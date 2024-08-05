https://ria.ru/20240805/venesuela-1964053325.html

Россия и Венесуэла ведут консультации по биобезопасности в регионе

Россия и Венесуэла ведут консультации по биобезопасности в регионе - РИА Новости, 05.08.2024

Россия и Венесуэла ведут консультации по биобезопасности в регионе

Москва и Каракас с марта ведут межведомственные консультации по вопросам обеспечения биологической безопасности в регионе, уделяя особое внимание... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T04:11

2024-08-05T04:11

2024-08-05T04:11

в мире

венесуэла

россия

каракас

николас мадуро

https://cdnn21.img.ria.ru/images/133534/98/1335349803_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_957f3fdf9fe8a0c96e878409b26bb1d4.jpg

КАРАКАС, 5 авг - РИА Новости. Москва и Каракас с марта ведут межведомственные консультации по вопросам обеспечения биологической безопасности в регионе, уделяя особое внимание военно-биологической деятельности США, рассказал РИА Новости посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров. "19 марта в Каракасе состоялись российско-венесуэльские консультации в межведомственном формате по вопросам обеспечения биологической безопасности. Проведён обмен оценками угроз биологической безопасности в Латинской Америке и Карибском бассейне, а также в мире", - сообщил руководитель российской дипмиссии в Венесуэле. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в конце июля заявил, что принял решение создать специальную комиссию, чтобы при содействии России и Китая оценить систему биобезопасности страны. По словам Мелик-Багдасарова, особое внимание на прошедших перед этим консультациях России и Венесуэлы было уделено осуществляемой за пределами национальной территории в нарушение Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) военно-биологической деятельности США. Стороны обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества в сфере биобезопасности, а также укрепления режима КБТО.

https://ria.ru/20240805/venesuela-1964051266.html

https://ria.ru/20240803/venesuela-1963803741.html

венесуэла

россия

каракас

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, венесуэла, россия, каракас, николас мадуро