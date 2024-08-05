https://ria.ru/20240805/ukraina-1964043257.html

Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове

Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове - РИА Новости, 05.08.2024

Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове

Серия взрывов прогремела в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T00:10

2024-08-05T00:10

2024-08-05T00:17

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Серия взрывов прогремела в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное"."В Харькове слышна серия взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Харьковской области объявлена с 22.44 мск воскресенья.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240804/ukraina-1964035653.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьков

украина

харьковская область

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харьков, в мире, украина, харьковская область, вооруженные силы украины, россия