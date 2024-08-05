https://ria.ru/20240805/upotreblenie-1964081594.html

В Москве сократилось употребление алкоголя среди молодежи

В Москве сократилось употребление алкоголя среди молодежи - РИА Новости, 05.08.2024

В Москве сократилось употребление алкоголя среди молодежи

Употребление алкоголя среди московской молодежи за период проведения антиалкогольных кампаний сократилось практически в два раза, сообщил в интервью РИА Новости РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T10:13

2024-08-05T10:13

2024-08-05T10:13

общество

москва

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Употребление алкоголя среди московской молодежи за период проведения антиалкогольных кампаний сократилось практически в два раза, сообщил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы Антон Масякин. "У нас практически в два раза сократилось употребление алкоголя именно среди молодежи за период проведения антиалкогольных кампаний, примерно с 2008 года", - рассказал Масякин. По его словам, здоровый образ жизни стал модным среди молодежи, они стремятся к тому, чтобы у них было правильное питание, правильное употребление витаминов, использование растительной пищи, рыбы, мяса, отказ от алкоголя.

https://ria.ru/20240805/narkolog-1964052591.html

москва

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2024

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общество, москва