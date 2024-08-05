https://ria.ru/20240805/vsu-1964083758.html

ВСУ за сутки выпустили 50 снарядов по Белгородской области

ВСУ за сутки выпустили 50 снарядов по Белгородской области - РИА Новости, 05.08.2024

ВСУ за сутки выпустили 50 снарядов по Белгородской области

Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по приграничным районам Белгородской области почти 50 снарядов, один человек погиб, пять пострадали, сообщил... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T10:22

2024-08-05T10:22

2024-08-05T10:22

специальная военная операция на украине

белгородская область

белгородский район

шебекино

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 5 авг - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по приграничным районам Белгородской области почти 50 снарядов, один человек погиб, пять пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.По информации губернатора, 4 августа по пяти приграничным районам Белгородской области было выпущено 47 снарядов, зафиксированы атаки с использованием 17 беспилотников. Женщина погибла при атаке украинского дрона на многоквартирный дом. Пять человек пострадали. Различные разрушения выявлены в восьми многоквартирных домах, пяти частных домовладениях, двух социальных объектах, здании сельхозпредприятия, а также 12 транспортных средствах. "В Валуйском городском округе село Борки атаковано одним беспилотником… В Волоконовском районе по хутору Плотвянка произведены атаки с помощью одного БПЛА. Обошлось без последствий. В Грайворонском городском округе по селам Новостроевка-Вторая и Рождественка выпущено шесть боеприпасов в ходе одного обстрела и осуществлены атаки четырех БПЛА", - написал губернатор.Он добавил, что в Белгородском районе по шести населенным пунктам выпущены 31 боеприпас и пять дронов. В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, хуторам Панков и Мухин выпущено шесть беспилотников и десять боеприпасов. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://radiosputnik.ru/20240731/lekukh-1963311521.html

https://ria.ru/20240721/obstanovka-1960786271.html

белгородская область

белгородский район

шебекино

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белгородская область, белгородский район, шебекино, вооруженные силы украины