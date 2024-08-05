Рейтинг@Mail.ru
При атаке ВСУ на Шебекино пострадали пять мирных жителей - РИА Новости, 05.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:42 05.08.2024 (обновлено: 14:24 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/vsu-1964153957.html
При атаке ВСУ на Шебекино пострадали пять мирных жителей
При атаке ВСУ на Шебекино пострадали пять мирных жителей - РИА Новости, 05.08.2024
При атаке ВСУ на Шебекино пострадали пять мирных жителей
Пять мирных жителей пострадали при атаке беспилотников ВСУ на Шебекинский городской округ в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T13:42
2024-08-05T14:24
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
шебекино
вячеслав гладков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
белгород
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964154177_0:111:958:650_1920x0_80_0_0_bcaf12b6a8f39d75c8c10e8bfb6e7c4d.jpg
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Пять мирных жителей пострадали при атаке беспилотников ВСУ на Шебекинский городской округ в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В селе Нежеголь &lt;...&gt; ранены трое: у мужчины и женщины баротравмы, у еще одного мужчины — слепое осколочное ранение поясницы. Бригады скорой доставляют всех пострадавших в городскую больницу № 2 Белгорода", — написал он.По словам главы региона, один дрон атаковал припаркованную у магазина "Газель", повреждены остекление и кузов, осколки посекли стоящую рядом легковую машину. Кроме того, пострадали частный дом и линия электропередачи."На участке автодороги Белгород — Шебекино — Волоконовка беспилотник нанес удар по грузовому автомобилю. Ранен мужчина. У пострадавшего осколочные ранения головы, рук и ног. Бойцами самообороны он доставлен в Шебекинскую ЦРБ. Также в районную больницу самостоятельно обратился мужчина, который получил баротравму во время обстрела Шебекино утром. Медики оказывают обоим необходимую помощь, после чего они будут переведены в больницу № 2 Белгорода", — уточнил Гладков.Информация о последствиях уточняется, на местах работают оперативные и аварийные службы, резюмировал он.Ранее в понедельник губернатор сообщил, что украинский БПЛА ударил по многоквартирному дому в Шебекино, погибла мирная жительница.ВСУ регулярно атакуют центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. На всей территории Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
https://ria.ru/20240805/vsu-1964114168.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
шебекино
белгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964154177_0:61:958:780_1920x0_80_0_0_a2b359147744adf1ad64257ac3495a01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, шебекино, вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), белгород
Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Шебекино, Вячеслав Гладков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Белгород
При атаке ВСУ на Шебекино пострадали пять мирных жителей

Гладков: 5 человек пострадали при атаке БПЛА ВСУ на Шебекинский городской округ

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки ВСУ в Шебекино Белгородской области
Последствия атаки ВСУ в Шебекино Белгородской области - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки ВСУ в Шебекино Белгородской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Пять мирных жителей пострадали при атаке беспилотников ВСУ на Шебекинский городской округ в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В селе Нежеголь <...> ранены трое: у мужчины и женщины баротравмы, у еще одного мужчины — слепое осколочное ранение поясницы. Бригады скорой доставляют всех пострадавших в городскую больницу № 2 Белгорода", — написал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Украина верит, что терроризм поможет ей одержать победу
25 июня, 08:00
По словам главы региона, один дрон атаковал припаркованную у магазина "Газель", повреждены остекление и кузов, осколки посекли стоящую рядом легковую машину. Кроме того, пострадали частный дом и линия электропередачи.

Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью и постоянно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.

"На участке автодороги Белгород — Шебекино — Волоконовка беспилотник нанес удар по грузовому автомобилю. Ранен мужчина. У пострадавшего осколочные ранения головы, рук и ног. Бойцами самообороны он доставлен в Шебекинскую ЦРБ. Также в районную больницу самостоятельно обратился мужчина, который получил баротравму во время обстрела Шебекино утром. Медики оказывают обоим необходимую помощь, после чего они будут переведены в больницу № 2 Белгорода", — уточнил Гладков.
Запуск американской баллистической ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
В ВСУ заявили, что им разрешили бить западными ракетами лишь по Белгороду
Вчера, 11:51
Информация о последствиях уточняется, на местах работают оперативные и аварийные службы, резюмировал он.
Ранее в понедельник губернатор сообщил, что украинский БПЛА ударил по многоквартирному дому в Шебекино, погибла мирная жительница.
ВСУ регулярно атакуют центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. На всей территории Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Белгородская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествияШебекиноВячеслав ГладковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Белгород
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала