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СК установил водителя московского такси, который домогался женщины
СК установил водителя московского такси, который домогался женщины - РИА Новости, 05.08.2024
СК установил водителя московского такси, который домогался женщины
Следователями столичного СК установлен водитель такси, который домогался женщины и снимал свои действия на камеру, с ним проводятся проверочные мероприятия,... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T14:47
2024-08-05T14:47
2024-08-05T14:47
происшествия
россия
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Следователями столичного СК установлен водитель такси, который домогался женщины и снимал свои действия на камеру, с ним проводятся проверочные мероприятия, сообщило ведомство в Telegram-канале. Ранее в соцсетях распространилась информация о водителе такси, который при выполнении заказа домогался женщины и снимал свои действия на камеру. "Следователями столичного СК установлено лицо, причастное к противоправным действиям в отношении женщины. В кратчайшие сроки следователями столичного СК совместно с оперативными службами установлен водитель такси. В настоящее время с ним проводятся необходимые проверочные мероприятия", - говорится в сообщении. Уточняется, что организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьей 30 и части 1 статьи 132 УК РФ (покушение на насильственные действия сексуального характера). Кроме того, ход и результаты процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате СК России.
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК установил водителя московского такси, который домогался женщины
СК установил водителя московского такси, который снимал, как домогался женщины