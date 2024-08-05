Студенты ВШЭ будут проходить стажировку в органах власти Ямала
© Фото : пресс-служба правительства ЯНАОГубернатор Ямала Дмитрий Артюхов во время встречи со студентами Высшей школы экономики
© Фото : пресс-служба правительства ЯНАО
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов во время встречи со студентами Высшей школы экономики
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 авг – РИА Новости. Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа и Высшая школа экономики подписали соглашение, согласно которому студенты старших курсов и выпускники ВШЭ смогут проходить оплачиваемые стажировки в исполнительных органах власти и государственных учреждениях Ямала, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Высшая школа экономики – один из ведущих вузов страны, выпускающий первоклассных специалистов. Мы заинтересованы в том, чтобы лучшие из них приезжали работать на Ямал. Во время встреч со студентами Вышки видел интерес ребят к проектам, которые реализуем в округе, к карьерным перспективам у нас. Комплексно создаем в регионе условия для привлечения профессионалов: это и повышение уровня комфорта "здесь и сейчас", развитие арендного жилья, рост качества жизни, и, несомненный аргумент – высокая заработная плата", - приводятся в сообщении слова губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова.
Первые стажировки, по данным властей, начнутся уже в августе. На них смогут попасть выпускники или студенты ВШЭ по направлениям экономика и финансы, IT и молодежная политика. У молодых специалистов, успешно прошедших стажировку, будет возможность последующего трудоустройства в регионе. Ожидается, что на Ямал на стажировку приедут, в том числе участники платформы студенческих лидеров НИУ ВШЭ "ГосВышка".