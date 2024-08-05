https://ria.ru/20240805/vzryvy-1964049733.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской и Винницкой областях

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской и Винницкой областях - РИА Новости, 05.08.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской и Винницкой областях

Взрывы прогремели в Киевской и Винницкой областях Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T02:24

2024-08-05T02:24

2024-08-05T02:29

специальная военная операция на украине

в мире

винницкая область

киевская область

украина

вооруженные силы украины

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826483104_692:1237:2132:2047_1920x0_80_0_0_f3bd04b50691cfe5b7a5d313ab479f6b.jpg

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в Киевской и Винницкой областях Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели"."Киевская и Винницкая области, местные паблики сообщают о взрывах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Киевской области объявлена с 1.27 мск, в Винницкой - с 1.28 мск.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240804/ukraina-1964035653.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

винницкая область

киевская область

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, винницкая область, киевская область, украина, вооруженные силы украины, россия