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Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 05.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:22 05.08.2024
https://ria.ru/20240805/vsu-1964171904.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 05.08.2024
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска с утра многократно обстреляли Донецк, а также Горловку, выпустив за пять часов 21 снаряд калибра 155 миллиметров, сообщило представительство... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T14:22
2024-08-05T14:22
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
петровский район
нато
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 5 авг – РИА Новости. Украинские войска с утра многократно обстреляли Донецк, а также Горловку, выпустив за пять часов 21 снаряд калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:35 – населенный пункт Кураховка – город Донецк (Петровский район): 2 снаряда калибром 155 мм. 08:40 – населенный пункт Кураховка – город Донецк (Петровский район): 2 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении.По данным ведомства, с 9.00 до 13.35 было выпущено еще 14 таких же снарядов по Петровскому району Донецка и три – по Никитовскому району Горловки. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240805/ukraina-1964061943.html
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донецк
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донецк, горловка, петровский район, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Петровский район, НАТО, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 21 снаряд по Донецку, Горловке и Донецку

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Донецка со стороны ВСУ
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 авг – РИА Новости. Украинские войска с утра многократно обстреляли Донецк, а также Горловку, выпустив за пять часов 21 снаряд калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале.
«
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:35 – населенный пункт Кураховка – город Донецк (Петровский район): 2 снаряда калибром 155 мм. 08:40 – населенный пункт Кураховка – город Донецк (Петровский район): 2 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
У Украины кончаются люди
Вчера, 08:00
По данным ведомства, с 9.00 до 13.35 было выпущено еще 14 таких же снарядов по Петровскому району Донецка и три – по Никитовскому району Горловки.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкГорловкаПетровский районНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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