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В Германии выступили с радикальным предложением по Украине - РИА Новости, 05.08.2024
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13:32 05.08.2024 (обновлено: 13:35 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/vagenknekht-1964149578.html
В Германии выступили с радикальным предложением по Украине
В Германии выступили с радикальным предложением по Украине - РИА Новости, 05.08.2024
В Германии выступили с радикальным предложением по Украине
Германия могла бы сэкономить бюджетные средства за счет Украины, цитирует немецкого политика Сару Вагенкнехт издание N-tv. "Мы могли бы сэкономить от 30 до 50... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T13:32
2024-08-05T13:35
в мире
украина
германия
сара вагенкнехт
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Германия могла бы сэкономить бюджетные средства за счет Украины, цитирует немецкого политика Сару Вагенкнехт издание N-tv. "Мы могли бы сэкономить от 30 до 50 миллиардов евро в следующем году, изменив курс в отношении Украины, иммиграционной и энергетической политики – путем мирных переговоров, значительного сокращения количества искателей убежища и отмены закона об отоплении", – заявила она. В июле агентство Reuters сообщило, что в бюджете Германии на 2025 год выделят в два раза меньше средств на военную поддержку Украины, чем было в 2024-м.
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в мире, украина, германия, сара вагенкнехт
В мире, Украина, Германия, Сара Вагенкнехт
В Германии выступили с радикальным предложением по Украине

Вагенкнехт предложила сэкономить бюджетные средства ФРГ за счет помощи Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Германия могла бы сэкономить бюджетные средства за счет Украины, цитирует немецкого политика Сару Вагенкнехт издание N-tv.

"Мы могли бы сэкономить от 30 до 50 миллиардов евро в следующем году, изменив курс в отношении Украины, иммиграционной и энергетической политики – путем мирных переговоров, значительного сокращения количества искателей убежища и отмены закона об отоплении", – заявила она.

В июле агентство Reuters сообщило, что в бюджете Германии на 2025 год выделят в два раза меньше средств на военную поддержку Украины, чем было в 2024-м.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
Шольц назвал главный приоритет проекта бюджета Германии
17 июля, 17:31
 
В миреУкраинаГерманияСара Вагенкнехт
 
 
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