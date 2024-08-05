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В Москве сократилось употребление алкоголя среди молодежи - РИА Новости, 05.08.2024
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10:13 05.08.2024
https://ria.ru/20240805/upotreblenie-1964081594.html
В Москве сократилось употребление алкоголя среди молодежи
В Москве сократилось употребление алкоголя среди молодежи - РИА Новости, 05.08.2024
В Москве сократилось употребление алкоголя среди молодежи
Употребление алкоголя среди московской молодежи за период проведения антиалкогольных кампаний сократилось практически в два раза, сообщил в интервью РИА Новости РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T10:13
2024-08-05T10:13
общество
москва
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Употребление алкоголя среди московской молодежи за период проведения антиалкогольных кампаний сократилось практически в два раза, сообщил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы Антон Масякин. "У нас практически в два раза сократилось употребление алкоголя именно среди молодежи за период проведения антиалкогольных кампаний, примерно с 2008 года", - рассказал Масякин. По его словам, здоровый образ жизни стал модным среди молодежи, они стремятся к тому, чтобы у них было правильное питание, правильное употребление витаминов, использование растительной пищи, рыбы, мяса, отказ от алкоголя.
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общество, москва
Общество, Москва
В Москве сократилось употребление алкоголя среди молодежи

Масякин: употребление алкоголя среди молодежи в Москве сократилось почти вдвое

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкПосетитель пьет пиво в кафе
Посетитель пьет пиво в кафе - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Посетитель пьет пиво в кафе. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Употребление алкоголя среди московской молодежи за период проведения антиалкогольных кампаний сократилось практически в два раза, сообщил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы Антон Масякин.
«
"У нас практически в два раза сократилось употребление алкоголя именно среди молодежи за период проведения антиалкогольных кампаний, примерно с 2008 года", - рассказал Масякин.
По его словам, здоровый образ жизни стал модным среди молодежи, они стремятся к тому, чтобы у них было правильное питание, правильное употребление витаминов, использование растительной пищи, рыбы, мяса, отказ от алкоголя.
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