "в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом/реконструкцией здания".
https://ria.ru/20240508/ivanov-1944719482.html
https://ria.ru/20240426/arest-1942639512.html
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происшествия, александр фомин, тимур иванов, сергей бородин, дело замминистра обороны тимура иванова
Происшествия, Александр Фомин, Тимур Иванов, Сергей Бородин, Дело замминистра обороны Тимура Иванова
Защита попросила отпустить фигуранта дела Иванова под домашний арест
Защита Фомина просила отпустить его из СИЗО под домашний арест
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Защита Александра Фомина, фигуранта дела бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова о взятке, просила отпустить его из СИЗО под домашний арест, заявляя, что он занимается волонтерской деятельностью и благотворительностью, следует из материалов, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
«
"Обвиняемый (Фомин – ред.)… не намерен скрываться или препятствовать производству по делу, исключительно положительно характеризуется, имеет благодарности и награды, занимается волонтерской деятельностью и благотворительностью", - говорится в документах.
Кроме того, защита в своем возражении о продлении Фомину срока содержания под стражей отмечала, что тот состоит в браке, имеет на иждивении детей, больную мать, а также является единственным кормильцем в семье.
Однако суд посчитал достаточными доводы следователя о том, что Фомин, находясь на свободе, получит возможность скрыться, а также иным образом воспрепятстовать расследованию, и отказал стороне защиты в смягчении меры пресечения.
Иванов, курировавший в Минобороны работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Сергей Бородин
обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.
Соучредитель ООО "ОлимпСитиСтрой" Фомин, по версии следствия, оказывал Иванову, бизнесмену Бородину и иным лицам услуги имущественного характера "в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом/реконструкцией здания".