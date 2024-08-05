https://ria.ru/20240805/upotreblenie-1964081594.html
В Москве сократилось употребление алкоголя среди молодежи
В Москве сократилось употребление алкоголя среди молодежи - РИА Новости, 05.08.2024
В Москве сократилось употребление алкоголя среди молодежи
Употребление алкоголя среди московской молодежи за период проведения антиалкогольных кампаний сократилось практически в два раза, сообщил в интервью РИА Новости РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T10:13
2024-08-05T10:13
2024-08-05T10:13
общество
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790088792_0:117:3227:1932_1920x0_80_0_0_d38c4897266defd116e15d499bbdc3d7.jpg
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Употребление алкоголя среди московской молодежи за период проведения антиалкогольных кампаний сократилось практически в два раза, сообщил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы Антон Масякин. "У нас практически в два раза сократилось употребление алкоголя именно среди молодежи за период проведения антиалкогольных кампаний, примерно с 2008 года", - рассказал Масякин. По его словам, здоровый образ жизни стал модным среди молодежи, они стремятся к тому, чтобы у них было правильное питание, правильное употребление витаминов, использование растительной пищи, рыбы, мяса, отказ от алкоголя.
https://ria.ru/20240805/narkolog-1964052591.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790088792_249:0:2980:2048_1920x0_80_0_0_86168eea04621f23ff5b02c867f72c8d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва
В Москве сократилось употребление алкоголя среди молодежи
Масякин: употребление алкоголя среди молодежи в Москве сократилось почти вдвое
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Употребление алкоголя среди московской молодежи за период проведения антиалкогольных кампаний сократилось практически в два раза, сообщил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы Антон Масякин.
«
"У нас практически в два раза сократилось употребление алкоголя именно среди молодежи за период проведения антиалкогольных кампаний, примерно с 2008 года", - рассказал Масякин.
По его словам, здоровый образ жизни стал модным среди молодежи, они стремятся к тому, чтобы у них было правильное питание, правильное употребление витаминов, использование растительной пищи, рыбы, мяса, отказ от алкоголя.