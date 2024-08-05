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В ЕС заявили, что результаты выборов в Венесуэле не могут быть признаны - РИА Новости, 05.08.2024
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02:17 05.08.2024
https://ria.ru/20240805/venesuela-1964049165.html
В ЕС заявили, что результаты выборов в Венесуэле не могут быть признаны
В ЕС заявили, что результаты выборов в Венесуэле не могут быть признаны - РИА Новости, 05.08.2024
В ЕС заявили, что результаты выборов в Венесуэле не могут быть признаны
В Евросоюзе заявили, что результаты выборов в Венесуэле, опубликованные Национальным избирательным советом, "не могут быть признаны". РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T02:17
2024-08-05T02:17
в мире
венесуэла
испания
италия
николас мадуро
дмитрий песков
выборы президента венесуэлы — 2024
евросоюз
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. В Евросоюзе заявили, что результаты выборов в Венесуэле, опубликованные Национальным избирательным советом, "не могут быть признаны". Ранее Испания, Италия, Франция, ФРГ, Нидерланды, Польша, Португалия призвали Венесуэлу обнародовать все протоколы с избирательных участков для обеспечения прозрачности голосования на президентских выборах, которые прошли в стране в конце июля. "Несмотря на свое обязательство, Национальный избирательный совет Венесуэлы еще не опубликовал официальные протоколы голосования с избирательных участков. Без доказательств, подтверждающих их, результаты, опубликованные 2 августа Национальным избирательным советом, не могут быть признаны", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Совета Европейского союза. В заявлении утверждается, что любые попытки отложить "полную публикацию официальных протоколов голосования" лишь вызовут больше сомнений относительно достоверности официально опубликованных результатов. Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, Национальный избирательный совет провозгласил их победителем Николаса Мадуро. На следующий день в стране разгорелись протесты несогласных с результатами этих выборов, в Каракасе и других городах начались столкновения между силовиками и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью, были уничтожены более 250 опорных пунктов полиции, зафиксированы множественные акты вандализма и грабежи. Мадуро 4 августа сообщал, что правоохранители задержали более 2 тысяч человек, их обвиняют в разрушении государственной инфраструктуры, разжигании ненависти и терроризме. В Москве заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение на выборах. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.
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в мире, венесуэла, испания, италия, николас мадуро, дмитрий песков, выборы президента венесуэлы — 2024, евросоюз
В мире, Венесуэла, Испания, Италия, Николас Мадуро, Дмитрий Песков, Выборы президента Венесуэлы — 2024, Евросоюз
В ЕС заявили, что результаты выборов в Венесуэле не могут быть признаны

ЕС: результаты выборов в Венесуэле не могут быть признаны без доказательств

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. В Евросоюзе заявили, что результаты выборов в Венесуэле, опубликованные Национальным избирательным советом, "не могут быть признаны".
Ранее Испания, Италия, Франция, ФРГ, Нидерланды, Польша, Португалия призвали Венесуэлу обнародовать все протоколы с избирательных участков для обеспечения прозрачности голосования на президентских выборах, которые прошли в стране в конце июля.
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"Несмотря на свое обязательство, Национальный избирательный совет Венесуэлы еще не опубликовал официальные протоколы голосования с избирательных участков. Без доказательств, подтверждающих их, результаты, опубликованные 2 августа Национальным избирательным советом, не могут быть признаны", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Совета Европейского союза.
В заявлении утверждается, что любые попытки отложить "полную публикацию официальных протоколов голосования" лишь вызовут больше сомнений относительно достоверности официально опубликованных результатов.
Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, Национальный избирательный совет провозгласил их победителем Николаса Мадуро. На следующий день в стране разгорелись протесты несогласных с результатами этих выборов, в Каракасе и других городах начались столкновения между силовиками и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью, были уничтожены более 250 опорных пунктов полиции, зафиксированы множественные акты вандализма и грабежи. Мадуро 4 августа сообщал, что правоохранители задержали более 2 тысяч человек, их обвиняют в разрушении государственной инфраструктуры, разжигании ненависти и терроризме.
В Москве заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение на выборах. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.
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В миреВенесуэлаИспанияИталияНиколас МадуроДмитрий ПесковВыборы президента Венесуэлы — 2024Евросоюз
 
 
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