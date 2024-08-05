https://ria.ru/20240805/vsu-1964209985.html

В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадал водитель

В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадал водитель - РИА Новости, 05.08.2024

В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадал водитель

Водитель пострадал при атаке дрона ВСУ на автомобиль в селе Репное Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T16:13

2024-08-05T16:13

2024-08-05T16:13

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

белгородский район

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Водитель пострадал при атаке дрона ВСУ на автомобиль в селе Репное Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. "В Белгородском районе в селе Репное два БПЛА совершили атаку на движущиеся по дороге два легковых и один грузовой автомобили. Пострадал водитель одного из транспортных средств. Мужчине с баротравмой медицинская помощь оказана на месте, от госпитализации он отказался. Лечение будет проходить амбулаторно. У грузового транспорта повреждены кузов и кабина, легковые автомобили посечены осколками", - написал он. Кроме того, в поселке Майский после отражения средствами ПВО атаки ВСУ осколками повреждены семь легковых автомобилей. По словам Гладкова, в селе Илёк-Пеньковка из-за атак FPV-дронов произошло задымление двух двухквартирных домов, очаги возгорания оперативно потушены. Также в селе Муром беспилотник атаковал одно из строений сельхозпредприятия, возгорание быстро ликвидировано.

https://ria.ru/20240724/dzhonson-1961785538.html

https://ria.ru/20240714/rakety-1959271971.html

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происшествия, белгородская область, белгородский район, вооруженные силы украины