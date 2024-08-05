https://ria.ru/20240805/yaponiya-1964198776.html

Откуда не ждали. Япония приготовила миру неприятный сюрприз

Откуда не ждали. Япония приготовила миру неприятный сюрприз - РИА Новости, 05.08.2024

Откуда не ждали. Япония приготовила миру неприятный сюрприз

Экономические проблемы США вкупе с ужесточением денежно-кредитной политики привели к обвалу японского фондового рынка. Инвесторы теряют деньги, избавляясь от... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T16:16

2024-08-05T16:16

2024-08-05T17:38

экономика

япония

сша

mitsubishi ufj financial group

московская биржа

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости, Надежда Сарапина. Экономические проблемы США вкупе с ужесточением денежно-кредитной политики привели к обвалу японского фондового рынка. Инвесторы теряют деньги, избавляясь от активов. Волна потрясений докатилась даже до России. О том, что будет дальше, — в материале РИА Новости.Медвежий рынокПо итогам торгов 5 августа, Nikkei 225 — ключевой индикатор Токийской фондовой биржи (TSE) просел на 12,4 процента, до 31 458,42 пункта. На пике падение достигало 13,23 процента. Суточное снижение на 4451,28 пункта побило рекорд 1987-го — тогда, 20 октября, показатель потерял за день 3836,48.Потери индекса компаний с большой капитализацией (наибольшей стоимостью акций) Topix доходили до 12,23 процента (2227,15 пункта). Обвал относительно июля — 24 процента, отмечает Bloomberg.За три дня бенчмарк показал наихудший результат с 1959-го. Сильнее всего пострадали технологические компании (у Sony на 5 августа — минус 7,61 процента), а также банки: гособлигации обновили минимум 1999-го — 0,75 процента (лишились 17 базисных пунктов). У бумаг финансового холдинга Mitsubishi UFJ Financial Group рекордное падение за всю историю — 18 процентов.Пытаясь избежать убытков, инвесторы сбрасывают активы, объяснил Bloomberg старший рыночный аналитик Capital.Com Кайл Родда. Это может привести к устойчивому снижению стоимости акций — так называемой медвежьей фазе.Корни проблемыОдна из причин потрясения — повышение ключевой ставки Банком Японии, добавляет Bloomberg. Регулятор поднял ее до 15-летнего максимума — с 0-0,1 до 0,25 процента. Не исключается и дальнейший рост. Повлияли экономические проблемы ключевого партнера страны — США."В пятницу опубликовали отчет по американскому рынку труда. Безработица в июле неожиданно выросла с 4,1 процента до 4,3 процента трудоспособного населения", — указывает экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода. Показатели ухудшаются четвертый месяц подряд."Новых рабочих мест в июле вне сельскохозяйственного сектора — всего 114 тысяч. В июне было больше, и рынок ожидал увеличения. Американские инвестиционные банки оценили эти данные как сигнал о близкой рецессии", — уточняет экономист.В понедельник торги на американской бирже начались падением индексов Dow Jones на 2,8%, NASDAQ — на 5,8%, S&P 500 — на 4%. Акции Apple потеряли 6%, NVIDIA —12%.CNBC указывает, что так называемый "индекс страха" (индекс волатильности американского фондового рынка) Уолл-стрит CBOE Volatility Index (VIX) подскочил до максимума со времен обвала рынка из-за пандемии в 2020 году. На 17:10 по мск он составляет 41,93 пункта (рост 80,7%).Специалисты считают реакцию японского рынка закономерной. "У Токио большой бизнес с Вашингтоном. А еще с Пекином — если оттуда пойдут негативные новости, то индекс Nikkei 225 просядет", — говорит главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.Всемирная паутинаОтреагировали и другие рынки, прежде всего соседних регионов. Так Тайваньская биржа Taiex упала на 8,4 процента, корейская Kospi — на восемь.Азиатский фондовый индекс MSCI Asia Pacific лишился 4,9 процента, почти дойдя до катастрофического уровня 2020-го. Четверть потерь пришлась на гигантов: TSMC, Samsung Electronics, Toyota Motor и Mitsubishi UFJ Financial Group. А панъевропейский индекс Stoxx просел примерно на три процента. Как отмечает NYT, падение затронуло все крупные рынки континента. В том числе и российский. На Мосбирже — минус 1,53 процента. Правда, сказалась не японская паника, а ухудшение позиций доллара."При всей изолированности российской экономики вероятность ослабления американской валюты и падение рынков тут же сказывается. Сильно крепкий рубль чреват низкими доходами от экспорта, что, в свою очередь, сокращает инвестиции. А это тянет индекс Мосбиржи вниз", — объясняет руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.Тем не менее рецессии в США ждать рано. "ФРС наверняка примет жесткие антикризисные меры. Вероятно, первое снижение процентных ставок произойдет не позже сентября", — прогнозирует Лобода.В целом серьезных проблем в российской экономике не предвидится. Рынок, по мнению аналитиков, вполне способен отыграть негатив уже к концу недели.

https://ria.ru/20240805/analitiki-1964091721.html

https://ria.ru/20240805/analitiki-1964137691.html

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экономика, япония, сша, mitsubishi ufj financial group, московская биржа