Ефимов: Москва за полгода выделила 18 участков для возведения производств
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Власти Москвы в первой половине 2024 года выделили в рамках реализации масштабных инвестпроектов (МаИП) около 110 гектаров земли по льготной ставке для реализации 18 проектов, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
"В первом полугодии 2024 года город предоставил инвесторам 18 земельных участков по льготной ставке один рубль в год для реализации масштабных инвестпроектов. Совокупная площадь планируемых промышленно-производственных объектов составит почти 1 миллион квадратных метров. Размер инвестиций в реализацию проектов может превысить 100 миллиардов рублей", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.
Всего в рамках МаИП столица заключила 46 договоров, из них 18 – с начала 2024 года. В столице появятся предприятия пищевой, строительной и легкой промышленности, где будет создано свыше 20 тысяч рабочих мест. Активно развивается ТиНАО, там формируются два крупных промышленных кластера – пищевой и строительный.
В пресс-релизе указали, что для пищевого кластера Москва выделила с начала текущего года более 48 гектаров, а для строительного – свыше 4 гектаров.
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"В первом полугодии 2024 года инвесторам предоставлены участки для локализации производств в восьми округах. Больше всего на территории ТиНАО – это семь участков площадью почти 85 гектаров. Там возведут предприятия по производству стройматериалов, продуктов питания и аккумуляторных батарей для электротранспорта общей площадью свыше 600 тысяч квадратных метров", – обратил внимание глава департамента городского имущества Максим Гаман.
При этом еще 26,6 гектара земли предоставлены на западе, северо-западе, северо-востоке, юго-востоке, юго-западе, юге столицы и в Зеленограде для возведения 11 производств, их общая площадь превысит 420 тысяч "квадратов", следует из сообщения.
В рамках реализации МаИП столица предоставляет земельные участки в аренду без торгов на пять лет. Статус МаИП могут получить инвесторы для строительства важных для города объектов.