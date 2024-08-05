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Украинские СМИ сообщили о двух взрывах в Сумах

Украинские СМИ сообщили о двух взрывах в Сумах - РИА Новости, 05.08.2024

Украинские СМИ сообщили о двух взрывах в Сумах

Взрывы прогремели в понедельник в городе Сумы на северо-востоке Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T13:20

2024-08-05T13:20

2024-08-05T13:21

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в понедельник в городе Сумы на северо-востоке Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Сумах было слышно два взрыва, сообщают наши корреспонденты", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в Telegram-канале. Ранее в понедельник тот же телеканал сообщал о взрыве в Сумах на фоне воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240605/ukraina-1950465580.html

сумы

украина

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в мире, сумы, украина