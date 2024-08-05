В Германии выступили с радикальным предложением по Украине
Вагенкнехт предложила сэкономить бюджетные средства ФРГ за счет помощи Украине
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Германия могла бы сэкономить бюджетные средства за счет Украины, цитирует немецкого политика Сару Вагенкнехт издание N-tv.
"Мы могли бы сэкономить от 30 до 50 миллиардов евро в следующем году, изменив курс в отношении Украины, иммиграционной и энергетической политики – путем мирных переговоров, значительного сокращения количества искателей убежища и отмены закона об отоплении", – заявила она.
В июле агентство Reuters сообщило, что в бюджете Германии на 2025 год выделят в два раза меньше средств на военную поддержку Украины, чем было в 2024-м.
"Мы могли бы сэкономить от 30 до 50 миллиардов евро в следующем году, изменив курс в отношении Украины, иммиграционной и энергетической политики – путем мирных переговоров, значительного сокращения количества искателей убежища и отмены закона об отоплении", – заявила она.
В июле агентство Reuters сообщило, что в бюджете Германии на 2025 год выделят в два раза меньше средств на военную поддержку Украины, чем было в 2024-м.
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