Рейтинг@Mail.ru
Откуда не ждали. Япония приготовила миру неприятный сюрприз - РИА Новости, 05.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:16 05.08.2024 (обновлено: 17:38 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/yaponiya-1964198776.html
Откуда не ждали. Япония приготовила миру неприятный сюрприз
Откуда не ждали. Япония приготовила миру неприятный сюрприз - РИА Новости, 05.08.2024
Откуда не ждали. Япония приготовила миру неприятный сюрприз
Экономические проблемы США вкупе с ужесточением денежно-кредитной политики привели к обвалу японского фондового рынка. Инвесторы теряют деньги, избавляясь от... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T16:16
2024-08-05T17:38
экономика
япония
сша
mitsubishi ufj financial group
московская биржа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964236417_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_cdd8e1ac6e50d57df5c78e6a850f3762.jpg
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости, Надежда Сарапина. Экономические проблемы США вкупе с ужесточением денежно-кредитной политики привели к обвалу японского фондового рынка. Инвесторы теряют деньги, избавляясь от активов. Волна потрясений докатилась даже до России. О том, что будет дальше, — в материале РИА Новости.Медвежий рынокПо итогам торгов 5 августа, Nikkei 225 — ключевой индикатор Токийской фондовой биржи (TSE) просел на 12,4 процента, до 31 458,42 пункта. На пике падение достигало 13,23 процента. Суточное снижение на 4451,28 пункта побило рекорд 1987-го — тогда, 20 октября, показатель потерял за день 3836,48.Потери индекса компаний с большой капитализацией (наибольшей стоимостью акций) Topix доходили до 12,23 процента (2227,15 пункта). Обвал относительно июля — 24 процента, отмечает Bloomberg.За три дня бенчмарк показал наихудший результат с 1959-го. Сильнее всего пострадали технологические компании (у Sony на 5 августа — минус 7,61 процента), а также банки: гособлигации обновили минимум 1999-го — 0,75 процента (лишились 17 базисных пунктов). У бумаг финансового холдинга Mitsubishi UFJ Financial Group рекордное падение за всю историю — 18 процентов.Пытаясь избежать убытков, инвесторы сбрасывают активы, объяснил Bloomberg старший рыночный аналитик Capital.Com Кайл Родда. Это может привести к устойчивому снижению стоимости акций — так называемой медвежьей фазе.Корни проблемыОдна из причин потрясения — повышение ключевой ставки Банком Японии, добавляет Bloomberg. Регулятор поднял ее до 15-летнего максимума — с 0-0,1 до 0,25 процента. Не исключается и дальнейший рост. Повлияли экономические проблемы ключевого партнера страны — США."В пятницу опубликовали отчет по американскому рынку труда. Безработица в июле неожиданно выросла с 4,1 процента до 4,3 процента трудоспособного населения", — указывает экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода. Показатели ухудшаются четвертый месяц подряд."Новых рабочих мест в июле вне сельскохозяйственного сектора — всего 114 тысяч. В июне было больше, и рынок ожидал увеличения. Американские инвестиционные банки оценили эти данные как сигнал о близкой рецессии", — уточняет экономист.В понедельник торги на американской бирже начались падением индексов Dow Jones на 2,8%, NASDAQ — на 5,8%, S&amp;P 500 — на 4%. Акции Apple потеряли 6%, NVIDIA —12%.CNBC указывает, что так называемый "индекс страха" (индекс волатильности американского фондового рынка) Уолл-стрит CBOE Volatility Index (VIX) подскочил до максимума со времен обвала рынка из-за пандемии в 2020 году. На 17:10 по мск он составляет 41,93 пункта (рост 80,7%).Специалисты считают реакцию японского рынка закономерной. "У Токио большой бизнес с Вашингтоном. А еще с Пекином — если оттуда пойдут негативные новости, то индекс Nikkei 225 просядет", — говорит главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.Всемирная паутинаОтреагировали и другие рынки, прежде всего соседних регионов. Так Тайваньская биржа Taiex упала на 8,4 процента, корейская Kospi — на восемь.Азиатский фондовый индекс MSCI Asia Pacific лишился 4,9 процента, почти дойдя до катастрофического уровня 2020-го. Четверть потерь пришлась на гигантов: TSMC, Samsung Electronics, Toyota Motor и Mitsubishi UFJ Financial Group. А панъевропейский индекс Stoxx просел примерно на три процента. Как отмечает NYT, падение затронуло все крупные рынки континента. В том числе и российский. На Мосбирже — минус 1,53 процента. Правда, сказалась не японская паника, а ухудшение позиций доллара."При всей изолированности российской экономики вероятность ослабления американской валюты и падение рынков тут же сказывается. Сильно крепкий рубль чреват низкими доходами от экспорта, что, в свою очередь, сокращает инвестиции. А это тянет индекс Мосбиржи вниз", — объясняет руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.Тем не менее рецессии в США ждать рано. "ФРС наверняка примет жесткие антикризисные меры. Вероятно, первое снижение процентных ставок произойдет не позже сентября", — прогнозирует Лобода.В целом серьезных проблем в российской экономике не предвидится. Рынок, по мнению аналитиков, вполне способен отыграть негатив уже к концу недели.
https://ria.ru/20240805/analitiki-1964091721.html
https://ria.ru/20240805/analitiki-1964137691.html
япония
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964236417_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_94e5120c59ddbdc6ca2cc4b93f677a37.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, япония, сша, mitsubishi ufj financial group, московская биржа
Экономика, Япония, США, Mitsubishi UFJ Financial Group, Московская биржа
Откуда не ждали. Япония приготовила миру неприятный сюрприз

Финансист Шнейдерман: политика США повлияла не только на Японию

© AFP 2024 / RICHARD A. BROOKSТабло с курсом обмена доллара США и японской иены на улице Токио. 5 августа 2024
Табло с курсом обмена доллара США и японской иены на улице Токио. 5 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© AFP 2024 / RICHARD A. BROOKS
Табло с курсом обмена доллара США и японской иены на улице Токио. 5 августа 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости, Надежда Сарапина. Экономические проблемы США вкупе с ужесточением денежно-кредитной политики привели к обвалу японского фондового рынка. Инвесторы теряют деньги, избавляясь от активов. Волна потрясений докатилась даже до России. О том, что будет дальше, — в материале РИА Новости.

Медвежий рынок

По итогам торгов 5 августа, Nikkei 225 — ключевой индикатор Токийской фондовой биржи (TSE) просел на 12,4 процента, до 31 458,42 пункта. На пике падение достигало 13,23 процента. Суточное снижение на 4451,28 пункта побило рекорд 1987-го — тогда, 20 октября, показатель потерял за день 3836,48.
Потери индекса компаний с большой капитализацией (наибольшей стоимостью акций) Topix доходили до 12,23 процента (2227,15 пункта). Обвал относительно июля — 24 процента, отмечает Bloomberg.
© РИА Новости / Галина Бутова | Перейти в медиабанкТокийская фондовая биржа
Токийская фондовая биржа - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости / Галина Бутова
Перейти в медиабанк
Токийская фондовая биржа
За три дня бенчмарк показал наихудший результат с 1959-го. Сильнее всего пострадали технологические компании (у Sony на 5 августа — минус 7,61 процента), а также банки: гособлигации обновили минимум 1999-го — 0,75 процента (лишились 17 базисных пунктов). У бумаг финансового холдинга Mitsubishi UFJ Financial Group рекордное падение за всю историю — 18 процентов.
Пытаясь избежать убытков, инвесторы сбрасывают активы, объяснил Bloomberg старший рыночный аналитик Capital.Com Кайл Родда. Это может привести к устойчивому снижению стоимости акций — так называемой медвежьей фазе.
Улица Токио отражается в электронном табло рейтингового агентства Японии - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
Эксперты назвали причины обвала рынка Японии
Вчера, 10:50

Корни проблемы

Одна из причин потрясения — повышение ключевой ставки Банком Японии, добавляет Bloomberg. Регулятор поднял ее до 15-летнего максимума — с 0-0,1 до 0,25 процента. Не исключается и дальнейший рост. Повлияли экономические проблемы ключевого партнера страны — США.
"В пятницу опубликовали отчет по американскому рынку труда. Безработица в июле неожиданно выросла с 4,1 процента до 4,3 процента трудоспособного населения", — указывает экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода. Показатели ухудшаются четвертый месяц подряд.
"Новых рабочих мест в июле вне сельскохозяйственного сектора — всего 114 тысяч. В июне было больше, и рынок ожидал увеличения. Американские инвестиционные банки оценили эти данные как сигнал о близкой рецессии", — уточняет экономист.

В понедельник торги на американской бирже начались падением индексов Dow Jones на 2,8%, NASDAQ — на 5,8%, S&P 500 — на 4%. Акции Apple потеряли 6%, NVIDIA —12%.

CNBC указывает, что так называемый "индекс страха" (индекс волатильности американского фондового рынка) Уолл-стрит CBOE Volatility Index (VIX) подскочил до максимума со времен обвала рынка из-за пандемии в 2020 году. На 17:10 по мск он составляет 41,93 пункта (рост 80,7%).
© erix!Безработный
Безработный - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© erix!
Безработный
Специалисты считают реакцию японского рынка закономерной. "У Токио большой бизнес с Вашингтоном. А еще с Пекином — если оттуда пойдут негативные новости, то индекс Nikkei 225 просядет", — говорит главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.

Всемирная паутина

Отреагировали и другие рынки, прежде всего соседних регионов. Так Тайваньская биржа Taiex упала на 8,4 процента, корейская Kospi — на восемь.
Азиатский фондовый индекс MSCI Asia Pacific лишился 4,9 процента, почти дойдя до катастрофического уровня 2020-го. Четверть потерь пришлась на гигантов: TSMC, Samsung Electronics, Toyota Motor и Mitsubishi UFJ Financial Group.
А панъевропейский индекс Stoxx просел примерно на три процента. Как отмечает NYT, падение затронуло все крупные рынки континента.
Мужчина проезжает на велосипеде мимо табло, на котором отображаются итоговые цифры после рекордного падения на Токийской фондовой бирже. 5 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
Аналитики назвали причину обвала фондовых рынков по всему миру
Вчера, 13:03
В том числе и российский. На Мосбирже — минус 1,53 процента. Правда, сказалась не японская паника, а ухудшение позиций доллара.
"При всей изолированности российской экономики вероятность ослабления американской валюты и падение рынков тут же сказывается. Сильно крепкий рубль чреват низкими доходами от экспорта, что, в свою очередь, сокращает инвестиции. А это тянет индекс Мосбиржи вниз", — объясняет руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.
Тем не менее рецессии в США ждать рано. "ФРС наверняка примет жесткие антикризисные меры. Вероятно, первое снижение процентных ставок произойдет не позже сентября", — прогнозирует Лобода.
В целом серьезных проблем в российской экономике не предвидится. Рынок, по мнению аналитиков, вполне способен отыграть негатив уже к концу недели.
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Московской биржи
Здание Московской биржи - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Здание Московской биржи
 
ЭкономикаЯпонияСШАMitsubishi UFJ Financial GroupМосковская биржа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала