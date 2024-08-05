https://ria.ru/20240805/ukraina-1964045661.html

Politico сообщила о разногласиях между демократами по Украине

Politico сообщила о разногласиях между демократами по Украине - РИА Новости, 05.08.2024

Politico сообщила о разногласиях между демократами по Украине

Разногласия внутри Демократической партии США по Украине на самом деле сильнее, чем афишируется на публике, пишет газета Politico. РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T00:55

2024-08-05T00:55

2024-08-05T01:17

в мире

сша

украина

джо байден

камала харрис

дональд трамп

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Разногласия внутри Демократической партии США по Украине на самом деле сильнее, чем афишируется на публике, пишет газета Politico. "Разногласия внутри Демократической партии, а также между администрацией (президента США Джо - ред.) Байдена и проукраинским лагерем в Вашингтоне сильнее, чем афишируется", - говорится в материале газеты. По данным издания, на публике "украинцы и их союзники наряду с большинством демократов, как правило, выражают Байдену чрезмерную признательность за создание глобальной коалиции и оказание беспрецедентной военной и экономической поддержки Киеву". При этом, как отмечается, в частном порядке эти оценки менее щедрые, кроме того, со стороны некоторых украинских чиновников они и вовсе "язвительные". Выборы президента США состоятся 5 ноября. Действующий президент Джо Байден ранее на фоне опасений по поводу его здоровья и растущей критики решил не переизбираться на второй срок и поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис, которой еще предстоит официально выиграть номинацию от Демократической партии. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20240801/ssha-1963306828.html

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в мире, сша, украина, джо байден, камала харрис, дональд трамп