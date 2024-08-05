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Семьи с дошкольниками-сиротами начали получать увеличенную выплату в МО
Семьи с дошкольниками-сиротами начали получать увеличенную выплату в МО - РИА Новости, 05.08.2024
Семьи с дошкольниками-сиротами начали получать увеличенную выплату в МО
С 1 июля в Московской области повысили размер ежемесячного пособия на опекаемых и приемных детей в возрасте от года до семи лет. Такие выплаты получили более... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T15:58
2024-08-05T15:58
2024-08-05T15:58
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. С 1 июля в Московской области повысили размер ежемесячного пособия на опекаемых и приемных детей в возрасте от года до семи лет. Такие выплаты получили более 1500 человек, сообщил 360.ru со ссылкой на минсоцразвития региона.По данным ведомства, сейчас в приемных семьях Подмосковья воспитываются 15 тысяч детей. Семьям с дошкольниками-сиротами уже стали начислять увеличенное пособие в размере 17 747 рублей.В министерстве также отметили, что соответствующая выплата равна величине прожиточного минимума. В дальнейшем сумму планируют индексировать вместе с ним.
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)