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Politico сообщила о разногласиях между демократами по Украине - РИА Новости, 05.08.2024
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00:55 05.08.2024 (обновлено: 01:17 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/ukraina-1964045661.html
Politico сообщила о разногласиях между демократами по Украине
Politico сообщила о разногласиях между демократами по Украине - РИА Новости, 05.08.2024
Politico сообщила о разногласиях между демократами по Украине
Разногласия внутри Демократической партии США по Украине на самом деле сильнее, чем афишируется на публике, пишет газета Politico. РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T00:55
2024-08-05T01:17
в мире
сша
украина
джо байден
камала харрис
дональд трамп
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Разногласия внутри Демократической партии США по Украине на самом деле сильнее, чем афишируется на публике, пишет газета Politico. "Разногласия внутри Демократической партии, а также между администрацией (президента США Джо - ред.) Байдена и проукраинским лагерем в Вашингтоне сильнее, чем афишируется", - говорится в материале газеты. По данным издания, на публике "украинцы и их союзники наряду с большинством демократов, как правило, выражают Байдену чрезмерную признательность за создание глобальной коалиции и оказание беспрецедентной военной и экономической поддержки Киеву". При этом, как отмечается, в частном порядке эти оценки менее щедрые, кроме того, со стороны некоторых украинских чиновников они и вовсе "язвительные". Выборы президента США состоятся 5 ноября. Действующий президент Джо Байден ранее на фоне опасений по поводу его здоровья и растущей критики решил не переизбираться на второй срок и поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис, которой еще предстоит официально выиграть номинацию от Демократической партии. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут экс-президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20240801/ssha-1963306828.html
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в мире, сша, украина, джо байден, камала харрис, дональд трамп
В мире, США, Украина, Джо Байден, Камала Харрис, Дональд Трамп
Politico сообщила о разногласиях между демократами по Украине

Politico: разногласия между демократами по Украине сильнее, чем это афишируется

© AP Photo / Mark TenallyЗдание конгресса США в Вашингтоне
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© AP Photo / Mark Tenally
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Разногласия внутри Демократической партии США по Украине на самом деле сильнее, чем афишируется на публике, пишет газета Politico.
"Разногласия внутри Демократической партии, а также между администрацией (президента США Джо - ред.) Байдена и проукраинским лагерем в Вашингтоне сильнее, чем афишируется", - говорится в материале газеты.
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По данным издания, на публике "украинцы и их союзники наряду с большинством демократов, как правило, выражают Байдену чрезмерную признательность за создание глобальной коалиции и оказание беспрецедентной военной и экономической поддержки Киеву". При этом, как отмечается, в частном порядке эти оценки менее щедрые, кроме того, со стороны некоторых украинских чиновников они и вовсе "язвительные".
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Действующий президент Джо Байден ранее на фоне опасений по поводу его здоровья и растущей критики решил не переизбираться на второй срок и поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис, которой еще предстоит официально выиграть номинацию от Демократической партии. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут экс-президент Дональд Трамп.
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