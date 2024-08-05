https://ria.ru/20240805/ubiystvo-1964200200.html

Жителя Красноярского края задержали за убийство сожительницы и ее сына

Жителя Красноярского края задержали за убийство сожительницы и ее сына - РИА Новости, 05.08.2024

Жителя Красноярского края задержали за убийство сожительницы и ее сына

Житель Красноярского края избил до смерти десятилетнего сына своей сожительницы, чтобы скрыть преступление, он задушил и ее, сообщает ГСУ СК России по... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T15:50

2024-08-05T15:50

2024-08-05T15:50

происшествия

россия

красноярский край

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 5 авг – РИА Новости. Житель Красноярского края избил до смерти десятилетнего сына своей сожительницы, чтобы скрыть преступление, он задушил и ее, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия в Telegram-канале. "В городе Иланский следователи регионального СК России работают на месте обнаружения тел женщины и ее малолетнего сына. Сегодня в ходе оперативно-розыскных мероприятий… в лесополосе… в земле на глубине около двух метров обнаружены тела 50-летней женщины и ее 10-летнего сына", - говорится в сообщении. По данным следствия, 50-летняя женщина проживала вместе с сыном и 29-летним сожителем. Мужчина часто конфликтовал с ребенком, после одной из таких ссор он избил мальчика, несколько раз ударив его по голове. За медпомощью мужчина не обращался и спустя неделю мальчик скончался дома. Чтобы избежать наказания, он попросил своего родственника помочь сокрыть преступление, они задушили женщину и закопали тела в лесу. Как уточнили журналистам в пресс-службе ведомства, в полицию обратился старший сын женщины. "В ходе оперативно-розыскных мероприятий один из подозреваемых указал на место сокрытия тел. В настоящее время мужчины задержаны, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании им меры пресечения", - добавили в региональном СК РФ.

https://ria.ru/20240730/ekaterinburg-1962946495.html

https://ria.ru/20240803/zaderzhanie-1963906063.html

россия

красноярский край

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происшествия, россия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)