https://ria.ru/20240805/zaschita-1964182324.html

Защита попросила отпустить фигуранта дела Иванова под домашний арест

Защита попросила отпустить фигуранта дела Иванова под домашний арест - РИА Новости, 05.08.2024

Защита попросила отпустить фигуранта дела Иванова под домашний арест

Защита Александра Фомина, фигуранта дела бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова о взятке, просила отпустить его из СИЗО под домашний арест, заявляя,... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T14:48

2024-08-05T14:48

2024-08-05T14:48

происшествия

александр фомин

тимур иванов

сергей бородин

дело замминистра обороны тимура иванова

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Защита Александра Фомина, фигуранта дела бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова о взятке, просила отпустить его из СИЗО под домашний арест, заявляя, что он занимается волонтерской деятельностью и благотворительностью, следует из материалов, которые имеются в распоряжении РИА Новости. "Обвиняемый (Фомин – ред.)… не намерен скрываться или препятствовать производству по делу, исключительно положительно характеризуется, имеет благодарности и награды, занимается волонтерской деятельностью и благотворительностью", - говорится в документах. Кроме того, защита в своем возражении о продлении Фомину срока содержания под стражей отмечала, что тот состоит в браке, имеет на иждивении детей, больную мать, а также является единственным кормильцем в семье. Однако суд посчитал достаточными доводы следователя о том, что Фомин, находясь на свободе, получит возможность скрыться, а также иным образом воспрепятстовать расследованию, и отказал стороне защиты в смягчении меры пресечения. Иванов, курировавший в Минобороны работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает. Соучредитель ООО "ОлимпСитиСтрой" Фомин, по версии следствия, оказывал Иванову, бизнесмену Бородину и иным лицам услуги имущественного характера "в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом/реконструкцией здания".

https://ria.ru/20240508/ivanov-1944719482.html

https://ria.ru/20240426/arest-1942639512.html

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происшествия, александр фомин, тимур иванов, сергей бородин, дело замминистра обороны тимура иванова