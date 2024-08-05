Рейтинг@Mail.ru
СК установил водителя московского такси, который домогался женщины - РИА Новости, 05.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:47 05.08.2024
https://ria.ru/20240805/voditel-1964182013.html
СК установил водителя московского такси, который домогался женщины
СК установил водителя московского такси, который домогался женщины - РИА Новости, 05.08.2024
СК установил водителя московского такси, который домогался женщины
Следователями столичного СК установлен водитель такси, который домогался женщины и снимал свои действия на камеру, с ним проводятся проверочные мероприятия,... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T14:47
2024-08-05T14:47
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Следователями столичного СК установлен водитель такси, который домогался женщины и снимал свои действия на камеру, с ним проводятся проверочные мероприятия, сообщило ведомство в Telegram-канале. Ранее в соцсетях распространилась информация о водителе такси, который при выполнении заказа домогался женщины и снимал свои действия на камеру. "Следователями столичного СК установлено лицо, причастное к противоправным действиям в отношении женщины. В кратчайшие сроки следователями столичного СК совместно с оперативными службами установлен водитель такси. В настоящее время с ним проводятся необходимые проверочные мероприятия", - говорится в сообщении. Уточняется, что организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьей 30 и части 1 статьи 132 УК РФ (покушение на насильственные действия сексуального характера). Кроме того, ход и результаты процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате СК России.
https://ria.ru/20240205/bil-1925520258.html
https://ria.ru/20240215/delo-1927535818.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_c59b04aaa11cc059deb35fd53f709380.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК установил водителя московского такси, который домогался женщины

СК установил водителя московского такси, который снимал, как домогался женщины

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Следователями столичного СК установлен водитель такси, который домогался женщины и снимал свои действия на камеру, с ним проводятся проверочные мероприятия, сообщило ведомство в Telegram-канале.
Ранее в соцсетях распространилась информация о водителе такси, который при выполнении заказа домогался женщины и снимал свои действия на камеру.
Видеоблогер Эдвард Бил (Эдуард Биль), устроивший крупное ДТП в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
Оскорбленный поведением блогера Била потребовал с него компенсацию
5 февраля, 16:44
"Следователями столичного СК установлено лицо, причастное к противоправным действиям в отношении женщины. В кратчайшие сроки следователями столичного СК совместно с оперативными службами установлен водитель такси. В настоящее время с ним проводятся необходимые проверочные мероприятия", - говорится в сообщении.
Уточняется, что организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьей 30 и части 1 статьи 132 УК РФ (покушение на насильственные действия сексуального характера).
Кроме того, ход и результаты процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате СК России.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
Под Пермью педагога школы искусств обвинили в домогательствах к ученице
15 февраля, 12:11
 
ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала