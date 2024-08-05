https://ria.ru/20240805/ukraina-1964163989.html

В ВСУ сделали неприятное для Украины заявление о российской армии

В ВСУ сделали неприятное для Украины заявление о российской армии - РИА Новости, 05.08.2024

В ВСУ сделали неприятное для Украины заявление о российской армии

Солдат ВСУ с позывным Фотон заявил об отсутствии эффективных средств противодействия российским беспилотникам. Об этом он заявил в интервью изданию... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T14:02

2024-08-05T14:02

2024-08-05T14:04

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Солдат ВСУ с позывным Фотон заявил об отсутствии эффективных средств противодействия российским беспилотникам. Об этом он заявил в интервью изданию "Цензор.нет". "<...> Присутствие этих дронов наблюдается 24 часа в сутки. Причем по всем направлениям. Мы еще в полной мере не нашли эффективных средств противодействия им" — сказал он, добавив что некие подвижки якобы есть. Вместе с тем, он заявил, что российская армия хорошо развивается в радиоэлектронной борьбе. Западные СМИ не раз отмечали эффективность российских средств радиоэлектронной борьбы. Так, газета The New York Times писала, что эти установки успешно сбивают украинские дроны.Читайте в Дзен: У России появился неожиданный противник в третьей мировой"Захватила Украину". В Киеве пришли в ярость из-за ситуации в стране. Скоро все закончится

https://ria.ru/20240805/vagenknekht-1964149578.html

https://ria.ru/20240805/zelenskiy-1964066220.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф