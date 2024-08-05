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Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк - РИА Новости, 05.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:14 05.08.2024 (обновлено: 08:54 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/vsu-1964063465.html
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк - РИА Новости, 05.08.2024
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк
С начала суток украинские войска выпустили по Горловке и Донецку десять снарядов натовского калибра, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T08:14
2024-08-05T08:54
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
донецкая народная республика
стирол
нато
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ДОНЕЦК, 5 авг — РИА Новости. С начала суток украинские войска выпустили по Горловке и Донецку десять снарядов натовского калибра, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Первый за сегодняшний день обстрел зафиксировали в 00:45.&quot;00:45 — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): три снаряда калибра 155 миллиметров&quot;, — говорится в публикации.Пять минут спустя ВСУ выпустили в том же направлении еще три таких же снаряда. А в 01:25 под огонь попал Никитовский район Горловки — два натовских снаряда.В 07:35 обстрелу подвергся Петровский район Донецка — по нему выпустили два кассетных снаряда того же калибра. Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.
https://ria.ru/20240805/f-16-1964058958.html
https://ria.ru/20240730/ukraina-1962803491.html
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горловка
донецк
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горловка, донецк, донецкая народная республика, стирол, нато
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Стирол, НАТО
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк

Представительство ДНР: ВСУ выпустили десять снарядов по Горловке и Донецку

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкВСУ обстреляли центр Донецка
ВСУ обстреляли центр Донецка - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ВСУ обстреляли центр Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 авг — РИА Новости. С начала суток украинские войска выпустили по Горловке и Донецку десять снарядов натовского калибра, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Первый за сегодняшний день обстрел зафиксировали в 00:45.
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06:50
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"00:45 — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): три снаряда калибра 155 миллиметров", — говорится в публикации.

Пять минут спустя ВСУ выпустили в том же направлении еще три таких же снаряда. А в 01:25 под огонь попал Никитовский район Горловки — два натовских снаряда.

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. Там расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе в Горловке проживали более 250 тысяч человек.

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В 07:35 обстрелу подвергся Петровский район Донецка — по нему выпустили два кассетных снаряда того же калибра.

Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаСтиролНАТО
 
 
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