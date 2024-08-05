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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской и Винницкой областях
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской и Винницкой областях - РИА Новости, 05.08.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской и Винницкой областях
Взрывы прогремели в Киевской и Винницкой областях Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T02:24
2024-08-05T02:24
2024-08-05T02:29
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в Киевской и Винницкой областях Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели"."Киевская и Винницкая области, местные паблики сообщают о взрывах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Киевской области объявлена с 1.27 мск, в Винницкой - с 1.28 мск.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240804/ukraina-1964035653.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Винницкая область, Киевская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской и Винницкой областях
Украинские СМИ: в Киевской и Винницкой областях прогремели взрывы