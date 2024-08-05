https://ria.ru/20240805/verkhnevolzhe-1964243266.html

В Верхневолжье заканчивают ремонт школ по программе модернизации

В Верхневолжье заканчивают ремонт школ по программе модернизации - РИА Новости, 05.08.2024

В Верхневолжье заканчивают ремонт школ по программе модернизации

В этом году в Тверской области по программе модернизации учреждений образования ремонтируют шесть школ, работы подходят к завершению, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T18:03

2024-08-05T18:03

2024-08-05T18:03

тверская область

тверь

конаково

торжок

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. В этом году в Тверской области по программе модернизации учреждений образования ремонтируют шесть школ, работы подходят к завершению, сообщает пресс-служба регионального правительства. Работы по модернизации проводят в Западнодвинской школе №2, школе №2 им. Сергея Ступакова в Удомельском округе, школах №№1 и 3 в Торопецком округе, школе №1 им. Дениса Стребина в Конакове и Весьегонской средней общеобразовательной школе. Как отметил глава региона, ведется контроль и приемка завершающихся ремонтов в учреждениях образования. Продолжается программа по ремонту плацев в школах. Уделяется внимание безопасности, формированию преподавательского состава. По инициативе губернатора в 2022 году в Тверской области стартовала программа масштабного обновления школ. Она реализуется при участии федерального бюджета. Всего в 2022-2026 годах заявлена модернизация 33 муниципальных общеобразовательных организаций Тверской области. В 2022-2023 годы работы проведены в школах Твери, Максатихинского, Бежецкого, Калининского, Лихославльского, Конаковского, Калязинского, Пеновского округов. В этом году в проект вошло шесть учреждений. В 2024-2026 годах работами по модернизации будут охвачены восемь объектов образования: школа №18 и образовательный центр №49 Твери, гимназия №2 города Торжка, Пеновская школа им. Е.И. Чайкиной, Сандовская школа, Западнодвинская школа №1, Максатихинская школа №1 и школа №3 Нелидовского округа. Модернизация школ включает капитальный ремонт зданий и помещений, замену окон, дверей, входных групп, лестниц и крылец, обновление инженерных сетей и систем безопасности. Программа не ограничивается ремонтными работами, а подразумевает масштабное развитие учреждений. Школы оснащают современной мебелью и техникой, закупают новые учебники, педагоги проходят дополнительное профессиональное обучение. В модернизации активно задействованы ученики, их родители, преподаватели, которые привлекаются к обсуждению дизайнерских и других решений в ходе преобразования школ.

https://ria.ru/20240805/medoborudovanie-1964213828.html

тверь

конаково

торжок

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тверь, конаково, торжок