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В ВСУ сделали неприятное для Украины заявление о российской армии - РИА Новости, 05.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:02 05.08.2024 (обновлено: 14:04 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/ukraina-1964163989.html
В ВСУ сделали неприятное для Украины заявление о российской армии
В ВСУ сделали неприятное для Украины заявление о российской армии - РИА Новости, 05.08.2024
В ВСУ сделали неприятное для Украины заявление о российской армии
Солдат ВСУ с позывным Фотон заявил об отсутствии эффективных средств противодействия российским беспилотникам. Об этом он заявил в интервью изданию... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T14:02
2024-08-05T14:04
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Солдат ВСУ с позывным Фотон заявил об отсутствии эффективных средств противодействия российским беспилотникам. Об этом он заявил в интервью изданию "Цензор.нет". "&lt;...&gt; Присутствие этих дронов наблюдается 24 часа в сутки. Причем по всем направлениям. Мы еще в полной мере не нашли эффективных средств противодействия им" — сказал он, добавив что некие подвижки якобы есть. Вместе с тем, он заявил, что российская армия хорошо развивается в радиоэлектронной борьбе. Западные СМИ не раз отмечали эффективность российских средств радиоэлектронной борьбы. Так, газета The New York Times писала, что эти установки успешно сбивают украинские дроны.Читайте в Дзен: У России появился неожиданный противник в третьей мировой"Захватила Украину". В Киеве пришли в ярость из-за ситуации в стране. Скоро все закончится
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в мире, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В ВСУ сделали неприятное для Украины заявление о российской армии

Солдат ВСУ заявил об отсутствии эффективных средств противодействия БПЛА ВС РФ

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Солдат ВСУ с позывным Фотон заявил об отсутствии эффективных средств противодействия российским беспилотникам. Об этом он заявил в интервью изданию "Цензор.нет".

"<...> Присутствие этих дронов наблюдается 24 часа в сутки. Причем по всем направлениям. Мы еще в полной мере не нашли эффективных средств противодействия им" — сказал он, добавив что некие подвижки якобы есть.
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Вместе с тем, он заявил, что российская армия хорошо развивается в радиоэлектронной борьбе.

Западные СМИ не раз отмечали эффективность российских средств радиоэлектронной борьбы. Так, газета The New York Times писала, что эти установки успешно сбивают украинские дроны.
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