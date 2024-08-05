https://ria.ru/20240805/yamal-1964265269.html

Студенты ВШЭ будут проходить стажировку в органах власти Ямала

Студенты ВШЭ будут проходить стажировку в органах власти Ямала - РИА Новости, 05.08.2024

Студенты ВШЭ будут проходить стажировку в органах власти Ямала

Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа и Высшая школа экономики подписали соглашение, согласно которому студенты старших курсов и выпускники ВШЭ... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T20:12

2024-08-05T20:12

2024-08-05T20:12

ямало-ненецкий автономный округ

ямал

дмитрий артюхов

высшая школа экономики (вшэ)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 авг – РИА Новости. Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа и Высшая школа экономики подписали соглашение, согласно которому студенты старших курсов и выпускники ВШЭ смогут проходить оплачиваемые стажировки в исполнительных органах власти и государственных учреждениях Ямала, сообщает пресс-служба правительства региона. "Высшая школа экономики – один из ведущих вузов страны, выпускающий первоклассных специалистов. Мы заинтересованы в том, чтобы лучшие из них приезжали работать на Ямал. Во время встреч со студентами Вышки видел интерес ребят к проектам, которые реализуем в округе, к карьерным перспективам у нас. Комплексно создаем в регионе условия для привлечения профессионалов: это и повышение уровня комфорта "здесь и сейчас", развитие арендного жилья, рост качества жизни, и, несомненный аргумент – высокая заработная плата", - приводятся в сообщении слова губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Первые стажировки, по данным властей, начнутся уже в августе. На них смогут попасть выпускники или студенты ВШЭ по направлениям экономика и финансы, IT и молодежная политика. У молодых специалистов, успешно прошедших стажировку, будет возможность последующего трудоустройства в регионе. Ожидается, что на Ямал на стажировку приедут, в том числе участники платформы студенческих лидеров НИУ ВШЭ "ГосВышка".

https://ria.ru/20240801/rasselenie-1963367998.html

ямал

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ямал, дмитрий артюхов, высшая школа экономики (вшэ)