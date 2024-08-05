https://ria.ru/20240805/zapad-1964164900.html

Запад боится рисков эскалации из-за Украины, заявил экс-представитель НАТО

Запад боится рисков эскалации из-за Украины, заявил экс-представитель НАТО - РИА Новости, 05.08.2024

Запад боится рисков эскалации из-за Украины, заявил экс-представитель НАТО

Бывший представитель НАТО в Москве Джон Лоу заявил, что Запад в большей степени обеспокоен рисками эскалации из-за Украины, чем последствиями ее поражения, при... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T14:05

2024-08-05T14:05

2024-08-05T14:05

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Бывший представитель НАТО в Москве Джон Лоу заявил, что Запад в большей степени обеспокоен рисками эскалации из-за Украины, чем последствиями ее поражения, при этом у него нет стратегии по прекращению конфликта. "Запад все еще больше обеспокоен краткосрочными рисками эскалации, чем долгосрочными последствиями поражения Украины", - отметил он изданию Newsweek. По мнению Лоу, западные страны все еще готовы поддерживать Киев, однако у них нет стратегии по прекращению конфликта. Более того, подчеркнул бывший представитель альянса, Запад в 2022 году упустил возможность предоставить Украине необходимое оружие. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240731/zapad-1963028353.html

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