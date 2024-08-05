ВСУ за сутки выпустили 50 снарядов по Белгородской области
Гладков: ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области почти 50 снарядов
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 5 авг - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по приграничным районам Белгородской области почти 50 снарядов, один человек погиб, пять пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По информации губернатора, 4 августа по пяти приграничным районам Белгородской области было выпущено 47 снарядов, зафиксированы атаки с использованием 17 беспилотников. Женщина погибла при атаке украинского дрона на многоквартирный дом. Пять человек пострадали. Различные разрушения выявлены в восьми многоквартирных домах, пяти частных домовладениях, двух социальных объектах, здании сельхозпредприятия, а также 12 транспортных средствах.
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"В Валуйском городском округе село Борки атаковано одним беспилотником… В Волоконовском районе по хутору Плотвянка произведены атаки с помощью одного БПЛА. Обошлось без последствий. В Грайворонском городском округе по селам Новостроевка-Вторая и Рождественка выпущено шесть боеприпасов в ходе одного обстрела и осуществлены атаки четырех БПЛА", - написал губернатор.
Он добавил, что в Белгородском районе по шести населенным пунктам выпущены 31 боеприпас и пять дронов. В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, хуторам Панков и Мухин выпущено шесть беспилотников и десять боеприпасов.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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