https://ria.ru/20240805/venesuela-1964053325.html
Россия и Венесуэла ведут консультации по биобезопасности в регионе
Россия и Венесуэла ведут консультации по биобезопасности в регионе - РИА Новости, 05.08.2024
Россия и Венесуэла ведут консультации по биобезопасности в регионе
Москва и Каракас с марта ведут межведомственные консультации по вопросам обеспечения биологической безопасности в регионе, уделяя особое внимание... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T04:11
2024-08-05T04:11
2024-08-05T04:11
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КАРАКАС, 5 авг - РИА Новости. Москва и Каракас с марта ведут межведомственные консультации по вопросам обеспечения биологической безопасности в регионе, уделяя особое внимание военно-биологической деятельности США, рассказал РИА Новости посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров. "19 марта в Каракасе состоялись российско-венесуэльские консультации в межведомственном формате по вопросам обеспечения биологической безопасности. Проведён обмен оценками угроз биологической безопасности в Латинской Америке и Карибском бассейне, а также в мире", - сообщил руководитель российской дипмиссии в Венесуэле. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в конце июля заявил, что принял решение создать специальную комиссию, чтобы при содействии России и Китая оценить систему биобезопасности страны. По словам Мелик-Багдасарова, особое внимание на прошедших перед этим консультациях России и Венесуэлы было уделено осуществляемой за пределами национальной территории в нарушение Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) военно-биологической деятельности США. Стороны обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества в сфере биобезопасности, а также укрепления режима КБТО.
https://ria.ru/20240805/venesuela-1964051266.html
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в мире, венесуэла, россия, каракас, николас мадуро
В мире, Венесуэла, Россия, Каракас, Николас Мадуро
Россия и Венесуэла ведут консультации по биобезопасности в регионе
Посол Мелик-Багдасаров: Россия и Венесуэла ведут консультации по биобезопасности