При атаке ВСУ на Шебекино пострадали пять мирных жителей
Гладков: 5 человек пострадали при атаке БПЛА ВСУ на Шебекинский городской округ
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Пять мирных жителей пострадали при атаке беспилотников ВСУ на Шебекинский городской округ в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В селе Нежеголь <...> ранены трое: у мужчины и женщины баротравмы, у еще одного мужчины — слепое осколочное ранение поясницы. Бригады скорой доставляют всех пострадавших в городскую больницу № 2 Белгорода", — написал он.
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По словам главы региона, один дрон атаковал припаркованную у магазина "Газель", повреждены остекление и кузов, осколки посекли стоящую рядом легковую машину. Кроме того, пострадали частный дом и линия электропередачи.
Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью и постоянно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
"На участке автодороги Белгород — Шебекино — Волоконовка беспилотник нанес удар по грузовому автомобилю. Ранен мужчина. У пострадавшего осколочные ранения головы, рук и ног. Бойцами самообороны он доставлен в Шебекинскую ЦРБ. Также в районную больницу самостоятельно обратился мужчина, который получил баротравму во время обстрела Шебекино утром. Медики оказывают обоим необходимую помощь, после чего они будут переведены в больницу № 2 Белгорода", — уточнил Гладков.
Информация о последствиях уточняется, на местах работают оперативные и аварийные службы, резюмировал он.
Ранее в понедельник губернатор сообщил, что украинский БПЛА ударил по многоквартирному дому в Шебекино, погибла мирная жительница.
ВСУ регулярно атакуют центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. На всей территории Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности.
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