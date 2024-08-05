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Врачи оценили новый препарат для долговременной защиты от ВИЧ - РИА Новости, 05.08.2024
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10:12 05.08.2024
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Врачи оценили новый препарат для долговременной защиты от ВИЧ
Врачи оценили новый препарат для долговременной защиты от ВИЧ - РИА Новости, 05.08.2024
Врачи оценили новый препарат для долговременной защиты от ВИЧ
Испытания ленакапавира американской Gilead Sciences показали грандиозный успех, заявил глава центра СПИД Вадим Покровский в интервью РБК. "Новизна препарата... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T10:12
2024-08-05T10:12
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Испытания ленакапавира американской Gilead Sciences показали грандиозный успех, заявил глава центра СПИД Вадим Покровский в интервью РБК. "Новизна препарата заключается именно в том, что его вводят парентерально (с помощью инъекций), поскольку ранее лекарства для доконтактной профилактики выпускали только в форме таблеток", — сказал он. Покровский добавил, что в группе, где принимали таблетки, оказалось несколько зараженных, а где делали инъекции, там из двух тысяч женщин ни одна не заразилась. Он назвал это грандиозным успехом. Вместе с тем, проблемой, по его мнению, станет стоимость в 40 тысяч долларов за годовой курс ленакапавира. В свою очередь, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский тоже высоко отметил результаты испытания препарата, но заявил, что его применение - это профилактика ВИЧ, а не терапия.В конце июля американская компания Gilead Sciences опубликовала результаты первого этапа тестирования препарата для лечения ВИЧ, эффективность которого, как утверждается, составляет 100%.В июле стало известно, что ученые из СибГМУ, Томского национального исследовательского медицинского центра Российской академии наук, Томского государственного университета разработали препарат на основе РНК, который блокирует гены, способствующие переходу раковых клеток, вышедших из состояния "покоя", в опухолевые стволовые клетки.
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Врачи оценили новый препарат для долговременной защиты от ВИЧ

Глава центра СПИДа назвал результаты испытаний ленакапавира против ВИЧ успехом

© Depositphotos.com / suwannar1981.gmail.comВрач
Врач - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© Depositphotos.com / suwannar1981.gmail.com
Врач. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Испытания ленакапавира американской Gilead Sciences показали грандиозный успех, заявил глава центра СПИД Вадим Покровский в интервью РБК.

"Новизна препарата заключается именно в том, что его вводят парентерально (с помощью инъекций), поскольку ранее лекарства для доконтактной профилактики выпускали только в форме таблеток", — сказал он.
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Покровский добавил, что в группе, где принимали таблетки, оказалось несколько зараженных, а где делали инъекции, там из двух тысяч женщин ни одна не заразилась. Он назвал это грандиозным успехом.

Вместе с тем, проблемой, по его мнению, станет стоимость в 40 тысяч долларов за годовой курс ленакапавира.

В свою очередь, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский тоже высоко отметил результаты испытания препарата, но заявил, что его применение - это профилактика ВИЧ, а не терапия.

В конце июля американская компания Gilead Sciences опубликовала результаты первого этапа тестирования препарата для лечения ВИЧ, эффективность которого, как утверждается, составляет 100%.

В июле стало известно, что ученые из СибГМУ, Томского национального исследовательского медицинского центра Российской академии наук, Томского государственного университета разработали препарат на основе РНК, который блокирует гены, способствующие переходу раковых клеток, вышедших из состояния "покоя", в опухолевые стволовые клетки.
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