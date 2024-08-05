https://ria.ru/20240805/vzryv--1964245684.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах - РИА Новости, 05.08.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах

Взрыв прогремел в понедельник в городе Сумы на северо-востоке Украины на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, информирует украинский телеканал... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T18:13

2024-08-05T18:13

2024-08-05T18:13

специальная военная операция на украине

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дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Взрыв прогремел в понедельник в городе Сумы на северо-востоке Украины на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, информирует украинский телеканал "Общественное". "В Сумах был слышен звук взрыва...", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного", автор публикации ссылается на корреспондентов телеканала. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога по состоянию на 18.00 мск звучит в Киевской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Черкасской и Полтавской областях Украины. Ранее в понедельник тот же телеканал сообщал о взрыве в Сумах на фоне воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240805/ukraina-1964061943.html

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в мире, украина, россия, сумы, дмитрий песков, вооруженные силы украины