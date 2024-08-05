Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк
Представительство ДНР: ВСУ выпустили десять снарядов по Горловке и Донецку
ВСУ обстреляли центр Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 авг — РИА Новости. С начала суток украинские войска выпустили по Горловке и Донецку десять снарядов натовского калибра, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Первый за сегодняшний день обстрел зафиксировали в 00:45.
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"00:45 — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): три снаряда калибра 155 миллиметров", — говорится в публикации.
Пять минут спустя ВСУ выпустили в том же направлении еще три таких же снаряда. А в 01:25 под огонь попал Никитовский район Горловки — два натовских снаряда.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. Там расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе в Горловке проживали более 250 тысяч человек.
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В 07:35 обстрелу подвергся Петровский район Донецка — по нему выпустили два кассетных снаряда того же калибра.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.
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