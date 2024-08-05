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В Германии выступили с радикальным предложением по Украине

В Германии выступили с радикальным предложением по Украине - РИА Новости, 05.08.2024

В Германии выступили с радикальным предложением по Украине

Германия могла бы сэкономить бюджетные средства за счет Украины, цитирует немецкого политика Сару Вагенкнехт издание N-tv. "Мы могли бы сэкономить от 30 до 50... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T13:32

2024-08-05T13:32

2024-08-05T13:35

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германия

сара вагенкнехт

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Германия могла бы сэкономить бюджетные средства за счет Украины, цитирует немецкого политика Сару Вагенкнехт издание N-tv. "Мы могли бы сэкономить от 30 до 50 миллиардов евро в следующем году, изменив курс в отношении Украины, иммиграционной и энергетической политики – путем мирных переговоров, значительного сокращения количества искателей убежища и отмены закона об отоплении", – заявила она. В июле агентство Reuters сообщило, что в бюджете Германии на 2025 год выделят в два раза меньше средств на военную поддержку Украины, чем было в 2024-м.

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в мире, украина, германия, сара вагенкнехт