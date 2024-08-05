https://ria.ru/20240805/vsu-1964063465.html

Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк

Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк - РИА Новости, 05.08.2024

Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк

С начала суток украинские войска выпустили по Горловке и Донецку десять снарядов натовского калибра, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T08:14

2024-08-05T08:14

2024-08-05T08:54

специальная военная операция на украине

горловка

донецк

донецкая народная республика

стирол

нато

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ДОНЕЦК, 5 авг — РИА Новости. С начала суток украинские войска выпустили по Горловке и Донецку десять снарядов натовского калибра, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Первый за сегодняшний день обстрел зафиксировали в 00:45."00:45 — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): три снаряда калибра 155 миллиметров", — говорится в публикации.Пять минут спустя ВСУ выпустили в том же направлении еще три таких же снаряда. А в 01:25 под огонь попал Никитовский район Горловки — два натовских снаряда.В 07:35 обстрелу подвергся Петровский район Донецка — по нему выпустили два кассетных снаряда того же калибра. Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.

https://ria.ru/20240805/f-16-1964058958.html

https://ria.ru/20240730/ukraina-1962803491.html

https://ria.ru/20240801/ssha-1963306828.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

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горловка, донецк, донецкая народная республика, стирол, нато