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Семьи с дошкольниками-сиротами начали получать увеличенную выплату в МО

Семьи с дошкольниками-сиротами начали получать увеличенную выплату в МО - РИА Новости, 05.08.2024

Семьи с дошкольниками-сиротами начали получать увеличенную выплату в МО

С 1 июля в Московской области повысили размер ежемесячного пособия на опекаемых и приемных детей в возрасте от года до семи лет. Такие выплаты получили более... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T15:58

2024-08-05T15:58

2024-08-05T15:58

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. С 1 июля в Московской области повысили размер ежемесячного пособия на опекаемых и приемных детей в возрасте от года до семи лет. Такие выплаты получили более 1500 человек, сообщил 360.ru со ссылкой на минсоцразвития региона.По данным ведомства, сейчас в приемных семьях Подмосковья воспитываются 15 тысяч детей. Семьям с дошкольниками-сиротами уже стали начислять увеличенное пособие в размере 17 747 рублей.В министерстве также отметили, что соответствующая выплата равна величине прожиточного минимума. В дальнейшем сумму планируют индексировать вместе с ним.

московская область (подмосковье)

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2024

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московская область (подмосковье)