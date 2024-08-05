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В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадал водитель - РИА Новости, 05.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:13 05.08.2024
https://ria.ru/20240805/vsu-1964209985.html
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадал водитель
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадал водитель - РИА Новости, 05.08.2024
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадал водитель
Водитель пострадал при атаке дрона ВСУ на автомобиль в селе Репное Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T16:13
2024-08-05T16:13
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгородский район
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Водитель пострадал при атаке дрона ВСУ на автомобиль в селе Репное Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. "В Белгородском районе в селе Репное два БПЛА совершили атаку на движущиеся по дороге два легковых и один грузовой автомобили. Пострадал водитель одного из транспортных средств. Мужчине с баротравмой медицинская помощь оказана на месте, от госпитализации он отказался. Лечение будет проходить амбулаторно. У грузового транспорта повреждены кузов и кабина, легковые автомобили посечены осколками", - написал он. Кроме того, в поселке Майский после отражения средствами ПВО атаки ВСУ осколками повреждены семь легковых автомобилей. По словам Гладкова, в селе Илёк-Пеньковка из-за атак FPV-дронов произошло задымление двух двухквартирных домов, очаги возгорания оперативно потушены. Также в селе Муром беспилотник атаковал одно из строений сельхозпредприятия, возгорание быстро ликвидировано.
https://ria.ru/20240724/dzhonson-1961785538.html
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происшествия, белгородская область, белгородский район, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадал водитель

Гладков: водитель пострадал при атаке дрона ВСУ на автомобиль под Белгородом

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкАвтомобиль на одной из улиц в Белгороде, поврежденный в результате обстрела ВСУ
Автомобиль на одной из улиц в Белгороде, поврежденный в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Автомобиль на одной из улиц в Белгороде, поврежденный в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Водитель пострадал при атаке дрона ВСУ на автомобиль в селе Репное Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
«
"В Белгородском районе в селе Репное два БПЛА совершили атаку на движущиеся по дороге два легковых и один грузовой автомобили. Пострадал водитель одного из транспортных средств. Мужчине с баротравмой медицинская помощь оказана на месте, от госпитализации он отказался. Лечение будет проходить амбулаторно. У грузового транспорта повреждены кузов и кабина, легковые автомобили посечены осколками", - написал он.
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Кроме того, в поселке Майский после отражения средствами ПВО атаки ВСУ осколками повреждены семь легковых автомобилей. По словам Гладкова, в селе Илёк-Пеньковка из-за атак FPV-дронов произошло задымление двух двухквартирных домов, очаги возгорания оперативно потушены.
Также в селе Муром беспилотник атаковал одно из строений сельхозпредприятия, возгорание быстро ликвидировано.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородский районВооруженные силы Украины
 
 
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