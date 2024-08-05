https://ria.ru/20240805/vsu-1964153957.html

При атаке ВСУ на Шебекино пострадали пять мирных жителей

При атаке ВСУ на Шебекино пострадали пять мирных жителей - РИА Новости, 05.08.2024

При атаке ВСУ на Шебекино пострадали пять мирных жителей

Пять мирных жителей пострадали при атаке беспилотников ВСУ на Шебекинский городской округ в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T13:42

2024-08-05T13:42

2024-08-05T14:24

белгородская область

вооруженные силы украины

происшествия

шебекино

вячеслав гладков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

белгород

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Пять мирных жителей пострадали при атаке беспилотников ВСУ на Шебекинский городской округ в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В селе Нежеголь <...> ранены трое: у мужчины и женщины баротравмы, у еще одного мужчины — слепое осколочное ранение поясницы. Бригады скорой доставляют всех пострадавших в городскую больницу № 2 Белгорода", — написал он.По словам главы региона, один дрон атаковал припаркованную у магазина "Газель", повреждены остекление и кузов, осколки посекли стоящую рядом легковую машину. Кроме того, пострадали частный дом и линия электропередачи."На участке автодороги Белгород — Шебекино — Волоконовка беспилотник нанес удар по грузовому автомобилю. Ранен мужчина. У пострадавшего осколочные ранения головы, рук и ног. Бойцами самообороны он доставлен в Шебекинскую ЦРБ. Также в районную больницу самостоятельно обратился мужчина, который получил баротравму во время обстрела Шебекино утром. Медики оказывают обоим необходимую помощь, после чего они будут переведены в больницу № 2 Белгорода", — уточнил Гладков.Информация о последствиях уточняется, на местах работают оперативные и аварийные службы, резюмировал он.Ранее в понедельник губернатор сообщил, что украинский БПЛА ударил по многоквартирному дому в Шебекино, погибла мирная жительница.ВСУ регулярно атакуют центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. На всей территории Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

https://ria.ru/20240805/vsu-1964114168.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

шебекино

белгород

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белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, шебекино, вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), белгород