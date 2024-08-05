https://ria.ru/20240805/zaschita-1964176927.html

Beeline cloud подтвердил наивысший уровень защиты персональных данных

Beeline cloud подтвердил наивысший уровень защиты персональных данных - РИА Новости, 05.08.2024

Beeline cloud подтвердил наивысший уровень защиты персональных данных

Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud подтвердил соответствие своей облачной инфраструктуры наивысшему уровню защищенности... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T16:15

2024-08-05T16:15

2024-08-05T16:15

технологии

россия

вымпелком

билайн

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883619992_0:50:1280:770_1920x0_80_0_0_7a137330d9e4633aed9439a3a3a4bc94.jpg

МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud подтвердил соответствие своей облачной инфраструктуры наивысшему уровню защищенности персональных данных (УЗ-1), сообщает пресс-служба компании.Национальный аттестационный центр, входящий в ГК "Информзащита", провел периодический контроль публичного облака и сервисов beeline cloud, по результатам которого уровень защищенности был успешно подтвержден."Мы всегда стремимся к тому, чтобы наши клиенты могли быть уверены в безопасности своих данных. Подтверждение соответствия первому уровню защищенности персональных данных является важной стадией и свидетельствует о нашей приверженности высоким стандартам безопасности", – цитирует пресс-служба директора по информационной безопасности beeline cloud Егора Бигуна.Соответствие уровню УЗ-1 согласно требованиям 21 приказа Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России означает, что клиенты beeline cloud могут безопасно размещать в облаке информационные системы персональных данных, обрабатывающие специальные, биометрические, общедоступные или иные категории персональных данных. Все меры защиты информации, определенные Постановлением правительства РФ от 01 ноября 2012 г. № 1119 для первого уровня защищенности обрабатываемых персональных данных (УЗ-1), были соблюдены, говорится в сообщении."Для нашей компании такой проект далеко не первый. Силами наших специалистов были аттестованы почти все самые крупные центры обработки данных и облачные провайдеры. В данном случае отдельно хотелось бы отметить высокий уровень подготовленности проверяемого объекта информатизации и проектной команды со стороны Заказчика", – приводятся в сообщении слова генерального директора "Национального аттестационного центра" Дмитрия Пойгина.Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: F7NfYUJCUneLtWL3WMU4

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, россия, вымпелком, билайн