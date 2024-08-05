https://ria.ru/20240805/voditel-1964182013.html

СК установил водителя московского такси, который домогался женщины

СК установил водителя московского такси, который домогался женщины - РИА Новости, 05.08.2024

СК установил водителя московского такси, который домогался женщины

Следователями столичного СК установлен водитель такси, который домогался женщины и снимал свои действия на камеру, с ним проводятся проверочные мероприятия,... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T14:47

2024-08-05T14:47

2024-08-05T14:47

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Следователями столичного СК установлен водитель такси, который домогался женщины и снимал свои действия на камеру, с ним проводятся проверочные мероприятия, сообщило ведомство в Telegram-канале. Ранее в соцсетях распространилась информация о водителе такси, который при выполнении заказа домогался женщины и снимал свои действия на камеру. "Следователями столичного СК установлено лицо, причастное к противоправным действиям в отношении женщины. В кратчайшие сроки следователями столичного СК совместно с оперативными службами установлен водитель такси. В настоящее время с ним проводятся необходимые проверочные мероприятия", - говорится в сообщении. Уточняется, что организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьей 30 и части 1 статьи 132 УК РФ (покушение на насильственные действия сексуального характера). Кроме того, ход и результаты процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате СК России.

https://ria.ru/20240205/bil-1925520258.html

https://ria.ru/20240215/delo-1927535818.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)