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Посол России выразил надежду на дальнейшие визиты кораблей в Венесуэлу
Посол России выразил надежду на дальнейшие визиты кораблей в Венесуэлу - РИА Новости, 05.08.2024
Посол России выразил надежду на дальнейшие визиты кораблей в Венесуэлу
Москва с учетом динамичного развития военного и военно-технического сотрудничества с Каракасом рассчитывает на продолжение визитов кораблей российского флота в... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T03:10
2024-08-05T03:10
2024-08-05T03:10
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КАРАКАС, 5 авг - РИА Новости. Москва с учетом динамичного развития военного и военно-технического сотрудничества с Каракасом рассчитывает на продолжение визитов кораблей российского флота в венесуэльские порты, заявил РИА Новости посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров."Военное и военно-техническое сотрудничество между Россией и Венесуэлой динамично развивается. С учетом этого рассчитываем, что визиты российских кораблей в страну продолжатся", - сказал российский дипломат.В июле часть корабельной ударной группы российского Северного флота, включая фрегат "Адмирал Горшков" и танкер-снабженец "Академик Пашин", в рамках дальнего похода зашла в карибский порт Ла-Гуайра к северу от Каракаса. Группа из 46 членов экипажей приняла участие в военно-гражданском параде по случаю 213-й годовщины независимости этой южноамериканской страны, их там лично приветствовал президент Николас Мадуро.
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россия, венесуэла, каракас, николас мадуро, в мире
Россия, Венесуэла, Каракас, Николас Мадуро, В мире
Посол России выразил надежду на дальнейшие визиты кораблей в Венесуэлу
Посол: Россия надеется, что визиты ее военных кораблей в Венесуэлу продолжатся