Запад боится рисков эскалации из-за Украины, заявил экс-представитель НАТО
Экс-представитель НАТО Лоу: Запад обеспокоен рисками эскалации из-за Украины
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Бывший представитель НАТО в Москве Джон Лоу заявил, что Запад в большей степени обеспокоен рисками эскалации из-за Украины, чем последствиями ее поражения, при этом у него нет стратегии по прекращению конфликта.
"Запад все еще больше обеспокоен краткосрочными рисками эскалации, чем долгосрочными последствиями поражения Украины", - отметил он изданию Newsweek.
Запад раскрыл главную ложь о конфликте на Украине
31 июля, 08:00
По мнению Лоу, западные страны все еще готовы поддерживать Киев, однако у них нет стратегии по прекращению конфликта. Более того, подчеркнул бывший представитель альянса, Запад в 2022 году упустил возможность предоставить Украине необходимое оружие.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.