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Beeline cloud подтвердил наивысший уровень защиты персональных данных - РИА Новости, 05.08.2024
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16:15 05.08.2024
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Beeline cloud подтвердил наивысший уровень защиты персональных данных
Beeline cloud подтвердил наивысший уровень защиты персональных данных - РИА Новости, 05.08.2024
Beeline cloud подтвердил наивысший уровень защиты персональных данных
Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud подтвердил соответствие своей облачной инфраструктуры наивысшему уровню защищенности... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T16:15
2024-08-05T16:15
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud подтвердил соответствие своей облачной инфраструктуры наивысшему уровню защищенности персональных данных (УЗ-1), сообщает пресс-служба компании.Национальный аттестационный центр, входящий в ГК "Информзащита", провел периодический контроль публичного облака и сервисов beeline cloud, по результатам которого уровень защищенности был успешно подтвержден."Мы всегда стремимся к тому, чтобы наши клиенты могли быть уверены в безопасности своих данных. Подтверждение соответствия первому уровню защищенности персональных данных является важной стадией и свидетельствует о нашей приверженности высоким стандартам безопасности", – цитирует пресс-служба директора по информационной безопасности beeline cloud Егора Бигуна.Соответствие уровню УЗ-1 согласно требованиям 21 приказа Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России означает, что клиенты beeline cloud могут безопасно размещать в облаке информационные системы персональных данных, обрабатывающие специальные, биометрические, общедоступные или иные категории персональных данных. Все меры защиты информации, определенные Постановлением правительства РФ от 01 ноября 2012 г. № 1119 для первого уровня защищенности обрабатываемых персональных данных (УЗ-1), были соблюдены, говорится в сообщении."Для нашей компании такой проект далеко не первый. Силами наших специалистов были аттестованы почти все самые крупные центры обработки данных и облачные провайдеры. В данном случае отдельно хотелось бы отметить высокий уровень подготовленности проверяемого объекта информатизации и проектной команды со стороны Заказчика", – приводятся в сообщении слова генерального директора "Национального аттестационного центра" Дмитрия Пойгина.Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: F7NfYUJCUneLtWL3WMU4
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технологии, россия, вымпелком, билайн
Технологии, Россия, ВымпелКом, Билайн

Beeline cloud подтвердил наивысший уровень защиты персональных данных

© Фото : beeline cloud beeline cloud
beeline cloud - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© Фото : beeline cloud
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud подтвердил соответствие своей облачной инфраструктуры наивысшему уровню защищенности персональных данных (УЗ-1), сообщает пресс-служба компании.
Национальный аттестационный центр, входящий в ГК "Информзащита", провел периодический контроль публичного облака и сервисов beeline cloud, по результатам которого уровень защищенности был успешно подтвержден.
"Мы всегда стремимся к тому, чтобы наши клиенты могли быть уверены в безопасности своих данных. Подтверждение соответствия первому уровню защищенности персональных данных является важной стадией и свидетельствует о нашей приверженности высоким стандартам безопасности", – цитирует пресс-служба директора по информационной безопасности beeline cloud Егора Бигуна.
Соответствие уровню УЗ-1 согласно требованиям 21 приказа Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России означает, что клиенты beeline cloud могут безопасно размещать в облаке информационные системы персональных данных, обрабатывающие специальные, биометрические, общедоступные или иные категории персональных данных. Все меры защиты информации, определенные Постановлением правительства РФ от 01 ноября 2012 г. № 1119 для первого уровня защищенности обрабатываемых персональных данных (УЗ-1), были соблюдены, говорится в сообщении.
"Для нашей компании такой проект далеко не первый. Силами наших специалистов были аттестованы почти все самые крупные центры обработки данных и облачные провайдеры. В данном случае отдельно хотелось бы отметить высокий уровень подготовленности проверяемого объекта информатизации и проектной команды со стороны Заказчика", – приводятся в сообщении слова генерального директора "Национального аттестационного центра" Дмитрия Пойгина.
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