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Запад боится рисков эскалации из-за Украины, заявил экс-представитель НАТО - РИА Новости, 05.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:05 05.08.2024
https://ria.ru/20240805/zapad-1964164900.html
Запад боится рисков эскалации из-за Украины, заявил экс-представитель НАТО
Запад боится рисков эскалации из-за Украины, заявил экс-представитель НАТО - РИА Новости, 05.08.2024
Запад боится рисков эскалации из-за Украины, заявил экс-представитель НАТО
Бывший представитель НАТО в Москве Джон Лоу заявил, что Запад в большей степени обеспокоен рисками эскалации из-за Украины, чем последствиями ее поражения, при... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T14:05
2024-08-05T14:05
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
москва
сергей лавров
нато
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Бывший представитель НАТО в Москве Джон Лоу заявил, что Запад в большей степени обеспокоен рисками эскалации из-за Украины, чем последствиями ее поражения, при этом у него нет стратегии по прекращению конфликта. "Запад все еще больше обеспокоен краткосрочными рисками эскалации, чем долгосрочными последствиями поражения Украины", - отметил он изданию Newsweek. По мнению Лоу, западные страны все еще готовы поддерживать Киев, однако у них нет стратегии по прекращению конфликта. Более того, подчеркнул бывший представитель альянса, Запад в 2022 году упустил возможность предоставить Украине необходимое оружие. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240731/zapad-1963028353.html
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в мире, украина, россия, москва, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Москва, Сергей Лавров, НАТО
Запад боится рисков эскалации из-за Украины, заявил экс-представитель НАТО

Экс-представитель НАТО Лоу: Запад обеспокоен рисками эскалации из-за Украины

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Бывший представитель НАТО в Москве Джон Лоу заявил, что Запад в большей степени обеспокоен рисками эскалации из-за Украины, чем последствиями ее поражения, при этом у него нет стратегии по прекращению конфликта.
"Запад все еще больше обеспокоен краткосрочными рисками эскалации, чем долгосрочными последствиями поражения Украины", - отметил он изданию Newsweek.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Запад раскрыл главную ложь о конфликте на Украине
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По мнению Лоу, западные страны все еще готовы поддерживать Киев, однако у них нет стратегии по прекращению конфликта. Более того, подчеркнул бывший представитель альянса, Запад в 2022 году упустил возможность предоставить Украине необходимое оружие.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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